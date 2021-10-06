Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович

Спустя 80 лет после массовых расстрелов евреев в Бабьем Яре эта точка на страшной карте Холокоста, на долгое время преданная забвению, становится местом памяти. 6 октября 2021 года президенты Израиля, Украины и Германии встречаются в Киеве, чтобы почтить память жертв. В ходе торжественной церемонии, приуроченной к 80-й годовщине трагедии, прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, также известная под названием "Бабий Яр".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - еще совсем юный и первый музей такого рода на постсоветском пространстве - подготовил к открытию новый объект на своей территории. Им станет скульптурная композиция всемирно известной художницы-концептуалистки Марины Абрамович. "Кристаллическую стену плача" уже назвали одним из крупнейших в Европе арт-объектов, созданных за последние 10 лет. Размеры: 40 метров в длину и три - в высоту.

До конца года в Бабьем Яре, как сообщает Фонд Мемориального центра, будет закончено возведение музейного пространства "Курган", спроектированного архитектурной компанией SUB (Берлин).

Бабий Яр: геноцид под пулями

29 и 30 сентября 1941 года военизированные эскадроны смерти нацистской Германии расстреляли более 33 тысяч евреев в урочище Бабий Яр на окраине оккупированного Киева. Айнзатцгруппа С отчиталась в Берлин о 33 771 убитом. Было уничтожено почти все еврейское население города.

Расстрелы в овраге, где очередную партию жертв присыпали сверху землей, слой за слоем, продолжались в течение последующих двух лет оккупации. Здесь казнили также душевнобольных, синти и рома, военнопленных. До ухода немецких войск из Киева в 1943 году в Бабьем Яре были убиты около 100 тысяч человек.

Бабий Яр: поэма и симфония

Долгое время ничто не напоминало в Бабьем Яре о тысячах и тысячах здесь невинно погибших. Антисемитизм советского времени не допускал этой памяти. Но в сентябре 1961 года на склоне оврага оказался Евгений Евтушенко. Его привез сюда друг - писатель Анатолий Кузнецов, который 14-летним мальчиком в Киеве был очевидцем трагедии и позже описал эти события в своем документальном романе "Бабий Яр". Поэта потрясло не только само непостижимое преступление, но и то, как выглядело место трагедии. В овраге была свалка: горы мусора над останками жертв чудовищной расовой идеологии. Позже здесь разбили парк отдыха, где дети иногда даже играли в футбол случайно выкопанными черепами погибших. "Над Бабьим Яром памятников нет..." - поэма Евтушенко нарушила 20-летнее молчание о трагедии в Бабьем Яре.

И его поддержали другие смелые голоса. Самым звучным из них был голос Дмитрия Шостаковича, который написал на стихи Евтушенко свою 13-ю симфонию - си-бемоль-минор - для баса, мужского хора и оркестра. Ее первое исполнение состоялось в Москве 18 декабря 1962 года - репрессий не испугались тогда ни дирижер Кирилл Кондрашин, ни музыканты.

Бабий Яр: мемориальный концерт

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был открыт для обретения, изучения и распространения знания о трагедии и сохранения памяти о погибших. Именно здесь, под открытым небом, на специально построенной сцене состоится памятный концерт 6 октября. симфонию Дмитрия Шостаковича исполнит Немецкий симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга (Thomas Sanderling). Концерт транслируют многочисленные теле- и радиостанции Украины, Израиля и Германии, в том числе - DW : в прямом эфире на Youtube-канале DW classical music. Начало трансляции - в 17 часов по Киеву.

"Шостакович был ярым анти-антисемитом", - говорит немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг в интервью DW. Будучи сыном легендарного немецкого маэстро Курта Зандерлинга, который долгое время жил в СССР и был близким другом Шостаковича, Томас Зандерлинг лично знал композитора. "Мне действительно посчастливилось встретить многих за мою долгую жизнь между немецкой и русской культурами, - говорит Зандерлинг. - Но только один из них был истинным гением - Шостакович". Композитор в свое время доверил молодому дирижеру немецкую премьеру своей 13-й симфонии. С благословения Шостаковича Зандерлинг также перевел текст симфонии на немецкий язык.

"Шостакович, - говорит Томас Зандерлинг, - это классика, которая останется классикой. Как Бетховен. Послание его 13-й симфонии было и остается предостережением для всех нас. Исполнение этого музыкального сочинения на этом месте в день годовщины трагедии - один из самых волнующих моментов в моей жизни".

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