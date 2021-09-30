 80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?

Менора, установленная рядом с местом расстрелов в Бабьем Яру

Менора, установленная рядом с местом расстрелов в Бабьем Яру

Когда 17 сентября 1941 года гитлеровская армия вошла в Киев, киевлянину Юрию Фуксу было пять лет. Он помнит, что тот день был теплым и солнечным. Дедушка Иосиф рассказывал внуку истории о немецкой армии времен Первой мировой войны. Говорил, что немцы были "воспитанными и образованными людьми". Поэтому об эвакуации в его семье никто не думал.

28 сентября 1941 года по Киеву были расклеены объявления: всем евреям приказано было явиться утром 29 сентября с теплой одеждой и ценными вещами на угол улиц Мельникова и Доктеривской (нынешней Дегтятевской - Ред.). По городу ходили слухи, что евреев собираются отправлять в Палестину, поэтому люди с баулами выходили как можно раньше, чтобы первыми быть в очереди на маршруте, который окажется дорогой смерти: в течение двух дней, 29 и 30 сентября, нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33771 еврея.

Юрий Фукс - свидетель трагедии в Бабьем Яру

Юрий Фукс - свидетель трагедии в Бабьем Яру

Дедушка и бабушка Юрия тоже собрали чемоданы и отправились к указанному в объявлении перекрестку. С тех пор он их не видел. Через полгода полицейские забрали и увели в неизвестном направлении его маму Ларису и сестру Людмилу. "Судьба распорядилась, чтобы в тот день, когда за нами пришли полицейские, я был в квартире соседки Марии Григорьевны, а сестра с мамой - в нашей квартире, - вспоминает те страшные события Юрий Фукс. - Поэтому Мария Григорьевна меня спрятала, накрыла какой-то скатертью. Но полицаи к ней даже не заходили, забрали маму с сестрой и ушли".

Что изменилось в Бабьем Яру за последние годы

У Юрия Фукса не осталось никаких вещей и фотографий в память о погибших родных. Местом памяти для него мог бы стать мемориальный комплекс памяти погибших в Бабьем Яру. Дискуссии о строительстве такого мемориала идут на протяжении всех тридцати лет независимости Украины. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в последние несколько лет. В Бабьем Яру стали появляться архитектурные сооружения и арт-проекты, которые волнуют, вызывают дискуссии, а нередко даже скандалы. Благодаря этим проектам над Бабьим Яром снята завеса длившегося много лет молчания - в Украине заговорили о том, что память жертв необходимо почтить достойным музейно-мемориальным комплексом.

Аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле в Бабьем Яру

Аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" в Бабьем Яру

В 2020-м году к 79-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру была открыта аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" из металлических колонн, насквозь простреленных тысячами пуль того же калибра, которыми убивали людей в Бабьем Яру. А в мае этого года появилась символическая синагога, построенная по проекту немецко-швейцарского архитектора Мануэля Герца (Manuel Herz).  

12-метровое строение состоит из двух стен и по форме напоминает книгу, которая открывается и закрывается при помощи специальных механизмов. В раскрытом виде "книга" превращается в открытую деревянную синагогу. Ее стены украшены изображениями животных, растительными орнаментами и текстами молитв, повторяющими росписи синагог в Западной Украине XVII-XVIII столетий, которые были уничтожены в годы Холокоста.

Все объекты появились при содействии Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного в 2016 году, в 75-ю годовщину трагедии. Планируется, что все архитектурные сооружения и арт-инсталляции на территории Бабьего Яра составят один музейно-мемориальный комплекс. 

Борис Забарко

Борис Забарко

Историк и председатель Всеукраинской ассоциации евреев Борис Забарко, бывший узником Шаргородского гетто в оккупированной нацистскими войсками Винницкой области и выживший в Холокосте, хочет, чтобы проект, которым руководит Мемориал, наконец реализовали. "Я настаиваю на том, чтобы он, наконец, был построен. За эту работу взялась сильная, профессиональная и квалифицированная авторская группа ученых из Украины и других стран", - говорит Забарко.

