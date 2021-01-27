 Мемориал ″Бабий Яр″ подписал договор о сотрудничестве с бундесархивом | Новости из Германии об Украине | DW | 01.02.2021

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Украина

Мемориал "Бабий Яр" подписал договор о сотрудничестве с бундесархивом

Мемориальный центр "Бабий яр" стал первой украинской организацией, сотрудничающей с Федеральным архивом Германии.

Мемориал Бабий Яр

Мемориал "Бабий Яр"

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии (бундесархивом). Стороны намерены "способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов", заявила пресс-служба мемориального центра "Бабий Яр" в понедельник, 1 февраля.

О подписании документа также сообщил в Twitter Федеральный архив Германии, пояснив, что целью сотрудничества является, прежде всего, цифровизация архивных документов. Церемония подписания состоялась в режиме онлайн 25 января. Тем самым Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первой институцией Украины, заключившей соглашение о сотрудничестве с бундесархивом.

"Это вопрос гордости для нас - поддержать вашу работу, направленную на возвращение памяти о жертвах крупнейшего преступления 20-го века. Наша обязанность - предоставить записи, документы, которые у нас есть и которые помогут вашей работе", - цитирует украинский мемориальный центр заявление директора Федерального архива Германии Михаэля Холльмана (Michael Hollmann).

Он напомнил, что сегодняшние молодые люди принадлежат уже к третьему поколению после Холокоста и не всегда хорошо знакомы с темой преступлений нацизма. "Мы должны обнародовать то, что имеем, рассказывать, что происходило 80 лет назад, чтобы это не было забыто", - подчеркнул он.

Мемориал "Бабий Яр" планирует до конца года оцифровать около миллиона документов

В свою очередь директор онлайн-архива мемориала "Бабий Яр" Анна Фурман выразила надежду, что сотрудничество с бундесархивом позволит усилить исследовательскую базу центра и распространить географию исследований по миру. "Благодаря такой кооперации, мы предоставляем возможность ученым и исследователям работать с уникальными данными. И что очень важно, благодаря этой кооперации с Бундесархивом, мы уже работаем с копиями, которые нам удалось получить из Людвигсбургского архива. Мы открываем новые факты исторической правды и находим дополнительные детали о Холокосте", - отметила она.

В онлайн-архивемемориала "Бабий Яр" по состоянию на начало 2021 года хранится около 500 тысяч сканов документов. До конца года сотрудники центра намерены "оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации", - указала далее пресс-служба мемориала.

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были не только евреи, но и украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

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    В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.

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    Свидетелей всё меньше

    Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Жизни и судьбы

    Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Луиджи Тоскано и его выставка

    Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    За каждой фотографией - человеческая жизнь

    Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Чтобы жить

    Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Живые свидетели

    Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Культура памяти

    "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Каждый четвертый

    Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Нельзя убить память

    Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Цыганская кибитка

    Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 04:32

Трагедия в Бабьем Яру: история выжившей

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