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Бабий Яр

Урочище в северо-западной части Киева между районами Лукьяновка и Сырец, а также одноименный мемориальный комплекс. Место массовых расстрелов нацистами гражданского населения во время Второй мировой войны.

Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых казней гражданского населения оккупантами во время Второй мировой войны. Так, 29-30 сентября 1941 года в ходе массовой расправы в Бабьем Яре нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев.

Manuel Herz in seinem Architekturbüro in Basel. Im Bild: Herr Herz neben wichtigen Elementen der beiden Synagogen in Kiew, Ukraine, und in Mainz, Deutschland.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
Crystal Wailing Wall unveiled at Babi Yar memorial site in Kiev, KIEV, UKRAINE - OCTOBER 6, 2021: Svyatoslav Vakarchuk, the founder of the Voice Party, the frontmant for the rock band Okean Elzy, attends a ceremony to unveil the Crystal Wailing Wall at the Babi Yar memorial site and mark the 80th anniversary of the largest local WWII massacre. Babi Yar is a ravine in the northwestern part of the Ukrainian capital, where Nazi German troops and local collaborationists carried out mass executions of Jewish and Roma civilians as well as Soviet prisoners of war. Irina Yakovleva/TASS

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления" 07.10.2021

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Portraits of killed Jews near Menorah monument in Memory of Jews Victims at the Babyn Yar National Historical Memorial. On October 5, 2020 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре 06.10.2021

80 лет тому назад нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев в Бабьем Яре. Франк-Вальтер Штайнмайер удручен тем, что антисемитизм в Германии так и не искоренен.

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти 05.10.2021

По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Бабий Яр в книгах, кино и музыке: для тех, кто хочет знать больше 01.10.2021

Какую литературу выбрать? Какие фильмы посмотреть? Подборка DW не претендует на полноту и субъективна, но, возможно, заставит задуматься.
DW-Reportage unserer Korrespondentin Kateryna Lutska. Es geht um ersten Stolperstein in Kiew.

В Киеве установили первый "камень преткновения" 30.09.2021

Посвященные жертвам нацистов "камни преткновения" уже ранее были установлены в нескольких украинских городах. В 80-ю годовщину массового расстрела в Бабьем Яру первый такой памятный знак появился и в Киеве.

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021) 29.09.2021

Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy takes part in a commemoration ceremony for the victims of Babyn Yar (Babiy Yar), one of the biggest single massacres of Jews during the Nazi Holocaust, in Kyiv Ukraine September 29, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Украине почтили память жертв Бабьего Яра в 80-ю годовщину трагедии 29.09.2021

Президент Украины призвал хранить память о трагедии Бабьего Яра. Это "два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов", заявил Зеленский.
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Самой младшей жертве Бабьего Яра было два дня 29.09.2021

Как и зачем ученые персонализируют память о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Бабий Яр: между Холокостом, советским антисемитизмом и забвением 29.09.2021

Сергей Лозница, режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст", в интервью DW рассказал о том, почему вместо игрового фильма снял документальный, о Холокосте, антисемитизме и необходимости говорить правду о трагедии в Киеве.
Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Виктор Ерофеев: Бабий Яр - наша общая беда 28.09.2021

Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны. Писатель Виктор Ерофеев уверен, что Бабий Яр - наша общая беда.
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