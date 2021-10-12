Урочище в северо-западной части Киева между районами Лукьяновка и Сырец, а также одноименный мемориальный комплекс. Место массовых расстрелов нацистами гражданского населения во время Второй мировой войны.
Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых казней гражданского населения оккупантами во время Второй мировой войны. Так, 29-30 сентября 1941 года в ходе массовой расправы в Бабьем Яре нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев.
Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.
В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.