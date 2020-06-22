 Синагога в Бабьем Яру - дань памяти жертвам Холокоста и взгляд в будущее | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.05.2021

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Украина

Синагога в Бабьем Яру - дань памяти жертвам Холокоста и взгляд в будущее

В Киеве на месте массового убийства евреев в годы нацистской оккупации появилась символическая синагога. Ее открытие приурочили ко Дню праведников - украинцев, спасавших евреев во Вторую мировую войну.

Открытие символической синагоги в Бабьем Яру

В раскрытом виде синагога в Бабьем Яру напоминает книгу

В Украине 14 мая впервые отмечают День праведников - украинцев, спасавших евреев во время Холокоста. Памятная дата была учреждена Верховной радой в феврале 2021 года. Звания "праведник народа мира", которое присуждает Израильский институт Катастрофы и Героизма, удостоены 2659 граждан Украины - страна занимает четвертое место в мире по их числу.

К этой дате было приурочено открытие символической синагоги, возведенной на территории Бабьего Яра Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"  и Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр". 12-метровое строение состоит из двух стен и по форме напоминает книгу, которая открывается и закрывается при помощи специальных механизмов. В раскрытом виде "книга" превращается в открытую деревянную синагогу, на потолке которой - карта неба с положением звезд 29 сентября 1941 года: дня, когда в Бабьем Яру нацисты начали расстреливать евреев. Стены синагоги украшены изображениями животных, растительными орнаментами и текстами молитв, повторяющими росписи синагог в Западной Украине XVII-XVIII столетий, которые были уничтожены в годы Холокоста.

"Синагога построена из амбарного дуба сто-двухсотлетней давности, привезенного из разных регионов страны. Можно сказать, что в этой точке собралась вся Украина, - рассказывает художественный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский. - Это образ исчезнувшей, уничтоженной жизни, уничтоженного мира, который, в действительности, не уничтожим - как душа человека, как свет".

Работа велась "с величайшей осторожностью и уважением к месту"

Проект символической синагоги в Бабьем Яру создал швейцарский архитектор немецкого происхождения Мануэль Херц (Manuel Herz) - автор уникальной синагоги в немецком Майнце. "Интуитивным ответом на огромную трагедию, случившуюся здесь 80 лет назад, могло бы стать сооружение очень мрачного, минималистичного или монументального памятника. Но я подумал, что это неправильно: ведь монументальностью архитектурного сооружения нельзя выразить монументальность преступления", - поясняет Херц. Вместо этого он решил создать "нечто более открытое, обладающее трансформирующим качеством, что-то, что будет напоминать о тех 35 тысячах голосов, которые здесь погибли, и указывать на новое будущее".

Архитектор Мануэль Херц - автор проекта символической синагоги в Бабьем Яру

Архитектор Мануэль Херц - автор проекта символической синагоги в Бабьем Яру

Работа над созданием синагоги велась с "величайшей осторожностью и уважением к этому месту", говорит архитектор: "Если вы обратили внимание, строение установлено на платформе, которая возносится над землей, едва соприкасаясь с ней, потому что земля здесь в прямом и переносном смысле пропитана кровью". Его работа, подчеркивает Мануэль Херц, это дань памяти погибшим и одновременно - взгляд в будущее: "Это архитектурное сооружение, которое может сжаться до плоской конструкции и раскрыться, расшириться, открывая новый мир".

Важный этап в создании Мемориала "Бабий Яр"

Открытие символической синагоги стало очередным важным этапом работы Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". В дальнейшем мемориальный комплекс на месте массового убийства евреев нацистами будет включать музей трагедии Бабьего Яра 1941-43 годов, музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, научные и образовательные центры, медиатеку, библиотеку, архив  и дискуссионные площадки.

На церемонии открытия синагоги присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также главный раввин Украины Моше Реувен Асман и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. После открытия символическая синагога будет доступна для посетителей каждый день.

Изображения на стенах синагоги в Бабьем Яру повторяют росписи синагог в Западной Украине XVII-XVIII столетий

Изображения на стенах синагоги в Бабьем Яру повторяют росписи синагог в Западной Украине XVII-XVIII столетий

"Если синагога в сознании большинства людей, особенно неевреев, это место секретное, невидимое, то здесь она открыта любому приходящему - для того, чтобы он мог подумать о себе, о своих близких, о тех людях, которые ушли и, конечно, о тех, кто погиб здесь, в Бабьем Яру", - говорит Илья Хржановский.

Чем недовольны противники появления синагоги

Против синагоги в Бабьем Яру выступила еврейская община, возглавляемая сопредседателем Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосифом Зисельсом. Один из самых непримиримых критиков  работы Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", Зисельс считает в целом проект мемориала в Бабьем Яру "российской провокацией". Показательно, что второй сопредседатель Ваад, Андрей Адамовский, занимает противоположную позицию, подчеркивая просветительскую миссию мемориала. Ранее он выступил с заявлением, в котором потребовал "прекратить спекуляции вокруг так называемого русского следа в проекте.

Аргументом Иосифа Зисельса против строительства символической синагоги было то, что она якобы расположена на территории Кириловского православного кладбища. "По традиции любого народа нельзя строить на кладбище, - заявил Зисельс DW. - Россияне этого не знают и не хотят знать. Они поставили перед собой цель: опорочить Украину на этом информационном поле гибридной войны, показать, как антисемитское, националистическое, неонацистское государство, и делают для этого все, что хотят".

Илья Хржановский

Илья Хржановский

Илья Хржановский называет эти аргументы манипуляцией. "Проект, разумеется, не российский. Он международный и украинский. Все, кто участвует в этом проекте, его учредители, доноры и те, кто в нем работает, - в основном граждане Украины и других стран. Все мы, те, кого связывают с Россией, имеем украинские корни. Нельзя отнимать право помнить и воздать дань памяти и любви к тем, кто ушел из наших семей. 80 лет здесь ничего не происходило, а теперь происходит. И проект наш прежде всего о любви".

Расположение символической синагоги в Бабьем Яру Хржановский прокомментировал следующим образом: "Этот участок действительно формально относился к территории Кирилловского кладбища, но здесь нет никаких захоронений. Мы делали исследования радаром, и исследования уже самой земли непосредственно, и у нас есть все документы на эту тему".

Мануэль Херц тоже уверен, что строительство синагоги не нарушает никаких этических законов. "Тот аргумент, что мы строим на месте кладбища, актуален. Но можно привести ответный аргумент: после Первой и Второй мировых войн вся Европа - это кладбище, - говорит архитектор. - На каждом квадратном метре мог кто-то умереть. И если руководствоваться этим доводом, тогда нельзя строить вообще ничего на всем европейском континенте". Синагога в Бабьем Яру, по его словам, возвращает на это место еврейскую жизнь: "Мы начали не со смерти, мы начали с жизни. И я уверен, что мы должны были ее построить, потому что это право человека и его потребность - начинать с жизни".

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  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

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    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 04:39

В Бабьем Яру открылась необычная синагога

 

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