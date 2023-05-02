Бедная Настя. История немецкой певицы с российским паспортом

Что произошло в Норвегии?

Международный конкурс вокалистов королевы Сони не допустил к участию исполнительницу Анастасию Тараторкину. 19 апреля российско-немецкая вокалистка получила сообщение от организаторов по электронной почте (есть в распоряжении редакции). Анастасию дисквалифицировали, "несмотря на наличие немецкого паспорта". По правилам этого года участники с гражданством Российской Федерации и Беларуси к конкурсу не допускаются.

"В моем немецком паспорте город рождения - Новосибирск. В резюме стоит, где я училась. Никакой скрытой информации нет. Но у меня есть гражданство другой страны, которую я могу представлять на конкурсе. Я - немка", - говорит Анастасия Тараторкина в интервью DW. О том, что наличие российского гражданства приведет к проблемам с регистрацией на конкурс, 29-летняя вокалистка не предполагала. "Я удивилась, расстроилась, - делится своими эмоциями Анастасия. - Даже немного поплакала. Не из-за того, что я не приму участие в этом конкурсе, а из-за того, что я как гражданка Германии не могу принять участие".

По информации организаторов конкурса, в 2023 году на участие в соревнованиях заявку подали 518 исполнителей, представляющих 58 стран. В условиях было указано, что заявки от граждан России и Беларуси не принимаются. Таким образом Норвегия выражает свою солидарность с Украиной и осуждает незаконную и бесчеловечную атаку России, подчеркивается в обращении престижного конкурса исполнителей классической музыки. Кроме того, организаторы на сайте сообщают, что искренне ждут того дня, когда они снова смогут приглашать вокалистов из России и Беларуси на конкурс.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Сони проводится в Норвегии с 1988 года. Изначально - среди пианистов, с 1995 года - и для вокалистов. Как подчеркнули DW организаторы конкурса, наличие второго гражданства или ПМЖ в другой стране, не играет роли. При этом информации об этом в условиях подачи заявки не было.

"Отказаться от российского гражданства? Нет, даже мыслей таких нет. У меня родители живут в Новосибирске, много родственников и друзей в России. Я понимаю, где я была рождена. Отказаться из-за того, что меня не принимают на конкурс или не будут принимать в какие-то проекты? Оно того не стоит", - говорит Анастасия Тараторкина.

"В этом году мы получили и отклонили заявку еще одного исполнителя с российским гражданством, - рассказал DW исполнительный директор норвежского конкурса Ларс Халвард Флатен (Lars Hallvard Flaeten). - В прошлые годы обычно нам поступало от 8 до 10 процентов заявок от вокалистов с российским гражданством". Конкурс исполнителей академической музыки пройдет в Осло с 15 по 26 августа 2023 года.

Какая реакция последовала из Германии?

Анастасия Тараторкина родилась в Новосибирске, обучалась в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, позднее получила образование в Высшей школе музыки в Дрездене. Сопранистка имеет двойное гражданство: России и ФРГ. Немецкое гражданство она получила в 2015 году - по линии поздних переселенцев. В Германию Анастасия окончательно переехала в 2019 году. И именно здесь она начала строить свою карьеру.

В 2022 году состоялся ее дебют в Эльбской филармонии. В новом сезоне - 2022-2023 - она пополнила труппу Государственного театра Висбадена. "Это мой первый театр", - говорит Анастасия.

В главном театре федеральной земли Гессен считают, что "исключение Анастасии Тараторкиной - прежде всего большая творческая потеря для самого конкурса". Вокалистка является победительницей престижного конкурса вокалистов ARD-Gesangswettbewerb, с начала этого сезона она дебютировала с целым рядом ролей в театре и уже стала любимицей висбаденской публики, подчеркнули коллеги.

Директор оперной труппы театра Маркус Карл (Marcus Carl) так прокомментировал DW ситуацию с Тараторкиной: "В принципе нас гораздо больше интересуют творческие способности, музыкальность, изобразительный талант и высокая мотивация вокалистов, чем их паспорта. Музыка интернациональна - и каждый день мы живем в соответствии с этим принципом в Гессенском государственном театре, как и наши коллеги во всех других оперных театрах Германии. Дискредитация такой талантливой и такой любимый исполнительницы причиняет всем нам боль, потому что мы знаем, что Анастасия не заслуживает такого оскорбления. С нашей точки зрения проиграл только конкурс Queen-Sonja-Competition".

На одной сцене с Нетребко

30 апреля состоялся дебют российско-немецкой исполнительницы в Дрезденском оперном театре Земпера. Анастасия как приглашенная вокалистка занята в опере "Орфей" Клаудио Монтеверди. "Я ни от кого не слышала негативные слова или эмоции в мой адрес только потому, что я родилась в России, - делится исполнительница своими впечатлениями после премьеры в Дрездене. - Лично я никогда еще не сталкивалась с негативом".

Дрезденский оперный театр Земпера Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/picture alliance

Сегодня, 2 мая, Анастасия впервые споет на одной сцене с Анной Нетребко - на репетиции в Висбадене. Российско-немецкую вокалистку в пятницу, 5 мая, можно будет увидеть на одной сцене с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбаде. В опере Джузеппе Верди "Набукко" Тараторкина исполнит партию Анны - сестры первосвященника Захария. "Я радуюсь, такая известная оперная певица будет выступать у нас в Висбадене. Я горжусь этим, - признается Анастасия. - Она прекрасная певица. И мы как музыканты счастливы работать вместе и дарить людям музыку".

Отказ из Осло, по словам Анастасии, - первая ситуация подобного рода в карьере исполнительницы. Со стороны коллег и в профессиональном сообществе она чувствует только поддержку. Сама же вокалистка предпочитает концентрироваться на творчестве. "В Германии преград никаких нет. Мы просто делаем свое дело, свое ремесло. Я стараюсь полостью погрузиться в музыку. Музыка объединяет", - говорит она в интервью DW.

Уже оглядываясь назад, она так оценивает инцидент в Осло: "Мир перевернулся. Но везде исполняют русскую музыку, ставят русские оперы. В Баварии была недавно премьера "Войны и мира". Но если написано, что не допускаем русских, то уже никто не пытается понять. Я не нуждаюсь в исключении. Но нарушены мои права как гражданки Германии. Я не могу себя проявить. Других участников, которые точно будут выступать с русской музыкой на этом конкурсе, никто же не выгонит за то, что они будут петь русские арии?! Потому что у них - другой паспорт. Много исполнителей берут русскую музыку, потому что она красивая. От нее не избавиться, особенно в оперном мире. Это абсурд".

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