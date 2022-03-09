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Анна Нетребко, 2021 год
Фото: Luca Bruno/AP/picture alliance

Анна Нетребко

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Российская и австрийская оперная певица.

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Контекст

Мария Алехина

Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!

Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!

По мнению Марии Алехиной, выбирать во время войны между украинскими артистами и Нетребко - "это максимально аморально".
Культура5 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу

НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу

Также в выпуске: десятый пакет санкций, ЕС включил РФ в "серый список" налоговых юрисдикций, новый срок Тихановскому.
Политика20 ч. назад60:08 мин.
Анна Нетребко

Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?

Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?

Pussy Riot отказались выступать на фестивале в Висбадене - из-за Анны Нетребко и в знак солидарности с Украиной.
Культура14 февраля 2023 г.
Анна Нетребко

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Скандал вокруг Нетребко и ее выступления на международном фестивале в Висбадене получил неожиданное развитие.
Культура13 февраля 2023 г.
Филипп Киркоров

Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии

Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии

С начала войны в Украине гастроли российских артистов в Германии то и дело переносятся или отменяются.
Культура7 февраля 2023 г.
Анна Нетребко, январь 2023 года

Что происходит с Анной Нетребко?

Что происходит с Анной Нетребко?

Украинские участники фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. В чем там дело?
Конфликты6 февраля 2023 г.
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Оперная певица Анна Нетребко

"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание

Оперная певица дала интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.
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Томас Зандерлинг

Томас Зандерлинг о своем решении

Главный дирижер Новосибирского симфонического оркестра в интервью DW рассказал об уходе с этого поста.
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