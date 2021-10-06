 Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.10.2021

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Культура и стиль жизни

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.

Дирижер Томас Зандерлинг и Немецкий симфонический оркестр накануне концерта в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр

Дирижер Томас Зандерлинг и Немецкий симфонический оркестр накануне концерта в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр"

Спустя 80 лет после массовых расстрелов евреев в Бабьем Яре эта точка на страшной карте Холокоста, на долгое время преданная забвению, становится местом памяти. 6 октября 2021 года президенты Израиля, Украины и Германии встречаются в Киеве, чтобы почтить память жертв. В ходе торжественной церемонии, приуроченной к 80-й годовщине трагедии, прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, также известная под названием "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - еще совсем юный и первый музей такого рода на постсоветском пространстве - подготовил к открытию новый объект на своей территории. Им станет скульптурная композиция всемирно известной художницы-концептуалистки Марины Абрамович. "Кристаллическую стену плача" уже назвали одним из крупнейших в Европе арт-объектов, созданных за последние 10 лет. Размеры: 40 метров в длину и три - в высоту.

До конца года в Бабьем Яре, как сообщает Фонд Мемориального центра, будет закончено возведение музейного пространства "Курган", спроектированного архитектурной компанией SUB (Берлин).

Бабий Яр: геноцид под пулями 

29 и 30 сентября 1941 года военизированные эскадроны смерти нацистской Германии расстреляли более 33 тысяч евреев в урочище Бабий Яр на окраине оккупированного Киева. Айнзатцгруппа С отчиталась в Берлин о 33 771 убитом. Было уничтожено почти все еврейское население города.

Расстрелы в овраге, где очередную партию жертв присыпали сверху землей, слой за слоем, продолжались в течение последующих двух лет оккупации. Здесь казнили также душевнобольных, синти и рома, военнопленных. До ухода немецких войск из Киева в 1943 году в Бабьем Яре были убиты около 100 тысяч человек.

Babyn Jar

Бабий Яр: поэма и симфония 

Долгое время ничто не напоминало в Бабьем Яре о тысячах и тысячах здесь невинно погибших. Антисемитизм советского времени не допускал этой памяти. Но в сентябре 1961 года на склоне оврага оказался Евгений Евтушенко. Его привез сюда друг - писатель Анатолий Кузнецов, который 14-летним мальчиком в Киеве был очевидцем трагедии и позже описал эти события в своем документальном романе "Бабий Яр". Поэта потрясло не только само непостижимое преступление, но и то, как выглядело место трагедии. В овраге была свалка: горы мусора над останками жертв чудовищной расовой идеологии. Позже здесь разбили парк отдыха, где дети иногда даже играли в футбол случайно выкопанными черепами погибших. "Над Бабьим Яром памятников нет..." - поэма Евтушенко нарушила 20-летнее молчание о трагедии в Бабьем Яре.

И его поддержали другие смелые голоса. Самым звучным из них был голос Дмитрия Шостаковича, который написал на стихи Евтушенко свою 13-ю симфонию - си-бемоль-минор - для баса, мужского хора и оркестра. Ее первое исполнение состоялось в Москве 18 декабря 1962 года - репрессий не испугались тогда ни дирижер Кирилл Кондрашин, ни музыканты.

Бабий Яр: мемориальный концерт 

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был открыт для обретения, изучения и распространения знания о трагедии и сохранения памяти о погибших. Именно здесь, под открытым небом, на специально построенной сцене состоится памятный концерт 6 октября. симфонию Дмитрия Шостаковича исполнит Немецкий симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга (Thomas Sanderling). Концерт транслируют многочисленные теле- и радиостанции Украины, Израиля и Германии, в том числе - DW : в прямом эфире на Youtube-канале DW classical music. Начало трансляции - в 17 часов по Киеву.

"Шостакович был ярым анти-антисемитом", - говорит немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг в интервью DW. Будучи сыном легендарного немецкого маэстро Курта Зандерлинга, который долгое время жил в СССР и был близким другом Шостаковича, Томас Зандерлинг лично знал композитора. "Мне действительно посчастливилось встретить многих  за мою долгую жизнь между немецкой и русской культурами, - говорит Зандерлинг. - Но только один из них был истинным гением - Шостакович". Композитор в свое время доверил молодому дирижеру немецкую премьеру своей 13-й симфонии. С благословения Шостаковича Зандерлинг также перевел текст симфонии на немецкий язык. 

"Шостакович, - говорит Томас Зандерлинг, - это классика, которая останется классикой. Как Бетховен. Послание его 13-й симфонии было и остается предостережением для всех нас. Исполнение этого музыкального сочинения на этом месте в день годовщины трагедии - один из самых волнующих моментов в моей жизни".

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    Границы возможного

    "У меня есть теория: чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство. Если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение", - призналась Марина Абрамович в одном из интервью. Знаменитая гранд-дама современного искусства активно занимается творчеством уже пятое десятилетие, исследуя отношения художника и аудитории, пределы физических и психических возможностей.

