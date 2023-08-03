Выставка в Бабьем Яру: Бахмут - город двух трагедий

В Бабьем Яру открылась выставка, посвященная двум трагедиям в Бахмуте - Холокосту во время Второй мировой войны и уничтожению города в ходе российского вторжения. DW пообщалась с авторами работ и организаторами.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" в Киеве проводит выставку под названием "Бахмут - лицо геноцида". Ее организаторы тематически объединили две черные страницы в истории города - Холокост во время Второй мировой войны и бои за город во время захватнической войны России в 2022 и 2023 годах. На выставке представлены архивные и современные фото города, а также инсталляции киевского художника. DW пообщалась с авторами работ и организаторами.

"Сейчас в Украине много Бахмутов"

Дату открытия выставки - 1 августа - организаторы выбрали не случайно. Именно в этот день год назад началась битва за Бахмут между украинскими войсками и российскими захватчиками. В настоящее время город разрушен. За время боевых действий в нем погибли по меньшей мере 216 человек, из которых четверо детей, ранены 561 человек, а пропавшими без вести числятся 56. До вторжения РФ в городе проживало более 80 тысяч человек, из которых почти 77 тысяч эвакуировались. Об этом информирует посетителей выставки инсталляция "Бахмут до и после", расположенная недалеко от входа. На экране воспроизведены кадры из Бахмута до и после начала полномасштабного вторжения России, а на табличке отражены статистические данные.

Разрушения в Бахмуте, март 2023 года Фото: Roman Chop/AP/dpa/picture alliance

Вход на выставку бесплатный, она проходит в небольшом здании, в котором, несмотря на воздушные тревоги, собралось довольно много людей. Сюда даже пришла юношеская футбольная команда - "Локомотив", принадлежащая компании "Укрзализныця". Как отмечает руководитель клуба Александр Егоров, про эту выставку юные футболисты узнали через Facebook и сами предложили ее посетить. "Мы командой постоянно посещаем подобные мероприятия, потому что воспитание подрастающего поколения - не только спорт и школа. Они должны изучать историю и понимать, что происходило в прошлом и сейчас", - говорит он разговоре с DW.

Также на выставке встречаем украинского и израильского бизнесмена Гарика Корогодского, который пришел по приглашению организаторов. Для него очень символичен тот факт, что выставка о Бахмуте сделана в Бабьем Яру. "Это особенное место для меня, потому что здесь похоронены мои погибшие бабушка и тетя. Я прослеживаю параллель геноцида в Бахмуте и Бабьем Яру. Было много Бабьих Яров в Украине, как сейчас в Украине много Бахмутов", - говорит DW Корогодский. При этом он уверен, что подобных выставок нужно делать как можно больше, чтобы давать огласку трагедиям в украинских городах.

Дети в бахмутских подвалах

Трагедия в Бахмуте представлена, в частности, работами украинских фотографов. Одним из них является 23-летний фотограф-документалист Георгий Иванченко, уехавший в Бахмут по собственному желанию и пробывший там около двух недель.

Фотограф показывает свои работы, на которых изображены Милана и Илья - дети из бахмутского подвала. "Милане 11 лет, а Илье - три. Я случайно на них наткнулся и прожил с ними в подвале несколько дней в конце 2022 года. Всего там было около 20 человек, из которых шестеро детей", - отмечает он DW. Больше всего Иванченко запомнилась история Миланы, с которой, по его словам, он сдружился. "Эта девочка невероятно умна. Мы лепили фигуры из пластилина, играли в "Монополию", - вспоминает Иванченко.

Вид на Бахмут, апрель 2023 года Фото: RIA Novosti/Sputnik/SNA/IMAGO

Украинские полицейские отряда "Белые ангелы" и международные организации неоднократно хотели вывезти детей в безопасное место на подконтрольную правительству территорию Украины, но против был дедушка, с которым девочка находилась в подвале, вспоминает фотограф. "Мама ребенка была в то время на оккупированной территории Луганщины. В апреле, когда оккупанты начали продвигаться в Бахмуте, я узнал, что Милана - в списке вывезенных детей на территорию РФ", - говорит Иванченко. Впоследствии фотограф увидел видео российских пропагандистов об "истории воссоединения семьи из Бахмута", которое очень поразило его. "Самое ужасное, что в этом видео Милана говорила о том, какие "вагнеровцы" молодцы, что они эвакуировали, прикрывая своими телами. А украинские военные плохие и хотели ее куда-то забрать", - говорит Иванченко.

На другом фото запечатлена ужасная картина - убитые женщина и собаки. "Это был прилет недалеко от центра, на рынке. Мы пришли - увидели это. Такого было много…" – вспоминает Иванченко.

"Ребенок не должен хотеть на Рождество генератор"

На выставке также представлены работы украинского фотографа Андрея Дубчака, который ездит на фронт как военный репортер с 2015 года. Во время полномасштабной войны он был в Бахмуте дважды, попал под обстрел и чуть не погиб. "Когда я ездил по улицам Бахмута, то я не верил в реальность. Это походило на фильм ужасов", - вспоминает фотограф в разговоре с DW.

