 Бабий Яр в книгах, кино и музыке: для тех, кто хочет знать больше | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.10.2021

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Культура и стиль жизни

Бабий Яр в книгах, кино и музыке: для тех, кто хочет знать больше

Какую литературу выбрать? Какие фильмы посмотреть? Подборка DW не претендует на полноту и субъективна, но, возможно, заставит задуматься.

Кадр из документального фильма Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст

Кадр из документального фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

Расстрелы в Бабьем Яре стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения евреев во время Второй мировой войны. 29 и 30 сентября 1941 года на окраине Киева было убито более 33 тысяч евреев: точная цифра - 33 771. Мы собрали для вас некоторые книги и фильмы, созданные в память об этой трагедии или повествующие о ней.

• Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст". Режиссер - Сергей Лозница. Полностью смонтирован из документальной хроники 1941-1946 гг. Самих расстрелов вы не увидите. Но жуткая атмосфера страха передается моментально. Подробнее - в интервью с режиссером корреспондента DW.

• Роман "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова основан на воспоминаниях детства писателя. Он родился в Киеве, а в 1941 году стал свидетелем зверств нацистов в отношении мирного населения.

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Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

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