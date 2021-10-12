Урочище в северо-западной части Киева между районами Лукьяновка и Сырец, а также одноименный мемориальный комплекс. Место массовых расстрелов нацистами гражданского населения во время Второй мировой войны.

Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых казней гражданского населения оккупантами во время Второй мировой войны. Так, 29-30 сентября 1941 года в ходе массовой расправы в Бабьем Яре нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев.