Бабий Яр в книгах, кино и музыке: для тех, кто хочет знать больше

Какую литературу выбрать? Какие фильмы посмотреть? Подборка DW не претендует на полноту и субъективна, но, возможно, заставит задуматься.
Расстрелы в Бабьем Яре стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения евреев во время Второй мировой войны. 29 и 30 сентября 1941 года на окраине Киева было убито более 33 тысяч евреев: точная цифра - 33 771. Мы собрали для вас некоторые книги и фильмы, созданные в память об этой трагедии или повествующие о ней.
• Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст". Режиссер - Сергей Лозница. Полностью смонтирован из документальной хроники 1941-1946 гг. Самих расстрелов вы не увидите. Но жуткая атмосфера страха передается моментально. Подробнее - в интервью с режиссером корреспондента DW.
• Роман "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова основан на воспоминаниях детства писателя. Он родился в Киеве, а в 1941 году стал свидетелем зверств нацистов в отношении мирного населения.
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