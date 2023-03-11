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Владимир Путин в Дрездене, 2006 год
Владимир Путин в Дрездене, 2006 годФото: DMITRY ASTAKHOV/EPA/dpa/picture-alliance
КультураГермания

Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии

Марина Борисова
54 мин. назад

Путин побывал не только в крупных городах и столице Германии, но и в баварской глубинке - поселке под названием Айинг. Бургомистр коммуны уже жалеет об этом. Почему? Эксклюзив DW.

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"Госпожа Нетребко ни в чем не виновата. Ни в чем. Есть общая истерия, призывающая к морали. Ее хотят в чем-то обвинить. Если мы теперь всех людей, которые до 24 февраля фотографировались с Путиным...", - здесь худрук Гессенского государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg) делает небольшое отступление и обращается напрямую к мэру города Герту-Уве Менде (Gert-Uwe Mende). "Кстати, это тогда касается и Висбадена с его "Золотой книгой". Путин еще есть в ней? Он ведь вписал туда свое имя. Посмотрите, может, стоит это удалить?" - спрашивает Лауфенберг. 

И после этой ремарки во время пресс-конференции, посвященной программе Международного майского фестиваля, худрук театра закончил свою мысль: "Если всем, кто до 24 февраля засветился с Путиным, запретить писать, заниматься политической деятельностью, выступать и еще что-нибудь делать, то вокруг быстро станет очень пусто".

"Золотые книги" Германии: Вильгельм II - во Франкфурте, Владимир Путин - в Айинге

Своя "Золотая книга", о которой обронил ироничное замечание интендант висбаденского театра, есть во многих немецких городах и даже коммунах. В них оставляют автографы почетные гости.

Для Франкфурта-на-Майне, например, такую книгу заказал известный банкир Зимон Мориц фон Бетман (Simon Moritz von Bethmann). Изготовление 20-килограммовой книги он поручил итальянскому скульптору Аугусто Варнези. В 1907 году "Золотая книга" Франкфурта была готова, но первая запись в ней датирована 1903 годом - на отдельном листе, который позднее был добавлен в "Книгу", расписался последний кайзер Германии Вильгельм II (Wilhelm II).

"Золотую книгу" в баварской коммуне Айинг открывает запись, сделанная 11 октября 2006 года. Начинается она со слов: "Визит его Превосходительства президента Российской Федерации господина Владимира Владимировича Путина...". DW обратилась к бургомистру Айинга Петеру Вагнеру (Peter Wagner) за комментарием. "Что значит, сожалею ли я об этой записи? Когда она была сделана, мир еще не перевернулся. Конечно, сейчас, уже оглядываясь назад, мне не нравится, что эта запись имеется в нашей книге. Я полностью дистанцируюсь от того, что Путин творит в Украине. Но на тот момент это (визит российского президента. - Ред.) было частью новейшей истории. Есть общины, в "Золотых книгах" которых свою подпись оставил Адольф Гитлер (Adolf Hitler), потому что эти книги существуют дольше, чем наша. Конечно, через столько лет стало ясно, что с этим человеком не хотелось бы иметь ничего общего. Так я думаю сейчас и о Путине".

Владимир Путин в Айинге
Российский президент во время своего визита в Айинг, 2006 годФото: Frank Mächler/ dpa/picture-alliance

Действительно, автограф Гитлера есть, например, в уже упомянутой "Золотой книге" Франкфурта. В ней же - подписи множества других влиятельных политиков и военачальников нацистской Германии, в том числе - Германа Геринга (Hermann Göring) и Генриха Гиммлера (Heinrich Himmler). Дискуссии о том, как поступить с этими темными страницами, велись после окончания Второй мировой войны. Было даже предложение убрать их. Однако подписи нацистских преступников остались в книге, в которой потом расписывались Маргарет Тэтчер, Нельсон Мандела и Далай-лама. После записей, оставленных национал-социалистами, было пропущено 13 страниц - пустых, символически.

Глава общины в Айинге осуждает войну в Украине. Почему же он просто не вырвет страницу с "его Превосходительством Путиным"? "Это часть современной истории. И там есть не только Владимир Путин, но и наш бывший премьер-министр, и другие выдающиеся личности. Среди них - два почетных гражданина нашей общины, а также кронпринцесса Швеции Виктория. Сейчас в книге расписался Филипп Лам (Philipp Lahm), бывший капитан сборной Германии по футболу. Он зарегистрировал свой брак и обвенчался в нашей общине. Сложно взять и вырвать первую страницу из такой книги", - объясняет Петер Вагнер. Вопросы, что делать с таким наследием, местные жители задают бургомистру с первых дней с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. "Я не уничтожил эту подпись. Она до сих пор существует, но была символически прикрыта рисунком ребенка-беженца из Украины", - говорит мэр баварской коммуны.

