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Фото: Luca Bruno/AP/picture alliance
Анна Нетребко
Публикации по теме
Российская и австрийская оперная певица.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!
Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!
По мнению Марии Алехиной, выбирать во время войны между украинскими артистами и Нетребко - "это максимально аморально".
Культура
5 ч. назад
5 ч. назад
НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу
НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу
Также в выпуске: десятый пакет санкций, ЕС включил РФ в "серый список" налоговых юрисдикций, новый срок Тихановскому.
Политика
20 ч. назад
20 ч. назад
60:08 мин.
Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?
Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?
Pussy Riot отказались выступать на фестивале в Висбадене - из-за Анны Нетребко и в знак солидарности с Украиной.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot
Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot
Скандал вокруг Нетребко и ее выступления на международном фестивале в Висбадене получил неожиданное развитие.
Культура
13.02.2023
13 февраля 2023 г.
Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии
Кто против концертов Филиппа Киркорова в Германии
С начала войны в Украине гастроли российских артистов в Германии то и дело переносятся или отменяются.
Культура
07.02.2023
7 февраля 2023 г.
Что происходит с Анной Нетребко?
Что происходит с Анной Нетребко?
Украинские участники фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. В чем там дело?
Конфликты
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
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