Комментарий: Антивоенные митинги в РФ - протест последней надежды

Почти две недели идет война, развязанная Россией против Украины. И столько же длятся протесты россиян против так называемой российской "спецоперации". За это время, по данным ОВД-инфо, задержано больше 13,5 тыс. россиян. Их наказывают штрафами, избивают в отделениях полиции, но люди продолжают выходить на митинги. Есть ли у них шанс преодолеть российский милитаризм и остановить агрессию, зависит от нескольких факторов.

Последние 8 лет я внимательно наблюдал за российским антивоенным движением. Точнее за тем, как власти последовательно расправлялись с любыми сообществами россиян, которые могли бы выступить однажды против войны. Был убит Борис Немцов, выступавший за то, чтобы антивоенная тематика была главной для российской оппозиции. Запрещены "Свидетели Иеговы" - религиозная группа, которая за отказ брать в руки оружие была под запретом еще в СССР. Комитеты солдатских матерей были обклеены ярлыками "иноагентов". За ними последовали феминистические организации, которые тоже могли бы стать точкой сборки для пацифистов.

Последняя правда объединяет

К 2022 году Россия подошла без единой организации и свободно действующего сообщества, которое могло бы стать структурной основой для большого антивоенного движения. Последней жертвой стала политическая оппозиция, а также СМИ. И тем не менее десятки тысяч россиян нашли в себе силы и смелость, без лидеров, за счет горизонтальных связей, организоваться и выйти на массовые протесты.

Иван Преображенский

Думаю, ими двигало ощущение "последней правды". Необходимости сказать - чего бы это им ни стоило - что они думают о преступном приказе Владимира Путина ввести войска в Украину. Их не остановили даже новые репрессивные меры правительства. Например, новый закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии, который послушная Кремлю Госдума протолкнула в прямом смысле слова за пару дней. А ведь он вводит в Уголовный кодекс новую статью (207.3 УК РФ), по которой за распространение "недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России" виновным грозит от трех до 15 лет тюрьмы.

Но даже это не смогло сломить желание многих россиян сказать правду об агрессивной войне, развязанной властями их страны. И это было замечено во всем мире. В 1968 году, после оккупации Чехословакии, на Красную площадь вышло всего восемь человек - но даже этого хватило в тоталитарном обществе, чтобы понять, что поддержка вторжения не была единодушной. Теперь же страна серьезно изменилась.

Власть видит, но пока не очень боится

Власть видит готовность граждан бороться за правду, но не очень этого боится. Задерживали, особенно на воскресных демонстрациях и пикетах очень жестко. Есть свидетельства достаточно массовых избиений задержанных в полиции. Не щадили ни детей, ни блокадников. Люди, как, например, философ Григорий Юдин из отделений полиции попадали в больницу. Как минимум одну гражданку Беларуси выслали на родину, где ее гарантированно ждет тюремный срок.

Послушные Кремлю суды пока ограничиваются административными наказаниями по новым уголовным статьям. Они массово назначают штрафы - все за те же фейки. В основном - 30 тыс. рублей за антивоенное выступление. Тем же, кто призывал выходить на протест на своих страничках в соцсетях, и кого власти квалифицировали как организаторов, дают большие штрафы - 50-60 тыс. рублей. Для российской провинции - огромные деньги, и даже для столицы - немалые.

Но дальше точно появятся и новые политзеки. Опыт 2021 года и протестов в поддержку Алексея Навального говорит о том, что административными штрафами и арестами на 15 или 30 суток (именно столько получила известная активистка Юлия Галямина) дело не ограничится.

Власти постараются всех, кого они считают организаторами, задержать повторно, даже если те никуда не будут больше лично выходить. И тогда уже изолировать их от общества, впаяв им не только условные, но и реальные сроки за антивоенные протесты. После этого, боюсь, протестная активность пойдет на спад. Тем более, что многие из тех, кто протестовал в первые дни, уже покинули страну и при Владимире Путине не планируют туда возвращаться.

Кремль будет "сушить" протест

Судя по поведению властей, они смотрят на настроения россиян оптимистичнее, чем даже российская оппозиция. Похоже на то, что Кремль опасался заметно более масштабных протестов. Недаром россиян начали пугать странными утечками о возможности введения, например, военного положения. А большинство недостаточно лояльных СМИ, не просто заблокировали в России, но даже ликвидировали, как радио "Эхо Москвы".

Теперь традиционно власти будут "сушить" протест, постепенно изымая из общественного оборота самых активных граждан, из которых могли бы вырасти новые лидеры оппозиции. Почти все элементы военного положения тоже введены, включая частичную национализацию и цензуру, но самого указа подписывать не пришлось. Он хорош, как таинственная угроза, а будучи подписан, мог бы наоборот расширить протестную базу, за счет тех, кто пока надеется, что отсидится в "лихие годы".

Похоже, что планы российской власти пока реализуются успешно. Если только протест не станет более широким и к политическим противникам Путина не присоединятся сотни тысяч пострадавших от изоляции страны россиян. Но раньше следующего года этого вряд ли стоит ожидать.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Война в Украине - 07.03.2022 Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

Война в Украине - 07.03.2022 Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

Война в Украине - 07.03.2022 Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

Война в Украине - 07.03.2022 Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

Война в Украине - 07.03.2022 Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

Война в Украине - 07.03.2022 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 марта встретился в Берлине с беженцами из Одессы - воспитанниками детского дома еврейской общины. Детей, подростков и сопровождающих, всего - 105 человек, разместили в берлинском еврейском центре Chabad.

Война в Украине - 07.03.2022 Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

Война в Украине - 07.03.2022 Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

Война в Украине - 07.03.2022 Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

Война в Украине - 07.03.2022 Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

Война в Украине - 07.03.2022 Служащий украинской армии около Киева.

Война в Украине - 07.03.2022 Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

Война в Украине - 07.03.2022 Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта. Автор: Николай Пермяков

