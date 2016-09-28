В Украине почтили память жертв Бабьего Яра в 80-ю годовщину трагедии

В Украине прошли памятные церемонии в 80-летнюю годовщину массового убийства нацистами евреев в Киеве. В среду, 29 сентября, президент страны Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику жертвам нацистов в Бабьем Яру и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора", сообщается на его официальном сайте.

В заявлении по случаю памятной даны Зеленский подчеркнул важность сохранения в будущих поколениях памяти о страшных цифрах, свидетельствующих о преступлениях нацизма, с тем чтобы в истории человечества не повторились подобные трагедии. При этом Украина делает все возможное, "чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", указал он далее.

Урок памяти жертв Бабьего Яра во всех школах Украины

Зеленский также сообщил, что 29 сентября во всех украинских школах проводится урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. "Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями", - подчеркнул украинский президент.

По его словам, Бабий Яр - "два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов". Украинский президент указал, что жертвами нацистов в Бабьем Яру кроме евреев были "украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", а "в целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев".

Трагедия Бабьего Яра

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

В мае 2021 года на территории мемориала Холокоста "Бабий Яр" открылась символическая синагога. Объект под названием "Место для размышлений" представляет собой 11-метровую деревянную конструкцию в форме книги с узорами и текстами молитв, повторяющих роспись старинных синагог на западе Украины, которые были разрушены во время Второй мировой войны.

Кроме того, в начале текущего года стало известно, что правительство ФРГ окажет поддержку мемориалу "Бабий Яр". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) направил руководству мемориала письмо, в котором указал на особое значение, которое имеет "почитание памяти о еврейских женщинах, мужчинах и детях в странах Балтии, Украины, Польше, Беларуси и России - жертвах массовых расстрелов, которые начались в 1941 году как часть Холокоста, и сохранение памяти об этих событиях в рамках нашей общей борьбы с антисемитизмом".

К 80-летию трагедии также вышел документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Он был снят при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и смонтирован из документальной хроники 1941-1946 годов. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она получил приз "Золотой глаз".

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