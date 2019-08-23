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Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "национал-социализм".
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Контекст
Как фотомодель с обложки Vogue стала военкором
Как фотомодель с обложки Vogue стала военкором
Успешной карьере фотомодели Ли Миллер предпочла журналистику. Ее кадры вошли в историю фотожурналистики XX века.
Культура
20.06.2023
20 июня 2023 г.
Патриотизм или национализм? Опыт Германии
Патриотизм или национализм? Опыт Германии
Некоторым немецким политикам не хватает патриотизма в стране, в частности - флагов и гимна. DW поговорила с экспертом.
Культура
19.06.2023
19 июня 2023 г.
"Военная экономика" в ЕС? Насколько реальна эта перспектива
"Военная экономика" в ЕС? Насколько реальна эта перспектива
В Евросоюзе на фоне продолжающейся войны в Украине заговорили о необходимости "экономики военного времени".
Политика
02.06.2023
2 июня 2023 г.
Места белорусской истории в Берлине. Где что находится
Места белорусской истории в Берлине. Где что находится
Отыскали и рассказываем о местах, которые связывают Берлин с историей Беларуси.
История
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Архитектура, которую любил Гитлер. Новые открытия
Архитектура, которую любил Гитлер. Новые открытия
Архитектура была настоящей страстью Гитлера, но построено во времена национал-социализма было не так уж много.
Культура
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?
Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?
Нацистов можно встретить во многих видеоиграх - в отличие от ужасов Холокоста.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
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DW рекомендует
"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ
В апреле 1983 года авторитетный немецкий журнал Stern опубликовал выдержки из "дневников Гитлера".
История
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
Стереть нельзя оставить: "золотой след" Путина в Германии
В каких городах и деревнях Германии побывал президент РФ Владимир Путин? И что после этого с ними стало? Эксклюзив DW.
Культура
11.03.2023
11 марта 2023 г.
Застрелить Гитлера было ее мечтой. История немки Софи Шолль
Нацисты хотели тотального контроля над молодежью. Но юная студентка Софи Шолль оказала сопротивление.
История
22.02.2023
22 февраля 2023 г.
1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти
Адольф Гитлер пришел к власти 90 лет назад, лидер НСДАП получил должность рейхсканцлера. Как это произошло?
Политика
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
12:34 мин.
80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру
В Германии 9 марта пройдет мероприятие по случаю 80-летия Сталинградской битвы.
Культура
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Сталинградская битва - переломный момент войны
80 лет назад завершилась Сталинградская битва. Кремль использует юбилей для проведения параллелей с войной в Украине.
История
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Нового мирового порядка "по Путину" не будет
Миодраг Шорич
Комментарий
Политика
14.08.2022
14 августа 2022 г.
Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
20.06.2020
20 июня 2020 г.
Путин против Европарламента, СССР против России
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
13.12.2019
13 декабря 2019 г.
Виктор Ерофеев: Вечное возвращение Ницше в Россию
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
15.10.2019
15 октября 2019 г.
РФ будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
22.09.2019
22 сентября 2019 г.
Виктор Ерофеев: Как договорились Гитлер и Сталин
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
История
23.08.2019
23 августа 2019 г.
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