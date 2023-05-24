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Дом Гитлера
Дом, где провел детство Адольф Гитлер, в Браунау-на-Инне, АвстрияФото: picture-alliance/dpa/Maxppp
ПолитикаАвстрия

В доме Гитлера будут проводить семинары о правах человека

Александра Иванова
32 мин. назад

На фоне критики планов превратить в полицейский участок дом, где в детстве жил Гитлер, власти Австрии решили проводить там для полицейских семинары о правах человека.

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В расположенном в австрийском городе Браунау-на-Инне доме, где провел часть детства Адольф Гитлер, предполагается создать центр проведения семинаров о правах человека для сотрудников полиции. Об этих планах австрийских властей сообщает телеканал ORF2 утром в среду, 24 мая.

Ранее министерство внутренних дел Австрии намеревалось открыть в бывшем доме Гитлера полицейский участок, но эти планы раскритиковали представители гражданского общества. В частности, инициатива под названием Diskurs Hitlerhaus потребовала создать в доме Гитлера музей или место для встреч граждан с целью образования и обмена опытом и воспоминаниями.

"Существует так много конструктивных возможностей, которые посылали бы лучший сигнал в международной и внутренней перспективе, нежели полицейский участок", - заявила активистка инициативы Эвелин Долль в эфире ORF2.

В свою очередь представители экспертной комиссии МВД Австрии по разработке плана использования дома Гитлера подчеркивают, что главное для них - "позитивная работа", которая будет проходить в этом месте.

"Речь идет не о простом полицейском участке. Речь идет о том, чтобы попытаться провести позитивную работу. А что может быть важнее обучения молодых полицейских в сфере прав человека?" - сказал член комиссии, историк из Университета Вены Оливер Раткольб.

Национализация дома Гитлера в Австрии

В декабре 2016 года правительство Австрии приняло, а парламент страны поддержал решение о национализации здания бывшей гостиницы "У померанца", в которой Адольф Гитлер жил с младенчества и до трех лет.

В годы Второй мировой войны здание использовалось в качестве культурного центра. Во время отступления нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели, так как туда пришли американские войска. После войны здесь находилась сначала библиотека, затем школа, а еще позже - мастерская для инвалидов. В 1952 году дом был передан семье его нынешних хозяев в качестве компенсации. С 2011 года он пустовал.

В 2016 году МВД страны рассматривало планы снести этот дом до фундамента. Однако на этот шаг не пошли, поскольку здание считается памятником архитектуры XVII века. С 1993 года оно входит в архитектурную группу Зальцбургского предместья и находится под защитой закона.

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