"Боюсь, что эта война перекроет события прошлого" - историк

Война России против Украины - первый вооруженный конфликт такого масштаба в Европе со времен Второй мировой войны. Поэтому и в СМИ, и в выступлениях политиков, и в экспертных оценках часто встречаются сравнения между тогдашними и нынешними событиями. Многие из переживших ужасы нацизма в Украине стали свидетелями или жертвами ужасов российского вторжения. Пришлось искать убежище за границей и Борису Забарко - историку и главе Всеукраинской ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей, который сам пережил Холокост, находясь в гетто в Шаргороде. Во время дискуссии в Фонде имени Фридриха Эберта в Бонне DW поговорила с Забарко о памяти жертв Холокоста во время нынешней войны в Украине, сравнении России с нацистской Германией и о жизни украинских беженцев в Германии.

DW: Насколько важна память о жертвах Холокоста именно во времена российской войны против Украины?

Борис Забарко: Тема нацизма, Втором мировой войны, Холокоста стала во время войны чрезвычайно актуальной - потому что Путин перед тем, как начать войну, обвинил нашу страну в том, что она "нацистская", что у нас "фашизм", что у нас нет демократии, что мы агрессивные. Все это от начала до конца абсолютно лживые утверждения. Поэтому честно и правдиво рассказывая о событиях Второй мировой войны, о Холокосте, мы опровергаем те лживые измышления, которые идут от него, от Лаврова, от путинской команды.

Борис Забарко (фото из архива) Фото: Kateryna Lutska/DW

- Изменилось ли значение памяти жертв Холокоста лично для вас?

- Для меня очень важно, чтобы, говоря о событиях этой страшной войны, мы ни в коем случае не перекрыли те преступления, которые были до этого. Чтобы мы помнили о том, что один народ убивал другой народ. Сегодня мы видим продолжение этого. И чтобы этого не было, надо вернуться к тем событиям, которые были 80 лет назад. Если бы мы хорошенько усвоили события Холокоста, то, может быть, русским нацистам не удалось бы затуманить мозги своего населения при помощи пропагандистов. Я очень опасаюсь, чтобы эта война не перекрыла события прошлого.

- В Украине можно все чаще услышать сравнения действий нацистов во Второй мировой войне и Путина в сегодняшней войне в Украине. Как вы относитесь к этим сравнениям?

- Любые сравнение - очень сложное дело. Надо признать, что Путин слова "Холокост" не произносит, он старается не затрагивать и тему "еврейского вопроса", при этом обвиняя нас, особенно правительство, в том, что они скрывают то, что у нас есть националистические группы, тот же самый "Азов". Многое можно сравнивать, и все эти сравнения не в пользу Путина, Лаврова и прочих российских деятелей.

- Вы уехали из Киева в Германию после полномасштабного вторжения России в Украину. Какое впечатление у вас от того, как немцы принимают украинских беженцев?

- То, что получают украинцы здесь в Германии, вызывает чувство благодарности. Люди, которые выжили в Холокосте, которые пострадали от немцев, сегодня получают от немцев большое уважение, внимание и помощь. Но то, что немцы принимают нас здесь и везде идут навстречу, не значит, что мы забываем о прошлом.

- Так же, как и вы, из Украины наверное уехали и другие свидетели или исследователи Холокоста. Есть ли опасность того, что пока идет эта война, все эти люди либо уедут из страны, либо просто умрут, а вместе с ними умрет и их дело?

- В Израиле существует научное исследование о том, как люди, пережившие Холокост, и их семьи относятся к тогдашним событиям. И получается так, что больше всего об этом помнят и знают те, кто выжил, и третье поколение - внуки. И я убедился в этом по своей внучке. Когда она услышала первую сирену, она в свои 17 лет буквально сходила с ума. Так она переживала.

Да, война усложнит работу. В то же время тот мемориал, который строится в Киеве в Бабьем Яру, членом общественного совета которого я являюсь, перешел полностью на сбор информации о преступлениях российской армии против мирного населения. То есть делают то сейчас, чего мы в свое время не сделали - не собирали воспоминания, информацию, чтобы обвинить (виновных в преступлениях Холокоста. - Ред.). Кто вместо этого собирал информацию? Поляки. Как только началась война, группа польских интеллектуалов уехала в Париж и оттуда начала собирать информацию о немецких преступлениях. Во время войны, находясь в гетто, группа историков создала комиссию и собрала большое количество самой разнообразной информации, артефактов, газетных объявлений и так далее. Это все закопали в железных бочках и спрятали под землей. Пять из них нашли. Это уникальнейшие факты.

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