"Остановите Мордор!". Фотографии акций в поддержку Украины по всему миру

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Уже в первые часы после начала российской агрессии в разных странах мира прошли акции протеста против войны и в поддержку Украины.
24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. Это война, которая не нужна россиянам. Это война, которую не хотят русские люди. Мы собрали реакции в социальных сетях.
DW собрала реакции известных белорусских политиков, деятелей культуры и спортсменов о вторжении России в Украину и заявлениях Лукашенко об участии Беларуси в войне.
Милош Земан призвал к отключению России от SWIFT и другим жестким санкциям. От "неспровоцированной агрессии" России следует защищаться конкретными действиями, а не словами, указал президент Чехии.
Западные политики реагируют на начало войны против Украины, которую Путин назвал "специальной военной операцией в Донбассе".
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 24 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 24 февраля.
Алексей Навальный на суде заявил, что он - против войны РФ с Украиной. По словам оппозиционера, она приведет к огромному количеству жертв и продолжению "линии на обнищание граждан России".