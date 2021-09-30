80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти

Когда 17 сентября 1941 года гитлеровская армия вошла в Киев, киевлянину Юрию Фуксу было пять лет. Он помнит, что тот день был теплым и солнечным. Дедушка Иосиф рассказывал внуку истории о немецкой армии времен Первой мировой войны. Говорил, что немцы были "воспитанными и образованными людьми". Поэтому об эвакуации в его семье никто не думал.

28 сентября 1941 года по Киеву были расклеены объявления: всем евреям приказано было явиться утром 29 сентября с теплой одеждой и ценными вещами на угол улиц Мельникова и Доктеривской (нынешней Дегтятевской - Ред.). По городу ходили слухи, что евреев собираются отправлять в Палестину, поэтому люди с баулами выходили как можно раньше, чтобы первыми быть в очереди на маршруте, который окажется дорогой смерти: в течение двух дней, 29 и 30 сентября, нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33771 еврея.

Юрий Фукс - свидетель трагедии в Бабьем Яру

Дедушка и бабушка Юрия тоже собрали чемоданы и отправились к указанному в объявлении перекрестку. С тех пор он их не видел. Через полгода полицейские забрали и увели в неизвестном направлении его маму Ларису и сестру Людмилу. "Судьба распорядилась, чтобы в тот день, когда за нами пришли полицейские, я был в квартире соседки Марии Григорьевны, а сестра с мамой - в нашей квартире, - вспоминает те страшные события Юрий Фукс. - Поэтому Мария Григорьевна меня спрятала, накрыла какой-то скатертью. Но полицаи к ней даже не заходили, забрали маму с сестрой и ушли".

Что изменилось в Бабьем Яру за последние годы

У Юрия Фукса не осталось никаких вещей и фотографий в память о погибших родных. Местом памяти для него мог бы стать мемориальный комплекс памяти погибших в Бабьем Яру. Дискуссии о строительстве такого мемориала идут на протяжении всех тридцати лет независимости Украины. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в последние несколько лет. В Бабьем Яру стали появляться архитектурные сооружения и арт-проекты, которые волнуют, вызывают дискуссии, а нередко даже скандалы. Благодаря этим проектам над Бабьим Яром снята завеса длившегося много лет молчания - в Украине заговорили о том, что память жертв необходимо почтить достойным музейно-мемориальным комплексом.

Аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" в Бабьем Яру

В 2020-м году к 79-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру была открыта аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" из металлических колонн, насквозь простреленных тысячами пуль того же калибра, которыми убивали людей в Бабьем Яру. А в мае этого года появилась символическая синагога, построенная по проекту немецко-швейцарского архитектора Мануэля Герца (Manuel Herz).

12-метровое строение состоит из двух стен и по форме напоминает книгу, которая открывается и закрывается при помощи специальных механизмов. В раскрытом виде "книга" превращается в открытую деревянную синагогу. Ее стены украшены изображениями животных, растительными орнаментами и текстами молитв, повторяющими росписи синагог в Западной Украине XVII-XVIII столетий, которые были уничтожены в годы Холокоста.

Все объекты появились при содействии Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного в 2016 году, в 75-ю годовщину трагедии. Планируется, что все архитектурные сооружения и арт-инсталляции на территории Бабьего Яра составят один музейно-мемориальный комплекс.

Борис Забарко

Историк и председатель Всеукраинской ассоциации евреев Борис Забарко, бывший узником Шаргородского гетто в оккупированной нацистскими войсками Винницкой области и выживший в Холокосте, хочет, чтобы проект, которым руководит Мемориал, наконец реализовали. "Я настаиваю на том, чтобы он, наконец, был построен. За эту работу взялась сильная, профессиональная и квалифицированная авторская группа ученых из Украины и других стран", - говорит Забарко.

Торжественное чествование памяти жертв в Бабьем Яру

К 80-летию трагедии в Бабьем Яру Мемориальный центр "Бабий Яр" организовал целый ряд памятных мероприятий. 5 октября в Киеве состоялся показ фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", на 6 октября запланирована презентация украинского перевода книги "Благоволительницы" лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла, пройдут научные конференции и акции в память жертв трагедии. Одной из таких акций стал Марш памяти 3 октября - шествие по тому же маршруту, которым шли к Бабьему Яру киевские евреи 29 сентября 1941 года.

Марш памяти - по этому маршруту киевские евреи шли к Бабьему Яру 29 сентября 1941 года

Официальная церемония в память о жертвах убийств в Бабьем Яру пройдет 6 октября 2021 года. По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в ней примут участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.

Ожидается, что они вместе с представителями еврейских организаций, свидетелями Холокоста, а также украинцами, спасавшими евреев во время нацистской оккупации и получившими звание Праведников народов мира, откроют два новых объекта на территории Бабьего Яра: "Хрустальную стену плача" художницы-концептуалистки Марины Абрамович и "Курган памяти", разработанный архитектурной компанией SUB из Берлина - музейно-мемориальное пространство, воссоздающее историю расстрелов в Бабьем Яре с помощью технологий 3D-моделирования.

Наблюдательный совет Мемориала пообещал до окончания года представить художественную концепцию будущего мемориала. Она будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941-1943 годов, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, научный и образовательный центры, а также много художественных объектов.

Когда завершится работа над созданием музейно-мемориального комплекса "Бабий Яр", до сих пор не известно. Для свидетеля трагедии в Бабьем Яру Юрия Фукса это печальная новость. Он по-прежнему надеется, что сможет увидеть мемориальный комплекс в память тех, кто погиб в Бабьем Яру. К сожалению, большинство свидетелей массовых расстрелов киевских евреев этого так и не дождались.

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