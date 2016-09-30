В Бабьем Яру открыли символическую синагогу

На территории украинского мемориала Холокоста "Бабий Яр" открылась символическая синагога. Ее презентация состоялась в пятницу, 14 мая, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также главный раввин Украины Моше Реувен Асман и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, сообщает hromadske.ua.

Объект под названием "Место для размышлений" представляет собой 11-метровую деревянную конструкцию в форме книги с узорами и текстами молитв, повторяющих роспись старинных синагог на западе Украины, которые были разрушены во время Второй мировой войны. С помощью специальных механизмов деревянная книга способна открываться и закрываться. Для посетителей символическая синагога будет доступна каждый день.

Спорный проект

Возведение символической синагоги в Бабьем Яру вызывало споры, против него выступала, в частности, еврейская община. Она указывала, что строительство этого объекта на территории старого православного кладбища может привести к конфликту между верующими разных конфессий.

В свою очередь руководство мемориала "Бабий Яр" заявляло, что Кирилловское кладбище, на территории которого построена символическая синагога, прекратило существование в 1929 году, а конкретно на месте объекта захоронений не производилось, что показали раскопки и исследования радаром.

В Бабьем Яру близ Киева во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев. Общее число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек.

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