Главный раввин Украины: Путин сплотил против себя весь мир

Моше Реувен Асман - главный раввин синагоги Бродского в Киеве и руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин. В 2005 году на собрании представителей всех областей Украины его избрали главным раввином Украины. Как влиятельный религиозный лидер и отец 11 детей, 1 марта он записал в Киеве видеообращение к россиянам, в котором обвинил режим президента России Владимира Путина в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине. DW расспросила раввина Асмана о мотивах его поступка и оценке того, что происходит в Украине.

DW: Среди целей полномасштабного военного вторжения России в Украину Москва называет "денацификацию". Что вы можете сказать по этому поводу?

Моше Реувен Асман: К кому они намерены применить "денацификацию"? К президенту-еврею? Или к председателю оппозиции Рабиновичу? В эту глупость могут верить только те, кто зомбирован телевидением, несущим всякую чушь. В Украине не только нет никакого нацизма, но даже националистические партии в парламент не прошли. Ни один вменяемый человек не поверит в такие выдумки! В Москве просто нашли повод, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции.

- Как вы оцениваете авиаудар России по телевышке в Киеве, в результате которого пострадал мемориал "Бабий яр"?

Главный раввин на открытии символической синагоги в Бабьем Яре (фото 14 мая 2021 года)

- Это символично! Я думаю, это предупреждение свыше о том, к чему может привести война. Пока еще, слава Богу, не дошло до карательных акций. Но то, что уже расстреливают мирных жителей, стреляют по гражданским автомобилям и домам - это уже военные преступления, я считаю.

- Ожидаете ли вы помощи от еврейских общин мира?

- Россия и Путин сплотили против себя украинский и еврейский народы, сплотили весь мир. Все сейчас молятся и за украинцев, и за евреев. У всех нас одна беда. Поэтому я прошу продолжать молиться, протестовать и делать все возможное. Я уже сказал евреям России, чтобы они это делали. Я понимаю, что некоторые из них "зомбированы", некоторые боятся. Я сам родился в Ленинграде, в Советском Союзе, когда еще было КГБ. Я не боялся выражать свое мнение. Меня за мою деятельность вызывали в КГБ на допросы. Поэтому и сейчас каждый человек должен определиться с кем он - с добром или со злом, является ли он соучастником преступлений. Если бы каждый высказал там свою позицию, давно бы уже смели всю эту хунту.

- Какова была реакция на ваше видеообращение?

- Я обратился к евреям России, к русским, ко всем, от кого зависит исход этой войны от всего сердца. Я не читал обращение по бумажке. Я напомнил им, что они не могут просто сидеть у телевизора, вкусно есть и улыбаться, что им придется нести ответственность за то, что происходит с их молчаливого согласия. Мне звонили из России и евреи, и россияне. Одни сказали, что у них открылись глаза, другие утверждали, что и так знали о происходящем, но боялись об этом что-либо сказать.

Только на моей странице Facebook насчитывается 1 200 000 просмотров. А в Израиле еще несколько дней назад было более 800 тысяч просмотров. Это обращение перевели на английский и немецкий языки, в Европе и Америке также могут быть миллионы, или даже десятки миллионов просмотров. Я очень рад, что смог этим искренним обращением открыть людям глаза. Здесь в Украине мне говорят, это очень сильно поддержало местных людей морально.

- Чем сейчас, во время военных действий, занимается еврейская община в Украине?

- Мы основали колл-центр, который принимает звонки нуждающихся, организовываем автобусы для перевозки людей в Израиль и Европу, в другие безопасные места. Военнообязанные еврейские мужчины чувствуют необходимость защищать Украину, идут воевать в Вооруженные силы Украины или в территориальную оборону. Я каждый день получаю тысячи обращений. Мы стараемся спасти людей. Завозим им продукты и медикаменты.

Есть немало пожилых людей, которые не могут самостоятельно ходить или вообще лежачих. Среди них есть чудом спасшиеся от Холокоста во время Второй мировой войны. А сейчас они были вынуждены эвакуироваться из Луганска и других городов Донбасса. Они стали беженцами уже в третий и даже в четвертый раз в жизни. Они в шоке от того, что российская армия, разбившая нацистов, теперь бьет по ним, разрушает их дома, убивает мирных украинских людей.

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