 Самой младшей жертве Бабьего Яра было два дня | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.09.2021

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Культура и стиль жизни

Самой младшей жертве Бабьего Яра было два дня

Как и зачем ученые персонализируют память о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.

Кадр из фильма Бабий Яр. Контекст. Режиссер - Сергей Лозница

Кадр из фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2021 году

Ученые и исследователи проекта "Имена", который реализует Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве, оцифровали около полутора миллиона уникальных архивных документов 20-30-х годов прошлого столетия, периода нацистской оккупации Киева 1941-43 годов и послевоенного периода. Среди них - данные Государственных архивов города Киева, Киевской области, Центрального госархива высших органов власти и управления Украины и других. Таким образом, в свободном доступе на сайте Мемориального центра, выложены, в частности, актовые книги, трудовая картотека жителей Киева и картотека деятелей культуры и искусств времен оккупации 1941-1943 годов.

Эти документы позволяют найти новую информацию о погибших, а также дают возможность каждому, кто интересуется историей своего рода, узнать неизвестные факты из прошлого своих родных. О работе над архивными документами и о том, как они помогают раскрывать новые факты о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.

Deutsche Welle: Госпожа Фурман, расскажите, пожалуйста, как давно существует проект "Имена" и какова его главная цель?

Анна Фурман: Мы начали работу над проектом "Имена" около двух лет назад. К нему привлекли группу научных сотрудников и исследователей. Нашей общей целью было установить лица, погибших в Бабьем Яре во времена нацистской оккупации Киева. Ведь за это время там были расстреляны разные люди, разных национальностей, проживающих в разных местах. До нас этими поисками, сбором свидетельств занимался Яд Вашем (израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма. - Ред.). Некоторые отдельные исследователи и историки вели подобную работу, но она не была унифицирована. Поэтому мы решили собрать воедино все книги памяти, архивные материалы, списки документов для того, чтобы составить единую базу о жертвах Бабьего Яра. Для этого мы также начали кампанию по поиску потомков тех, кто погиб в Бабьем Яре, чьи показания могли бы дополнить уже известные данные.

- Сколько всего установлено имен погибших?

- Ежедневно информация обновляется, мы хотим ее дополнить к годовщине трагедии Бабьего Яра. Сейчас это около 28 тысяч 300 человек. За последний год работы нам удалось установить более тысячи неизвестных до сегодня имен, которые не вошли в мартирологи и которых не было в базе Яд Вашем. Это стало возможно благодаря открытости украинских архивов и благодаря тому, что нам удалось найти уникальные материалы, которые теперь тоже представлены в нашем онлайн-архиве Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Они содержат данные об убитых, упоминания, свидетельства киевлян о том, как их соседи или знакомые пошли 29 сентября в Бабий Яр и не вернулись или исчезли в период оккупации Киева.

- То, что вам удалось установить более тысячи новых имен жертв Бабьего Яра - это фактически научное открытие.

- Вероятно, это так и есть. Наши ученые много над этим работали и работают. Работа, которую они ведут, - очень кропотливая. В нашем проекте на постоянной основе работает 5 человек. Однако для выполнения тех или иных задач, работы в немецких архивах или архивах украинских городов мы привлекаем десятки ученых, историков, специалистов по генеалогии. Когда мы составляли, анализировали и обновляли эту версию, которая у нас сегодня выложена на сайте, то над этой задачей работало более 25 человек. Со временем мы собираемся опубликовать книгу с неизвестным историями жертв Бабьего Яра, которую мы надеемся перевести на английский язык.

Заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Фурман

Анна Фурман

- Точное количество жертв Бабьего Яра до сих пор назвать сложно. Какими данными оперируете вы?

- Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что с 1941 по 1943 годы, в период нацистской оккупации Киева, в Бабьем Яре было расстреляно от 70 до 100 тысяч человек. За 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно более 33 тысяч человек, подавляющее большинство которых были евреями. Эта цифра - более 33 тысяч - исходит из статистических сведений, содержащихся в справках, подготовленных нацистами. Но в них нет никаких описаний того, кто были эти люди. Эту информацию никто не фиксировал и не заполнял, а если и заполнял, то сейчас ее ни у кого нет или она не найдена.

