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Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

Ефим Шуман | Кристоф Хассельбах
1 ч. назад

20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" в Восточной Пруссии раздался взрыв. "Фюрер" пережил покушение лишь чудом. Кто же организовал заговор?

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Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева
Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева, июль 1944 годаФото: picture-alliance/akg-images

Каждый год 20 июля в Берлине возлагают венки в память о казненных нацистами участниках заговора против Гитлера (Adolf Hitler). В 1944 году в этот день в ставке Гитлера в Восточной Пруссии раздался взрыв. Это было не первое, но самое серьезное покушение на "фюрера", результат заговора против него и его пособников. Но Гитлер уцелел. Сотни участников заговора (в первую очередь - кадровые военные из родовитых немецких семей) были казнены.

Память этих людей и других героев Сопротивления высоко чтут в сегодняшней Германии. Самый известный из участников заговора 20 июля, фактически его глава, который и пронес взрывное устройство в ставку Гитлера, - полковник, граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg).

Офицеры и аристократы против Гитлера

Боевые офицеры презирали "мясников" из СС, считали позорным вести войну против гражданского населения и расстреливать пленных. Тем не менее, Штауффенберг, как и многие его офицеры-единомышленники, считал, что сначала нужно выиграть войну.

Биограф Штауффенберга Томас Карлауф (Thomas Karlauf) отмечает, что в 1940 году, после стремительных военных побед над Польшей и Францией, Штауффенберг все еще был в восторге: "Какие перемены и какое время!" Для него и других представителей военного сопротивления это был "очень-очень долгий путь к очищению", отмечает историк Вольфганг Бенц (Wolfgang Benz), добавляя: "Холокост их совершенно не интересовал". Однако надвигалось военное поражение, они хотели совершить государственный переворот, чтобы "спасти то, что можно спасти" для Германии, резюмирует Бенц.

Собственно, настроения в оппозиционных Гитлеру кругах начало меняться уже в 1942-1943 годах. И главная причина - поворот в ходе войны: большие потери в людях и технике. После Сталинграда для Штауффенберга не оставалось никаких сомнений: война проиграна. Именно в это время пришел положительный ответ на давно поданный им рапорт о переводе из Генштаба, где он тогда служил, на фронт. Не на Восточный фронт, а в Африку.

Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг
Граф Клаус Шенк фон ШтауффенбергФото: picture-alliance/dpa

Но и здесь дела немцев были плохи. Всего через три месяца после Сталинграда западные союзники захватили в плен в Северной Африке около 200 тысяч солдат и офицеров вермахта. Штауффенберга среди них не было: за несколько дней до разгрома его тяжело ранило, и он был переправлен в Германию. Он потерял глаз, правую руку и два пальца на левой руке.

Неудавшиеся покушения на Гитлера

А тем временем заговорщики пытались организовать все новые и новые покушения на Гитлера. 13 марта 1943 года удалось пронести в самолет, на котором летел фюрер, взрывное устройство, замаскированное под бутылку с коньяком, но оно не сработало. Неудачными оказались и другие попытки, например, гауптмана Акселя фон дем Бусше (Axel von dem Bussche).

"Фюрер" выразил желание познакомиться с новым обмундированием для офицеров и унтер-офицеров вермахта. Он пожелал, чтобы на этой "презентации" в качестве эксперта обязательно присутствовал опытный фронтовой командир. Заговорщикам удалось устроить так, чтобы этим командиром стал гауптман Бусше. Ему предстояло взорвать себя вместе с Гитлером. Но эшелон, в котором находились образцы нового обмундирования, был разбомблен по пути в Восточную Пруссию, и "презентация" не состоялась.

Штауффенберг со своими детьми
Штауффенберг со своими детьмиФото: AP

Однако упорство заговорщиков, в конце концов, было вознаграждено: в мае 1944 года командующий резервом вермахта, сочувствовавший заговорщикам, назначил Штауффенберга своим начальником штаба. Таким образом, полковник попадал в число тех, кого приглашали на совещания в ставку. Покушение на Гитлера стало реальностью. Причем, нужно было торопиться: над заговорщиками стали сгущаться тучи. Слишком много людей уже знали о планах переворота, и информация о заговоре начала поступать в гестапо. Решено было не ждать больше крупных совещаний в ставке, на которых вместе с Гитлером присутствовали бы также Гиммлер и Геринг, а отправить фюрера на тот свет одного, при первой же возможности. Она представилась 20 июля.

Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года: как это было

Накануне вечером Клаус фон Штауффенберг уложил в портфель пластичную взрывчатку и проверил взрыватель. Оба пакета со взрывчаткой весили около двух килограммов: слишком тяжело для единственной искалеченной руки Штауффенберга. Может быть, именно поэтому он уже в ставке, пройдя все кордоны, оставил один из пакетов со взрывчаткой у адъютанта и лишь один взял с собой в зал, где проходило совещание. Впрочем, и этого количества вполне хватило бы: как оказалось впоследствии, от взрыва рухнул потолок и зал превратился в груду развалин, 17 человек получили ранения, четверо погибли.

Гитлер уцелел благодаря случайности. Портфель надо было поставить поближе к месту, где сидел "фюрер", однако один из участников совещания машинально задвинул портфель, в котором лежала взрывчатка, подальше под стол: он ему мешал. Это и спасло Гитлера.

Геринг показывает, что осталось от стола, за которым сидел Гитлер
Геринг показывает, что осталось от стола, за которым сидел ГитлерФото: picture-alliance/dpa

Когда раздался взрыв, Штауффенберг, вышедший из зала под благовидным предлогом, уже выезжал из ставки. Он спешил на аэродром. Сомнений в том, что "фюрер" мертв, у него не было, поэтому он торопился в Берлин: теперь все решалось там.

Но слишком медленно, непростительно медленно действовали заговорщики. Изолировать части СС и штаб-квартиру гестапо в ходе операции "Валькирия" военным не удалось. В воинские части поступали приказы как от заговорщиков, так и прямо противоположные - от Гиммлера. Когда в военное министерство приехал полковник Штауффенберг, он стал действовать решительней, но было уже поздно. В конце концов, несколько человек вместе со Штауффенбергом были арестованы прямо в здании военного министерства. Их в тот же день расстреляли.

Позже над всеми, кто хотя бы знал о заговоре, нацисты расправились со страшной жестокостью. Сотни людей были казнены. Гестапо арестовало и всех близких родственников Клауса фон Штауффенберга, включая его жену и мать. Детям сменили фамилию и отправили в специальный детский дом, запретив рассказывать, кто они. До конца войны оставалось всего несколько месяцев.

Когда речь заходит о сопротивлении национал-социализму, многие немцы в первую очередь думают о 20 июля 1944 года. Граф фон Штауффенберг стал лицом сопротивления. Но было и много других героев, восставших против террора: евреи, коммунисты, священники, художники, партизаны. К сожалению, многие из них теперь забыты.

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