Ирония судьбы такова, что "Золотая книга" в этой баварской общине появилась именно благодаря Владимиру Путину. Петер Вагнер стал бургомистром в 2020 году, но эту историю он хорошо помнит. Земельное правительство Баварии искало подходящее место, где можно было бы устроить традиционный баварский вечер для российского президента. "Они не хотели оставаться в Мюнхене и решили найти что-то в глубинке, но недалеко от столицы. Айинг расположен примерно в 25 км от баварской столицы. У нас хорошая гастрономия. Этот визит готовили около года. "Золотой книги" у нас не было, и вот - завели".

Золотая книга Айинга
"Золотая книга" Айинга начинается с записи Владимира Путина, которая сегодня прикрыта рисунком украинского ребенкаФото: Gemeinde Aying

"Золотая книга" Айинга - в кожаном переплете, толщиной примерно в шесть сантиметров - хранится в местной ратуше, в кабинете бургомистра, и широкой общественности ее не показывают. Пока в ней не так много автографов. Заполненных страниц - не больше 20. "Путин в книге останется", - уверяет Петер Вагнер, бургомистр коммуны, у которой с Россией никогда и никакого сотрудничества не было, кроме "случайного" визита Путина. Для Петера Вагнера это не только запись, которую оставил российский президент. Рядом с ней на странице - автограф уважаемого немецкого политика, тогдашнего премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber).

Почему Путина нет в "Золотой книге" Дрездена

В Дрездене сложилась другая традиция. Заглянуть в "Золотую книгу" города желающие могут в специально отведенные для этого дни. Многим интересно, например, посмотреть, что же там написала в 2022 году американская актриса Кейт Бланшет, номинированная на "Оскар" за роль в фильме "Тар", который снимался и в Дрездене.

DW поинтересовалась, есть ли в "Золотой книге" автограф Путина. "Нет, записи Владимира Путина в нашей книге нет. Это действительно поражает. Я сам очень удивился, - признается официальный представитель города Кай Шульц (Kai Schulz). - Владимир Путин многие годы работал на КГБ в Дрездене, здесь он женился на своей первой супруге, здесь родился его первый ребенок. Поэтому связь между Путиным и Дрезденом существует. И будучи уже президентом он дважды бывал в Дрездене, но записи не было сделано".

Объяснение этому есть. "Золотая книга" находится в ратуше. Почетные гости города вносят туда свои имена в присутствии бургомистра. А Владимир Путин был в Германии и, в частности, в Дрездене по приглашению федерального канцлера. Визит ратуши не был предусмотрен протоколом встречи.

Рады ли в Дрездене, что российский президент не оставил свой след в из "Золотой книге"? "Нет. Если бы такая надпись имелась, то это было бы просто историческим свидетельством, что он здесь был. Категории "плохо" или "хорошо" здесь не работают, - отметил в интервью DW Кай Шульц. - У нас расписался Барак Обама, когда он посетил Дрезден по приглашению Меркель. В книге есть автографы губернаторов Санкт-Петербурга - это наш город-партнер. Из-за актуальной ситуации в Украине общение сведено к нулю, но партнерство мы не расторгли".

Барак Обама в Дрездене
Барак Обама оставляет свою подпись в "Золотой книге" Дрездена. Июнь 2009 годаФото: Ralf Hirschberger/dpa/picture alliance

"Золотая книга" - это очень старая традиция в Германии. История некоторых книг уходит на 200 лет в прошлое. В Дрездене "Золотая книга" появилась относительно недавно. Первые документы, подтверждающие ее существование, датируются 1949 годом. Историки предполагают, что более ранние экземпляры были уничтожены во время Второй мировой войны. И город об этом, конечно, сожалеет.

Как отмечает Кай Шульц, "книга - исторический документ. Это совершенно естественно, что и темные страницы истории города находят в ней отражение". "Поэтому жаль, что мы не знаем, кто оставил в ней подпись до 1949 года", - подчеркивает пресс-секретарь Дрездена. В "Золотой книге" Дрездена - более 500 записей. Кай Шульц уверен: "На примере "Золотых книг" видно, как меняется мир, как преодолеваются войны, и поэтому я не оставляю надежды на сотрудничество с нашим городом-партнером в России, которое возникло после вынесенных из Второй мировой войны уроков. Особенно история Дрездена показывает, что надежду не надо терять никогда".

В Висбадене, кстати, автограф Владимира Путина в "Золотой книге" действительно есть. 14 октября 2007 года канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин торжественно расписались в этом важном историческом документе. Свой след Путин также оставил в "Золотых книгах" других немецких городов - Ганновера, Гамбурга, Берлина, Мюнхена.

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