Торжественное чествование памяти жертв в Бабьем Яру

К 80-летию трагедии в Бабьем Яру Мемориальный центр "Бабий Яр" организовал целый ряд памятных мероприятий. 5 октября в Киеве состоялся показ фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", на 6 октября запланирована презентация украинского перевода книги "Благоволительницы"  лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла, пройдут научные конференции и акции в память жертв трагедии. Одной из таких акций стал Марш памяти 3 октября - шествие по тому же маршруту, которым шли к Бабьему Яру киевские евреи 29 сентября 1941 года.

Марш памяти - по этому маршруту киевские евреи шли к Бабьему Яру 29 сентября 1941 года

Марш памяти - по этому маршруту киевские евреи шли к Бабьему Яру 29 сентября 1941 года

Официальная церемония в память о жертвах убийств в Бабьем Яру пройдет 6 октября 2021 года. По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в ней примут участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.

Ожидается, что они вместе с представителями еврейских организаций, свидетелями Холокоста, а также украинцами, спасавшими евреев во время нацистской оккупации и получившими звание Праведников народов мира, откроют два новых объекта на территории Бабьего Яра: "Хрустальную стену плача" художницы-концептуалистки Марины Абрамович и "Курган памяти", разработанный архитектурной компанией SUB из Берлина - музейно-мемориальное пространство, воссоздающее историю расстрелов в Бабьем Яре с помощью технологий 3D-моделирования.

Наблюдательный совет Мемориала пообещал до окончания года представить художественную концепцию будущего мемориала. Она будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941-1943 годов, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, научный и образовательный центры, а также много художественных объектов.

Когда завершится работа над созданием музейно-мемориального комплекса "Бабий Яр", до сих пор не известно. Для свидетеля трагедии в Бабьем Яру Юрия Фукса это печальная новость. Он по-прежнему надеется, что сможет увидеть мемориальный комплекс в память тех, кто погиб в Бабьем Яру. К сожалению, большинство свидетелей массовых расстрелов киевских евреев этого так и не дождались.

Смотрите также:

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Незабытые жертвы Холокоста

    В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Свидетелей всё меньше

    Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Против забвения

    Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Жизни и судьбы

    Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Луиджи Тоскано и его выставка

    Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Трагедия Бабьего Яра

    Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    За каждой фотографией - человеческая жизнь

    Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Чтобы жить

    Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Живые свидетели

    Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Культура памяти

    "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Каждый четвертый

    Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Нельзя убить память

    Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Цыганская кибитка

    Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 03:51

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

В Бабьем Яру открылась необычная синагога  

Одесский "Бабий Яр" (12.10.2018)  

Также по теме

DW-Reportage unserer Korrespondentin Kateryna Lutska. Es geht um ersten Stolperstein in Kiew.

В Киеве установили первый "камень преткновения" 30.09.2021

Посвященные жертвам нацистов "камни преткновения" уже ранее были установлены в нескольких украинских городах. В 80-ю годовщину массового расстрела в Бабьем Яру первый такой памятный знак появился и в Киеве.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy takes part in a commemoration ceremony for the victims of Babyn Yar (Babiy Yar), one of the biggest single massacres of Jews during the Nazi Holocaust, in Kyiv Ukraine September 29, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Украине почтили память жертв Бабьего Яра в 80-ю годовщину трагедии 29.09.2021

Президент Украины призвал хранить память о трагедии Бабьего Яра. Это "два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов", заявил Зеленский.

Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Бабий Яр: между Холокостом, советским антисемитизмом и забвением 29.09.2021

Сергей Лозница, режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст", в интервью DW рассказал о том, почему вместо игрового фильма снял документальный, о Холокосте, антисемитизме и необходимости говорить правду о трагедии в Киеве.

Реклама