Одна из работ Дубчака на выставке - фото мужчины по имени Владислав Влад. За день до того, как был сделан этот кадр, в его двор прилетел снаряд, от чего погибли папа и мама мужчины, вспоминает фотограф. После этого Влад день искал людей, которые смогут забрать тела его родителей на кладбище, а Дубчак сопровождал его. "Во время похорон я увидел над нами дрон, поэтому я забрал Влада, мы заскочили в машину и уехали оттуда. Ведь в любой момент мог начаться обстрел и времени на ритуальные вещи не было", - рассказывает Дубчак.

На другом фото - дети, жившие в подвале собственного дома. Фотограф признается, что один случай заставил его заплакать. "Однажды я спросил у ребенка по имени Глеб, что он хочет на Рождество. Он ответил: "Электрогенератор". Ребенок не должен хотеть на Рождество генератор", - отмечает Дубчак. Впоследствии волонтеры вывезли этих детей на более безопасную подконтрольную правительству территорию Украины, сейчас они живут под Киевом. Дубчак приезжал к ним в гости. Впрочем, пребывание в Бахмуте не обошлось для детей бесследно - у них посттравматическое стрессовое расстройство, отмечает фотограф.

"Пыль" и "Пролитые слезы"

В центре экспозиции аудиовизуальная инсталляция "Пролитые слезы" - круглая черная емкость с водой, в которую сверху медленно падают капли. "Это метафора общей боли всех украинцев, наполнение общими пролитыми слезами. Но, с другой стороны, это напоминание, что память могут нести только живые. Когда ты смотришь туда, то видишь отражение рядом стоящих людей", - объясняет DW автор этой работы, киевский художник Михаил Алексеенко.

Другую свою работу - "Пыль" - Алексеенко создал во время Евромайдана. "Тогда начали исчезать люди (участники протестов. - Ред.), и я решил изобразить в инсталляции, что невозможно бесследно уничтожить человека. Концепция работы заключается в том, что сначала угнетаются права человека, потом уничтожается личность, стирается визуальное отражение, и в конце концов человек превращается в пыль как метафору праха. А прах является носителем памяти", - объясняет художник.

Разрушенные жилые дома в Бахмуте Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

В соседнем зале расположена работа с названием "Пыль-2022". По словам Алексеенко, эта инсталляция сделана недавно и изображает метафору уничтожения памяти в виде многоэтажки как образа общего. "Как раз то, что пытается сейчас сделать Россия в Украине. Они переняли опыт СССР, который делал то же самое. Например, мой дядя жил неподалеку от Бабьего Яра, и в детстве ходил сюда на спортивные площадки играть в хоккей. То есть создавался другой нарратив для следующих поколений. Для них это не было местом памяти", - отмечает он.

Холокост и архивные пленки капитана вермахта

В то же время о геноциде в Бахмуте во время Второй мировой войны на выставке рассказывают посетителям стенды с фотографиями и подписями к ним. В 1942 году немецкие оккупационные войска в одной из алебастровых шахт Артемовского завода шампанских вин замуровали и расстреляли около трех тысяч человек, большинство из которых были евреями. Это преступление рассматривалось в рамках Нюрнбергского процесса, а в память о замученных в 1999 году в Бахмуте был открыт мемориал жертв Холокоста. Уцелел ли он сейчас, неизвестно, ведь завод и его подземные склады заняли российские оккупанты.

На втором этаже представлены пленки капитана вермахта Харальда фон Фитингхофф-Риша (Harald von Vietinghoff-Riesch), снимавшего путь своего подразделения по Европе. Эти пленки передал Бахмутскому краеведческому музею его внук Клеменс фон Ведемайер (Clemens von Wedemeyer), живущий в Берлине и преподающий в Академии изящных искусств в Лейпциге.

На выставке представлены также кадры, сделанные самим Ведемайером во время поездки в Бахмут в 2021 году. В отдельной комнате их транслируют на экране рядом со съемками его деда, чтобы сравнить панорамы Бахмута во время Второй мировой войны и в 2021 году. В частности, перед зрителями предстает кладбище немецких солдат и центральная площадь города. "Немецкое кладбище было частично перенесено, но часть могил просто залили бетоном. Поэтому там до сих пор находятся останки тел", - объясняет DW Дана Брежнева, куратор работ фон Ведемайера.

"Не только Бабий Яр"

Выставка о Бахмуте призвана рассказать о разных местах геноцида евреев в Украине, рассказывает DW директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. "Ведь в мире знают преимущественно только о Бабьем Яру. Почти вся Европа не знает еврейской истории Украины. Поэтому Бабий Яр должен рассказывать обо всех местах", - отмечает она.

Мемориальный комплекс в Бабьем Яру Фото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance

Действия российских войск в Бахмуте в 2022-23 годах, по убеждению Тапановой, также являются геноцидом. "Поэтому мы не ограничиваемся Холокостом, а говорим о геноциде в целом. Бабий Яр не должен быть местом, куда можно просто прийти, поставить свечку и помолиться. Бабий Яр должен стать научно-исследовательским институтом, занимающимся вопросами прав человека. Не имея современного контекста, Бабий Яр будет местом забвения, каким был много лет", - уверена Тапанова.

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