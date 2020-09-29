 Правительство ФРГ поддержит украинский мемориал ″Бабий Яр″ | Новости из Германии об Украине | DW | 02.03.2021

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Украина

Правительство ФРГ поддержит украинский мемориал "Бабий Яр"

Глава МИД Германии Хайко Мас ответил на обращение члена Наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр" Владимира Кличко и сообщил о намерении поддержать комплекс.

Мемориал Бабий Яр

Мемориал "Бабий Яр"

Правительство Германии окажет поддержку украинскому мемориалу Холокоста "Бабий Яр". Об этом мемориальный центр сообщил в понедельник, 1 марта со ссылкой на письмо министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), отправленное в ответ на на обращение члена Наблюдательного совета мемориального центра, известного украинского боксера Владимира Кличко.

В письме Мас напомнил, что в 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз, положившего "начало зверствам, которые оставили глубокие раны". "Особое значение для меня имеет чествование памяти о еврейских женщинах, мужчинах и детях в странах Балтии, Украины, Польши, Беларуси и России - жертвах массовых расстрелов, которые начались в 1941 году как часть Холокоста, и сохранение памяти об этих событиях в рамках нашей общей борьбы с антисемитизмом", - приводит цитату из письма Маса центр. 

Мас призвал к участию в переговорах украинские ведомства

Немецкий министр указал, что немцы несут "особую историческую ответственность за сохранение памяти о преступлениях, совершенных в Бабьем Яру". "Поэтому я очень рад сообщить вам, что правительство Германии намерено оказать поддержку проекту "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" с использованием имеющихся в нашем распоряжении средств. Мы приветствуем тот факт, что в будущем Мемориальном центре широкой общественности будут представлены история последних дней сентября 1941 года и ее исторический контекст, а также предложены образовательные программы для подрастающего поколения", - заявил Мас в письме.

Он также призвал украинские органы власти присоединиться к переговорам о сотрудничестве Германии и мемориального комплекса.

Сотрудничество комплекса "Бабий Яр" и федерального архива ФРГ

Ранее стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве мемориала "Бабий Яр" и Федерального архива Германии (бундесархива). Стороны намерены "способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов", заявила пресс-служба украинского мемориального центра. Федеральный архив Германии пояснил, что целью сотрудничества является, прежде всего, цифровизация архивных документов.

Тем самым Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первой организацией Украины, заключившей соглашение о сотрудничестве с федеральным архивом. Мемориал "Бабий Яр" планирует до конца года оцифровать около миллиона документов

Мемориал "Бабий Яр"

В онлайн-архиве мемориала "Бабий Яр" по состоянию на начало 2021 года хранится около 500 тысяч сканов документов. До конца года сотрудники центра намерены "оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации", - указала пресс-служба мемориала.

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были не только евреи, но и украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

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    Незабытые жертвы Холокоста

    В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Свидетелей всё меньше

    Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Против забвения

    Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Жизни и судьбы

    Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Луиджи Тоскано и его выставка

    Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Трагедия Бабьего Яра

    Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    За каждой фотографией - человеческая жизнь

    Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Чтобы жить

    Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Живые свидетели

    Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Культура памяти

    "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Каждый четвертый

    Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Нельзя убить память

    Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Цыганская кибитка

    Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.

    Автор: Анастасия Магазова


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Трагедия в Бабьем Яру: история выжившей  

Против забвения: выставка Луиджи Тоскано в Бабьему Яру  

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