Самой младшей жертве Бабьего Яра было два дня

Ученые и исследователи проекта "Имена", который реализует Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве, оцифровали около полутора миллиона уникальных архивных документов 20-30-х годов прошлого столетия, периода нацистской оккупации Киева 1941-43 годов и послевоенного периода. Среди них - данные Государственных архивов города Киева, Киевской области, Центрального госархива высших органов власти и управления Украины и других. Таким образом, в свободном доступе на сайте Мемориального центра, выложены, в частности, актовые книги, трудовая картотека жителей Киева и картотека деятелей культуры и искусств времен оккупации 1941-1943 годов.

Эти документы позволяют найти новую информацию о погибших, а также дают возможность каждому, кто интересуется историей своего рода, узнать неизвестные факты из прошлого своих родных. О работе над архивными документами и о том, как они помогают раскрывать новые факты о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.

Deutsche Welle: Госпожа Фурман, расскажите, пожалуйста, как давно существует проект "Имена" и какова его главная цель?

Анна Фурман: Мы начали работу над проектом "Имена" около двух лет назад. К нему привлекли группу научных сотрудников и исследователей. Нашей общей целью было установить лица, погибших в Бабьем Яре во времена нацистской оккупации Киева. Ведь за это время там были расстреляны разные люди, разных национальностей, проживающих в разных местах. До нас этими поисками, сбором свидетельств занимался Яд Вашем (израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма. - Ред.). Некоторые отдельные исследователи и историки вели подобную работу, но она не была унифицирована. Поэтому мы решили собрать воедино все книги памяти, архивные материалы, списки документов для того, чтобы составить единую базу о жертвах Бабьего Яра. Для этого мы также начали кампанию по поиску потомков тех, кто погиб в Бабьем Яре, чьи показания могли бы дополнить уже известные данные.

- Сколько всего установлено имен погибших?

- Ежедневно информация обновляется, мы хотим ее дополнить к годовщине трагедии Бабьего Яра. Сейчас это около 28 тысяч 300 человек. За последний год работы нам удалось установить более тысячи неизвестных до сегодня имен, которые не вошли в мартирологи и которых не было в базе Яд Вашем. Это стало возможно благодаря открытости украинских архивов и благодаря тому, что нам удалось найти уникальные материалы, которые теперь тоже представлены в нашем онлайн-архиве Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Они содержат данные об убитых, упоминания, свидетельства киевлян о том, как их соседи или знакомые пошли 29 сентября в Бабий Яр и не вернулись или исчезли в период оккупации Киева.

- То, что вам удалось установить более тысячи новых имен жертв Бабьего Яра - это фактически научное открытие.

- Вероятно, это так и есть. Наши ученые много над этим работали и работают. Работа, которую они ведут, - очень кропотливая. В нашем проекте на постоянной основе работает 5 человек. Однако для выполнения тех или иных задач, работы в немецких архивах или архивах украинских городов мы привлекаем десятки ученых, историков, специалистов по генеалогии. Когда мы составляли, анализировали и обновляли эту версию, которая у нас сегодня выложена на сайте, то над этой задачей работало более 25 человек. Со временем мы собираемся опубликовать книгу с неизвестным историями жертв Бабьего Яра, которую мы надеемся перевести на английский язык.

Анна Фурман

- Точное количество жертв Бабьего Яра до сих пор назвать сложно. Какими данными оперируете вы?

- Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что с 1941 по 1943 годы, в период нацистской оккупации Киева, в Бабьем Яре было расстреляно от 70 до 100 тысяч человек. За 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно более 33 тысяч человек, подавляющее большинство которых были евреями. Эта цифра - более 33 тысяч - исходит из статистических сведений, содержащихся в справках, подготовленных нацистами. Но в них нет никаких описаний того, кто были эти люди. Эту информацию никто не фиксировал и не заполнял, а если и заполнял, то сейчас ее ни у кого нет или она не найдена.

- И как вам удается найти эту информацию?

- Украинские архивы, чьи данные мы оцифровываем, хранят огромное количество необработанных данных. Мы анализируем различные типы документов оккупационного периода, фонды районных управ, в частности актовые книги, охватывающие не только 1941-43 годы. Еще мы работаем в архиве Национальной полиции Киева. Изучаем документы так называемых Чрезвычайных комиссий по установлению деятельности немецко-фашистских захватчиков, которые были созданы почти в каждом украинском городе, и которые соответственно протоколировали немало важных вещей. Кроме этого, у нас есть меморандум о сотрудничестве с Федеральной архивной службой Германии. Объем работы очень большой. Каждый раз выбор типа документов, которые мы прорабатываем, зависит от того, что мы хотим узнать.

Например, если мы хотим больше узнать что-то о уже известном человеке, погибшем в Бабьем Яре, то пытаемся установить факты его биографии, хотя бы примерный год рождения. И уже дальше узнать судьбу других его родственников или установить полный состав семьи, погибшей в Бабьем Яре. Поскольку, как правило, людей там убивали целыми семьями. Самая младшая жертва Бабьего Яра, которую мы зафиксировали, - младенец, которому исполнилось два дня.

- Почему, по вашему мнению, важно устанавливать и выявлять такие биографические детали о тех, кто погиб в Бабьем Яру?

- Прежде всего, это проявление уважения к тем людям, которые были расстреляны, кем бы они ни были. Это возможность понять, как важно персонализировать эту историю. Потому что это уже не просто статистика, не просто цифра. Это личные истории тысяч человеческих жизней. Понимание этого пробуждает эмпатию. Мы начинаем лучше понимать эту часть нашей истории, нашего города, в котором мы живем. Ведь за те два сентябрьских дня начала оккупации было уничтожено почти все киевское еврейство. Это совершенно изменило картину города, Киев стал другим. И это важно знать и хорошо понимать.

- Вы сказали, что пытаетесь установить имена всех, кто был расстрелян в Бабьем Яре. Как известно, в течение сентября-октября 1941 года в Бабьем Яре было расстреляно несколько цыганских таборов. Удалось ли вам установить имена погибших ромов?

- Это сложный вопрос. Известно, что были уничтожены два цыганских табора, но полных списков этих людей не было. Есть только некоторые архивные материалы о том, что после 29-30 сентября эти таборы исчезли. Установить конкретные личности ромов значительно труднее. Но мы над этим активно работаем. Так же мы проводили отдельное исследование под руководством директора Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе при нашем Мемориальном центре Андрея Руккаса по установлению лиц пациентов Киевской психиатрической больницы имени Павлова, расстрелянных в Бабьем Яре. Изучались архивы СБУ, архивы больницы, и благодаря этому нам удалось установить некоторые имени погибших.

- К вам обращаются люди с просьбой помочь с поиском информации о родных?

- Да, и мы с удовольствием помогаем, объясняем, как пользоваться онлайн-архивом, ведь у нас там выложено около 1 миллиона 400 оцифрованных документов. Мы прорабатываем все запросы и стараемся подсказать, в каком направлении следует продолжать дальнейший поиск и куда лучше обращаться за информацией. У нас есть исследователи-генеалоги, которые также помогают собрать информацию о вашей родословной.

- Как правильно пользоваться оцифрованными архивами?

- Для того, чтобы начать поиск по актовым записям, надо знать хотя бы фамилию, если есть год рождения, то даже не обязательно знать отчество. Желательно сначала самому сделать определенный анализ информации родственных связей: от родителей к бабушкам и прабабушкам, вспомнить места их проживания, даты рождения, возможно, смену фамилий, какие-то факты из семейной истории. И уже отталкиваясь от этого, обращаться к открытым архивов или к нашим специалистам.

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