Мемориал "Бабий Яр" подписал договор о сотрудничестве с бундесархивом

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии (бундесархивом). Стороны намерены "способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов", заявила пресс-служба мемориального центра "Бабий Яр" в понедельник, 1 февраля.

О подписании документа также сообщил в Twitter Федеральный архив Германии, пояснив, что целью сотрудничества является, прежде всего, цифровизация архивных документов. Церемония подписания состоялась в режиме онлайн 25 января. Тем самым Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первой институцией Украины, заключившей соглашение о сотрудничестве с бундесархивом.

"Это вопрос гордости для нас - поддержать вашу работу, направленную на возвращение памяти о жертвах крупнейшего преступления 20-го века. Наша обязанность - предоставить записи, документы, которые у нас есть и которые помогут вашей работе", - цитирует украинский мемориальный центр заявление директора Федерального архива Германии Михаэля Холльмана (Michael Hollmann).

Он напомнил, что сегодняшние молодые люди принадлежат уже к третьему поколению после Холокоста и не всегда хорошо знакомы с темой преступлений нацизма. "Мы должны обнародовать то, что имеем, рассказывать, что происходило 80 лет назад, чтобы это не было забыто", - подчеркнул он.

Мемориал "Бабий Яр" планирует до конца года оцифровать около миллиона документов

В свою очередь директор онлайн-архива мемориала "Бабий Яр" Анна Фурман выразила надежду, что сотрудничество с бундесархивом позволит усилить исследовательскую базу центра и распространить географию исследований по миру. "Благодаря такой кооперации, мы предоставляем возможность ученым и исследователям работать с уникальными данными. И что очень важно, благодаря этой кооперации с Бундесархивом, мы уже работаем с копиями, которые нам удалось получить из Людвигсбургского архива. Мы открываем новые факты исторической правды и находим дополнительные детали о Холокосте", - отметила она.

В онлайн-архивемемориала "Бабий Яр" по состоянию на начало 2021 года хранится около 500 тысяч сканов документов. До конца года сотрудники центра намерены "оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации", - указала далее пресс-служба мемориала.

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были не только евреи, но и украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

Смотрите также: