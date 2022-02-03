В чем истоки конфликта России и Украины (фотогалерея)

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Предпосылки для напряженности в отношениях России и Украины и угрозы полномасштабной войны складывались не один десяток лет. DW - о поворотных событиях трех последних десятилетий, приведших к нынешнему кризису.
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