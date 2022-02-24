"Остановите Мордор!". Фотографии акций в поддержку Украины по всему миру

Акции солидарности с Украиной

Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.