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    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Искусство процесса

    "Бабушка перформанса", как прозвали Марину Абрамович, родилась 30 ноября 1946 года в Белграде. Ее родители были югославскими партизанами, а после Второй мировой войны, по ее собственным словам, стали "карьеристами", у которых не было времени заниматься ребенком. Девочка росла у бабушки и еще в юности усвоила, что в искусстве процесс важнее результата.

  • Марина Абрамович: Art must be beautiful, Artist must be beautiful, 1975

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    За гранью боли

    Марина Абрамович приобрела легендарную известность благодаря своим перформансам, в которых она подвергала экстремальным испытаниям свое собственное тело. Абрамович кричала до потери голоса, танцевала до полного изнеможения, резала бритвой себе живот, хлестала себя плеткой, лежала голой на льду, часами и днями сидела неподвижно на стуле.

  • Видео Марины Абрамович на выставке в Израиле Turn On

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Исследование границ

    Искусство Абрамович провоцирует и шокирует. Какие смыслы вкладывает она в свое бескомпромиссное творчество? Ответы предлагает опубликованная к 70-летию художницы автобиография "Walk Through Walls". "Я хотела исследовать границы, узнать, как далеко готов идти зритель, - пишет она в мемуарах. - Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить".

  • Марина Абрамович: Breathing In – Breathing Out, 1977

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Пределы контроля

    Перформанс "Смерть себя" исследовал способность индивидуума поглощать жизнь другой личности, возможность взаимообмена в отношениях. Марина Абрамович делала перформанс со своим тогдашним партнером и возлюбленным, немецким художником Улаем. Они вдыхали выдохи друг друга, пока не закончился кислород и оба не упали на пол без сознания с легкими, наполненными углекислым газом.

  • Марина Абрамович: Relation in Time. 1977

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Полный симбиоз

    За 12 лет совместных жизни и творчества Абрамович и Улай создали коллективное существо, двухголовое тело: они не имели друг от друга секретов и не скрывали свою страсть от других. В одном перформансе с Улаем Марина Абрамович держала лук, а Улай - стрелу в натянутой тетиве, направленную в ее сердце. В инсталляции "Отношения во времени" (1977) они показали неразрывную связь.

  • Марина Абрамович: Imponderabilia (1977)

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Трудный выбор

    В перформансе "Imponderabilia" (1977) Марина и Улай стояли раздетыми в узком дверном проеме, позволяя любому желающему пройти, протискиваясь между ними: "Идеей для перформанса был художник как дверь в музей. Заходя в музей между нами, зрители должны были выбрать, кому из нас смотреть в глаза, потому что вход был таким узким, что пройти можно было только боком".

  • Марина Абрамович: видео-перформанс The onion

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Горькая правда

    В 1988 году Абрамович и Улай провели последний совместный перформанс, который окончил их творческую и любовную связь. Они отправились в путь с противоположных концов Великой китайской стены и встретились посередине, чтобы проститься навсегда. Для Марины Абрамович расставание стало тяжелой личной драмой.

  • Марина Абрамович: Spirit Cooking, 2000

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Настоящая кровь

    Надпись свиной кровью на стене отсылает к легендарным перформансам художницы. Марина Абрамович играла в "русскую рулетку" с ножами: как только она резала себе пальцы, брала следующий из двадцати ножей в ряду. В другом своем знаменитом перформансе она вырезала у себя на животе пятиконечную звезду и ложилась на ледяной крест.

  • Марина Абрамович: The Artist is Present, 2010

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    В присутствии художника

    На своей первой ретроспективной выставке в музее МоМа в 2010 году художница молча сидела и позволяла каждому желающему сесть напротив и посмотреть на нее. Перформанс длился по семь часов в день. В очереди были замечены обычные ньюйоркцы, туристы, а также знаменитости: Бьорк, Леди Гага и Изабелла Росселлини. Пришел на публичное рандеву и Улай. При виде его Марина не смогла сдержать слез...

  • Выставка Marina Abramovic - The Cleaner в Бонне в 2018 году

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Очищение искусством

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Смертельная скука

    В 2020 году Марина Абрамович вышла на оперную сцену, чтобы позволить великой Каллас умереть семью сценическими смертями. Мюнхенский оперный эксперимент Абрамович был вежливо принят к сведению поклонниками сербской дивы: спектаклю явно не хватало шокирующей интенсивности ее экстремальных перформансов. Или это тоже была провокация?

  • Оперный перформанс Марины Абрамович 7 смертей Марии Каллас

    Марина Абрамович: идущая через крайности

    Сильная духом

    В 2021 году Марине Абрамович исполняется 75 лет. До сих пор она была верна своему творческому кредо: художник должен быть воином. Нужна сила духа, способная покорить не только территории, но также себя и свои слабости.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Виктор Ерофеев: Бабий Яр - наша общая беда 28.09.2021

Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны. Писатель Виктор Ерофеев уверен, что Бабий Яр - наша общая беда.

***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

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