Протесты в РФ против войны в Украине: люди выходят через риск и страх

С самого начала войны России против Украины многие россияне выходят на протесты, несмотря на связанные с этим риски. DW поговорила с некоторыми из них.

Иллюстратор Светлана (имя изменено) живет в Санкт-Петербурге. В ее аккаунтах в соцсетях был уютный мир с вымышленными персонажами, красивыми фотографиями и историями о работе и творчестве. После вторжения России в Украину уютные сториз в пастельной гамме заменили отчаянные публикации на черном фоне или тексты о политике. Светлана - не гражданская активистка, но на митинги несколько раз выходила, например, в поддержку Навального. Став свидетелем насилия Росгвардии при задержании, на один из первых митингов против войны в Украине петербурженка вышла через страх. Платить штрафы ей нечем, получать дубинкой по голове или сидеть несколько суток в ОВД - опасно.

"В России нет привычного понимания митинга или массовой акции протеста. Нет никакого: мы вышли на митинг высказать свою позицию, - рассказывает девушка, - Это просто охота, где ты - жертва. Выходишь и бегаешь по всему городу от полиции".

Чтобы избежать задержания на митингах, Светлана придерживается определенных правил: например, стараться держаться середины колонны. По ее опыту, задерживать протестующих будут в начале или конце шествия. От полиции она старается прятаться в переулках или кафе.

Сотрудники полиции во время митинга в Санкт-Петербурге

Людей полиция задерживает хаотично, особых правил нет, подмечают активисты. Иногда хватают даже просто идущих мимо прохожих. Художник из Москвы, чей псевдоним DW решила не раскрывать из соображений безопасности, до места проведения митинга 27 февраля даже не успел дойти. Сотрудники полиции задержали его еще по дороге.

"Подошли без повода, спросили документы. Попросили открыть сумки, что мы и сделали. Спросили у них, в чем дело, и попросили показать документы сотрудников полиции, после чего нас схватили и отвезли в автозак", - рассказывает молодой человек

Там художника и его друзей, по его словам, "мариновали" около 4 часов, а потом еще до утра держали в отделении. Ему удалось выйти: протокол его задержания оказался неподписанным сотрудником полиции. Художник связывает это с возможным расколом в рядах полицейских.

"Либо сотрудники полиции настолько неграмотны, что даже банально не могут выполнять свою работу. Либо среди них есть те, кто симпатизирует протестным настроениям и таким образом саботирует задержания и наказания за участие в протестных акциях", - отмечает он.

Участникам протестов грозят высокие штрафы и уголовные дела

По данным "ОВД-Инфо", всего с начала протестов против войны с Украиной 24 февраля задержали 13 000 человек в более чем 140 городах. Известны случаи применения чрезмерной силы, сообщает издание: полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры. Теперь участникам акций протеста в России грозят многотысячные штрафы и уголовные дела. Преследовать могут даже за одиночные пикеты. Российская Госдума 4 марта сразу в трех чтениях приняла законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Депутаты ввели ответственность за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ", которое власти сочтут фейками и "дискредитацию использования российских войск". Согласно тексту закона, такие действия предполагают штраф до полутора миллиона рублей и тюремное заключение до трех лет. В отдельных случаях россиянам может грозить штраф до пяти миллионов рублей или заключение сроком от пяти до 10 лет. Если распространение "фейков" привело к тяжким последствиям, дело может кончиться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, публичными действиями и призывами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ…", могут считаться антивоенные акции протеста и лозунги, например "Нет войне". Тогда за участие в антивоенном митинге может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Повторные протесты могут привести к штрафу до 300 тысяч рублей или сроку лишения свободы до трех лет. В самом тяжелом случае штраф будет доходить до миллиона рублей, а срок заключения - до 5 лет колонии.

Социолог Григорий Юдин считает, что Россия превращается из авторитарной в тоталитарную страну и ожидает массовых репрессий. Так называемый "закон о фейках" по его мнению, может быть способом выпустить "протестный пар из системы" и вытолкнуть протестное ядро из страны. Он полагает, что теми, кто сегодня выходит на улицы, движет желание остановить "спецоперацию" российских войск, предотвратить катастрофу и видит в этом элемент отчаяния. Сам Григорий Юдин после антивоенного митинга 24 февраля оказался в больнице: его избили на митинге до сотрясения мозга и потери сознания.

