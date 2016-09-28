В Украине почтили память жертв Бабьего Яра в 80-ю годовщину трагедии

В Украине прошли памятные церемонии в 80-летнюю годовщину массового убийства нацистами евреев в Киеве. В среду, 29 сентября, президент страны Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику жертвам нацистов в Бабьем Яру и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора", сообщается на его официальном сайте.
В заявлении по случаю памятной даны Зеленский подчеркнул важность сохранения в будущих поколениях памяти о страшных цифрах, свидетельствующих о преступлениях нацизма, с тем чтобы в истории человечества не повторились подобные трагедии. При этом Украина делает все возможное, "чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", указал он далее.
Урок памяти жертв Бабьего Яра во всех школах Украины
Зеленский также сообщил, что 29 сентября во всех украинских школах проводится урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. "Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями", - подчеркнул украинский президент.
По его словам, Бабий Яр - "два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов". Украинский президент указал, что жертвами нацистов в Бабьем Яру кроме евреев были "украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", а "в целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев".
Трагедия Бабьего Яра
Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру близ Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей, среди которых были евреи, украинцы, русские и белорусы. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.
В мае 2021 года на территории мемориала Холокоста "Бабий Яр" открылась символическая синагога. Объект под названием "Место для размышлений" представляет собой 11-метровую деревянную конструкцию в форме книги с узорами и текстами молитв, повторяющих роспись старинных синагог на западе Украины, которые были разрушены во время Второй мировой войны.
Кроме того, в начале текущего года стало известно, что правительство ФРГ окажет поддержку мемориалу "Бабий Яр". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) направил руководству мемориала письмо, в котором указал на особое значение, которое имеет "почитание памяти о еврейских женщинах, мужчинах и детях в странах Балтии, Украины, Польше, Беларуси и России - жертвах массовых расстрелов, которые начались в 1941 году как часть Холокоста, и сохранение памяти об этих событиях в рамках нашей общей борьбы с антисемитизмом".
К 80-летию трагедии также вышел документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Он был снят при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и смонтирован из документальной хроники 1941-1946 годов. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она получил приз "Золотой глаз".
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Незабытые жертвы Холокоста
В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Свидетелей всё меньше
Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Против забвения
Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Жизни и судьбы
Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Луиджи Тоскано и его выставка
Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Трагедия Бабьего Яра
Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
За каждой фотографией - человеческая жизнь
Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Чтобы жить
Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Живые свидетели
Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Культура памяти
"Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Каждый четвертый
Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Нельзя убить память
Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.
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"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра
Цыганская кибитка
Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.
Автор: Анастасия Магазова