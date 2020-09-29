Правительство ФРГ поддержит украинский мемориал "Бабий Яр"

Правительство Германии окажет поддержку украинскому мемориалу Холокоста "Бабий Яр". Об этом мемориальный центр сообщил в понедельник, 1 марта со ссылкой на письмо министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), отправленное в ответ на на обращение члена Наблюдательного совета мемориального центра, известного украинского боксера Владимира Кличко.

В письме Мас напомнил, что в 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз, положившего "начало зверствам, которые оставили глубокие раны". "Особое значение для меня имеет чествование памяти о еврейских женщинах, мужчинах и детях в странах Балтии, Украины, Польши, Беларуси и России - жертвах массовых расстрелов, которые начались в 1941 году как часть Холокоста, и сохранение памяти об этих событиях в рамках нашей общей борьбы с антисемитизмом", - приводит цитату из письма Маса центр.

Мас призвал к участию в переговорах украинские ведомства

Немецкий министр указал, что немцы несут "особую историческую ответственность за сохранение памяти о преступлениях, совершенных в Бабьем Яру". "Поэтому я очень рад сообщить вам, что правительство Германии намерено оказать поддержку проекту "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" с использованием имеющихся в нашем распоряжении средств. Мы приветствуем тот факт, что в будущем Мемориальном центре широкой общественности будут представлены история последних дней сентября 1941 года и ее исторический контекст, а также предложены образовательные программы для подрастающего поколения", - заявил Мас в письме.

Он также призвал украинские органы власти присоединиться к переговорам о сотрудничестве Германии и мемориального комплекса.

Сотрудничество комплекса "Бабий Яр" и федерального архива ФРГ

Ранее стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве мемориала "Бабий Яр" и Федерального архива Германии (бундесархива). Стороны намерены "способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов", заявила пресс-служба украинского мемориального центра. Федеральный архив Германии пояснил, что целью сотрудничества является, прежде всего, цифровизация архивных документов.

Тем самым Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первой организацией Украины, заключившей соглашение о сотрудничестве с федеральным архивом. Мемориал "Бабий Яр" планирует до конца года оцифровать около миллиона документов

Мемориал "Бабий Яр"

В онлайн-архиве мемориала "Бабий Яр" по состоянию на начало 2021 года хранится около 500 тысяч сканов документов. До конца года сотрудники центра намерены "оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации", - указала пресс-служба мемориала.

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были не только евреи, но и украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

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