- И как вам удается найти эту информацию?

- Украинские архивы, чьи данные мы оцифровываем, хранят огромное количество необработанных данных. Мы анализируем различные типы документов оккупационного периода, фонды районных управ, в частности актовые книги, охватывающие не только 1941-43 годы. Еще мы работаем в архиве Национальной полиции Киева. Изучаем документы так называемых Чрезвычайных комиссий по установлению деятельности немецко-фашистских захватчиков, которые были созданы почти в каждом украинском городе, и которые соответственно протоколировали немало важных вещей. Кроме этого, у нас есть меморандум о сотрудничестве с Федеральной архивной службой Германии. Объем работы очень большой. Каждый раз выбор типа документов, которые мы прорабатываем, зависит от того, что мы хотим узнать.

Например, если мы хотим больше узнать что-то о уже известном человеке, погибшем в Бабьем Яре, то пытаемся установить факты его биографии, хотя бы примерный год рождения. И уже дальше узнать судьбу других его родственников или установить полный состав семьи, погибшей в Бабьем Яре. Поскольку, как правило, людей там убивали целыми семьями. Самая младшая жертва Бабьего Яра, которую мы зафиксировали, - младенец, которому исполнилось два дня.

- Почему, по вашему мнению, важно устанавливать и выявлять такие биографические детали о тех, кто погиб в Бабьем Яру?

- Прежде всего, это проявление уважения к тем людям, которые были расстреляны, кем бы они ни были. Это возможность понять, как важно персонализировать эту историю. Потому что это уже не просто статистика, не просто цифра. Это личные истории тысяч человеческих жизней. Понимание этого пробуждает эмпатию. Мы начинаем лучше понимать эту часть нашей истории, нашего города, в котором мы живем. Ведь за те два сентябрьских дня начала оккупации было уничтожено почти все киевское еврейство. Это совершенно изменило картину города, Киев стал другим. И это важно знать и хорошо понимать.

- Вы сказали, что пытаетесь установить имена всех, кто был расстрелян в Бабьем Яре. Как известно, в течение сентября-октября 1941 года в Бабьем Яре было расстреляно несколько цыганских таборов. Удалось ли вам установить имена погибших ромов?

- Это сложный вопрос. Известно, что были уничтожены два цыганских табора, но полных списков этих людей не было. Есть только некоторые архивные материалы о том, что после 29-30 сентября эти таборы исчезли. Установить конкретные личности ромов значительно труднее. Но мы над этим активно работаем. Так же мы проводили отдельное исследование под руководством директора Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе при нашем Мемориальном центре Андрея Руккаса по установлению лиц пациентов Киевской психиатрической больницы имени Павлова, расстрелянных в Бабьем Яре. Изучались архивы СБУ, архивы больницы, и благодаря этому нам удалось установить некоторые имени погибших.

- К вам обращаются люди с просьбой помочь с поиском информации о родных?

- Да, и мы с удовольствием помогаем, объясняем, как пользоваться онлайн-архивом, ведь у нас там выложено около 1 миллиона 400 оцифрованных документов. Мы прорабатываем все запросы и стараемся подсказать, в каком направлении следует продолжать дальнейший поиск и куда лучше обращаться за информацией. У нас есть исследователи-генеалоги, которые также помогают собрать информацию о вашей родословной.

- Как правильно пользоваться оцифрованными архивами?

- Для того, чтобы начать поиск по актовым записям, надо знать хотя бы фамилию, если есть год рождения, то даже не обязательно знать отчество. Желательно сначала самому сделать определенный анализ информации родственных связей: от родителей к бабушкам и прабабушкам, вспомнить места их проживания, даты рождения, возможно, смену фамилий, какие-то факты из семейной истории. И уже отталкиваясь от этого, обращаться к открытым архивов или к нашим специалистам.

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    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

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  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Автор: Анастасия Магазова


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Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

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Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны. Писатель Виктор Ерофеев уверен, что Бабий Яр - наша общая беда.

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