"На улицы сегодня выходит прогрессивный класс, включенный в глобальные культурные и информационные потоки, и понимающий, что происходит. Он осознает, что сейчас предаются интересы России, - рассказывает Григорий. - Это будет иметь катастрофические последствия для нашей страны. Еще одна мотивация - это понимание того, что страна развязывает чудовищную войну. Новости из Украины и сообщения родственников также выталкивают людей на улицы, потому что хочется хоть что-нибудь сделать, чтобы это остановить".

По его мнению, отношение к военной агрессии России в Украине раскалывает российское общество. Ядро протестующих составляют люди, связанные с гражданскими или около политическими формами активности.

Он считает, что в демонстрациях участвует достаточное количество человек, чтобы показать, что часть российского общества против агрессии Кремля в Украине. Но их недостаточно, чтобы переломить ситуацию. По его словам, многие годы подобные акции протеста не приносили какого-либо результата и люди перестали верить в свои способности. Кроме того, у сегодняшних протестов нет какой-либо четкой организации и очевидных лидеров мнений.

Плакат "Нет войне" на Невском проспекте

"Мы сейчас в переломной точке. Если очень быстро не сложится некий действующий альянс между прогрессивной группой, которая не хочет покидать глобальное сообщество и считает, что происходящее - это преступление против России, и частью элит с аналогичным видением ситуации, то все антивоенное движение будет криминализировано и перейдет к подпольному сопротивлению, а это уже будет совершенно другая ситуация. Россия станет тоталитарной страной и антивоенное движение перейдет к совершенно другой практике."

О протестах в Москве: "Я все потеряла и могу позволить себе риски"

Анастасия (имя изменено) - гражданская активистка из Москвы часто ходила на протесты и развивала гражданские инициативы в России. Но увиденным на Пушкинской площади она оказалась поражена. "Для меня это был крах, - рассказывает активистка. - Я никогда не видела настолько слабого протеста в Москве". По ее мнению, людей было крайне мало и они были сильно растеряны. Они с друзьями ходили вокруг занятой полицией площади и не понимали, что делать. Группа людей, которая была напугана, начала расходиться. Полиция задерживала и вытесняла всех, кто начинал скандировать антивоенные лозунги и доставать плакаты.

Как и Григорий Юдин, одной из проблем сегодняшнего протеста Анастасия видит в его организации. Нет четкого места проведения митингов, координации протестов и человека, который бы взял его организацию на себя. По словам Анастасии в телеграм-каналах появляется очень противоречивая информация. Вместо следующего митинга они с друзьями бродили по наводкам в мессенджерах, но даже Анастасия, которая уже десять лет занимается развитием гражданского активизма в стране, не смогла найти акцию протеста. Тех, кто боится выразить свою позицию, она не осуждает.

"Силовые структуры в Москве мощные, люди очень сильно боятся, после введенных санкций до последнего держатся за свою работу. У многих дети и обязательства, и большинство просто не может выйти на улицу. Прав у нас больше нет никаких и их соблюдение гарантировать никто больше не может. Я уже все потеряла и могу позволить себе риски. Но таких как я - не так много, - говорит девушка сквозь слезы. - Это в любом случае когда-то закончится и другие поколения будут меня спрашивать, чем я занималась, все эти дни. И мне хочется им рассказать, что я делала, чем занималась и какие шаги предпринимала".

Больше всего на нее давит ощущение, что весь мир против России, и она не знает, как она может это изменить, когда даже политики других стран ничего не могут сделать.

"Никакие санкции, которые в итоге душат обычных граждан, не помогают. С другой колокольни, не будучи в этой абсолютной узурпации власти и тоталитаризме, очень сложно понять, почему мы не можем ничего сделать. Теперь в России даже нельзя говорить, что мы против войны, что уж говорить о более кардинальных действиях. Мысль, которая меня утешает, что из этой ситуации невозможно выйти победителем для правителя. Это закат правления Путина при любом раскладе, как бы нам, гражданам этой страны не пришлось за это заплатить".

Светлана хочет накопить денег и уехать из России, пока это еще возможно. Хотя это решение далось ей нелегко.

"В России возникает чудовищный выбор, который невозможно сделать. Ты либо рискуешь своей будущей жизнью здесь, либо ты рискуешь быть врагом всех, кто сейчас выходит, потому что ты трус", - говорит она.

Художник из Москвы решил дальше выражать свой протест с помощью искусства. Анастасии предлагали уехать с возможностью получения ВНЖ, но она отказалась.

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