 В чем истоки конфликта России и Украины (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.02.2022

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Украина

В чем истоки конфликта России и Украины (фотогалерея)

Предпосылки для напряженности в отношениях России и Украины и угрозы полномасштабной войны складывались не один десяток лет. DW - о поворотных событиях трех последних десятилетий, приведших к нынешнему кризису.

  • Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

    Краткая история украино-российского противостояния

    Распад Советского Союза и создание СНГ

    В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

  • Президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон

    Краткая история украино-российского противостояния

    Наследие СССР и Будапештский меморандум

    Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.

  • Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы

    Краткая история украино-российского противостояния

    Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы

    Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.

  • Оранжевая революция 2004 года

    Краткая история украино-российского противостояния

    Оранжевая революция 2004 года

    На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".

  • сотрудник Газпрома на газоизмерительной станции Суджа, в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

    Краткая история украино-российского противостояния

    Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах

    За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

  • Участники саммита НАТО в Бухаресте, 2008 год

    Краткая история украино-российского противостояния

    Обещание членства в НАТО

    Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.

  • Курс Украины на Евросоюз

    Краткая история украино-российского противостояния

    Курс Украины на Евросоюз

    Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.

  • Российская аннексия Крыма

    Краткая история украино-российского противостояния

    Российская аннексия Крыма

    В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).

  • Танк сепаратистов в Донецке, 2015 год

    Краткая история украино-российского противостояния

    Война в Донбассе

    Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.

  • Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Путин

    Краткая история украино-российского противостояния

    Рождение "нормандского формата"

    В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".

  • Украинские солдаты батальона Донбасс у сгоревшего автобуса

    Краткая история украино-российского противостояния

    "Иловайский котел"

    Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

  • Украинские солдаты в Донбассе, декабрь 2015 года

    Краткая история украино-российского противостояния

    Позиционная война продолжается

    В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.

  • Сосредоточение российских войск на границе Украины

    Краткая история украино-российского противостояния

    Сосредоточение российских войск на границе Украины

    В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается.

    Автор: Роман Гончаренко


  • Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

    Краткая история украино-российского противостояния

    Распад Советского Союза и создание СНГ

    В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

  • Президенты России и США Борис Ельцин и Билл Клинтон

    Краткая история украино-российского противостояния

    Наследие СССР и Будапештский меморандум

    Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.

  • Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы

    Краткая история украино-российского противостояния

    Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы

    Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.

  • Оранжевая революция 2004 года

    Краткая история украино-российского противостояния

    Оранжевая революция 2004 года

    На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".

  • сотрудник Газпрома на газоизмерительной станции Суджа, в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

    Краткая история украино-российского противостояния

    Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах

    За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

  • Участники саммита НАТО в Бухаресте, 2008 год

    Краткая история украино-российского противостояния

    Обещание членства в НАТО

    Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.

  • Курс Украины на Евросоюз

    Краткая история украино-российского противостояния

    Курс Украины на Евросоюз

    Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.

  • Российская аннексия Крыма

    Краткая история украино-российского противостояния

    Российская аннексия Крыма

    В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).

  • Танк сепаратистов в Донецке, 2015 год

    Краткая история украино-российского противостояния

    Война в Донбассе

    Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.

  • Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Путин

    Краткая история украино-российского противостояния

    Рождение "нормандского формата"

    В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".

  • Украинские солдаты батальона Донбасс у сгоревшего автобуса

    Краткая история украино-российского противостояния

    "Иловайский котел"

    Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

  • Украинские солдаты в Донбассе, декабрь 2015 года

    Краткая история украино-российского противостояния

    Позиционная война продолжается

    В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.

  • Сосредоточение российских войск на границе Украины

    Краткая история украино-российского противостояния

    Сосредоточение российских войск на границе Украины

    В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается.

    Автор: Роман Гончаренко


Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:49

Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

Контекст

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