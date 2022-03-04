Дирижер Томас Зандерлинг: Критика России не должна вести к наказанию невиновных

Дирижер Томас Зандерлинг (Thomas Sanderling) оставил свой пост главного дирижера Новосибирского симфонического оркестра в знак протеста против войны в Украине. До него заявление об уходе подали также дирижеры Василий Петренко (Государственный академический симфонический оркестр) и Туган Сохиев (Большой театр).

Томас Зандерлинг - не просто один из капитанов, это патриарх среди дирижеров России. Родился он в Новосибирске в 1942 году. Его отец, дирижер Курт Зандерлинг, бежал от нацистов в Советский Союз. В последние десятилетия Зандерлинг работал одновременно с ведущими оркестрами России и Западной Европы.

DW: Господин Зандерлинг, учитывая ваше происхождение и имя, вы занимаете особое место в культуре России. Вы - как связующее звено между Восточной и Западной Европой. Вы в течение 15 лет дирижировали оркестром Новосибирской филармонии, одной из самых значительных в России. В конце марта вы должны были приехать со своим оркестром в Москву, а теперь увольняетесь. Насколько сложным было для вас это решение?

Томас Зандерлинг: Когда началось вторжение, оно вызвало во мне внутреннее неприятие. Но я также думал о своем оркестре и важных концертах. Но когда российское руководство жестоко бомбит украинские города, когда гибнут люди, растет число беженцев и принимаются законы, которые означают усиление тоталитаризма... Все это привело к такому решению: чувствую, что уйти с поста надо.

На репетиции концерта, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Киев, октябрь 2021 года

- В октябре 2021 года Вы дирижировали в Киеве. Это был концерт памяти жертв в Бабьем Яре. Теперь Киев подвергается обстрелам. Как с этим жить?

- Я не политик и не могу дать этому профессионального объяснения. Могу только сказать: это ужасно. У меня просто нет слов.

- Что вы хотите сказать своим уходом российскому руководству, российским артистам и народу России?

- У меня нет иллюзий относительно того, что мое решение может как-то повлиять на руководство России или на людей, которые поддерживают эту акцию. И, судя по всему, их довольно много - и это тоже одна из причин моего разочарования. Я сейчас на стороне тех, кто не может молчать.

- Ваш отец был близким другом Дмитрия Шостаковича, Вы тоже тесно сотрудничали с этим гением. Что осталось сегодня от великой "русской интеллигенции"?

- Мне очень повезло, что Дмитрий Шостакович был другом моего отца. Но таких, как он, становилось все меньше и меньше. Времена тоже изменились. Сегодня русская культура уже не та, что была во времена моего детства.

- Многие, но далеко не все представители творческих профессий в России заняли четкую позицию и высказались против войны. Многие хранят молчание. Почему сегодня важно не молчать?

- Иметь позицию важно, но вы не можете требовать этого от людей. Я думаю, это вопрос индивидуального выбора. Я знаю, что многие творческие люди в России обеспокоены тем, что от них ждут, чтобы они определились. Но я думаю, что это также часть нашей европейской культуры - признавать за человеком право как на высказывание по тому или иному вопросу, так и на молчание.

- Вы знаете, как много сейчас дискутируют вокруг ситуации с Валерием Гергиевым. Вы также знаете его лично. Почему он ведет себя так, а именно - отказывается говорить о войне в Украине?

- Я могу понять точку зрения Запада, который ждет, что художественный руководитель выскажет свое мнение. Но следует также понимать, что Валерий - семейный человек. Его многочисленные родственники активно работают в России, в том числе - в Мариинском театре. Его заявление повлияет на очень многих людей. Я хочу сказать, что это не так просто для него.

- Многие жалуются на бойкот российской культуры со стороны Запада. Например, молодых российских артистов исключают из списков участников на музыкальных конкурсах, а из репертуара порой даже пропадают произведения русских композиторов. Что вы об этом думаете?

- Критика поведения России не должна вести к наказанию невиновных людей. Это "нам здесь сегодня не нужны русские" напоминает мне худшие советские времена, когда было "иностранцам здесь не место". Я не думаю, что это правильно, и как европеец могу только сказать: это не соответствует нашим ценностям. А запрещать великие произведения просто глупо. Эти произведения - часть мирового культурного наследия. На прошлой неделе в Таллинне, например, я выступал с Эстонским государственным оркестром - с программой, основанной исключительно на музыке Шостаковича. И публика нам сопереживала.

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