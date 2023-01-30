Почему Гитлер пришел к власти в Германии?

Ровно 90 лет назад Гитлер (Adolf Hitler) пришел к власти в Германии. Как могли немцы допустить это? Каким образом бесноватый "фюрер" захватил власть? Или никакого захвата не было? Как бы там ни было, Веймарская республика - "демократия без демократов", как метко выразился один из историков, - шаг за шагом приближалась к диктатуре, которая привела Германию и все Европу к небывалой трагедии.

Последние дни Веймарской республики

Веймарская республика начала было потихоньку выбираться из послевоенной разрухи, но начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис, рост безработицы и по-прежнему давящий на немцев груз репараций, которые они выплачивали согласно Версальскому договору, поставили страну перед тяжелыми проблемами. В марте 1930 года, не сумев договориться с парламентом о единой финансовой политике, престарелый президент Пауль фон Гинденбург (Paul von Hindenburg) назначил нового рейхсканцлера, который больше не опирался на поддержку парламентского большинства и зависел лишь от самого президента. Рейхстаг больше не влиял на назначение канцлера и формирование правительства, но мог сместить их. Чехарда сменяющих друг друга кабинетов стала привычным явлением.

На выборах 1932 года национал-социалисты получили 37 процентов голосов и стали сильнейшей фракцией в рейхстаге Фото: akg-images/picture-alliance

В конце концов, новый канцлер Генрих Брюнинг (Heinrich Brüning) ввел режим жесткой экономии. Недовольных становилось все больше. На выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года Национал-социалистской рабочей партии Германии (НСДАП) во главе с Гитлером удалось увеличить число своих мандатов с 12 до 107, а коммунистам - с 54 до 77. Таким образом, правые и левые экстремисты вместе завоевали почти треть мест в парламенте. В этих условиях какая-либо конструктивная политика была практически невозможна.

Коммунисты еще могли остановить нацистов, если бы действовали вместе с социал-демократами, но из Москвы категорически запретили иметь с ними дело: Сталин считал социал-демократов чуть ли не главными врагами. А вот нацисты даже становились союзниками: в 1932 году коммунисты провели с ними совместную забастовку транспортников, которая парализовала Берлин.

Национал-социалисты: насколько законным был их приход к власти?

На новых выборах 1932 года национал-социалисты получили 37 процентов голосов и стали сильнейшей фракцией в рейхстаге, хотя абсолютного большинства у них не было. Гитлер мог получить власть только из рук правящей элиты и стал искать ее поддержки. Он получил ее со стороны влиятельных представителей деловых кругов. Опираясь на крупный капитал, на собственные успехи на выборах и на бесчинства штурмовиков, которых нацисты выпустили на улицы, в августе 1932 года Гитлер обратился к Гинденбургу с требованием назначить его рейхсканцлером. Гинденбург отказался: он презирал "странного ефрейтора", который, по словам президента, "мог бы стать министром почт, но уж никак не канцлером".

Гитлер и президент Пауль фон Гинденбур (слева). 1933 год Фото: dpa/picture-alliance

Но 30 января 1933 года Гинденбург уступил нажиму. Однако в первом гитлеровском кабинете, кроме самого "фюрера", нацисты занимали всего два министерских поста из 11. Гинденбург и его советники надеялись использовать коричневое движение в своих целях. Однако эти надежды оказались иллюзорными. Гитлер быстро добился укрепления своей власти. Всего через несколько недель после его назначения на пост рейхсканцлера в Германии фактически было введено чрезвычайное положение.

Обычно говорят о "захвате власти" нацистами. Сами они, кстати, тоже предпочитали эту формулировку: мол, на вершину власти Гитлера вознесла в январе 1933 года волна всенародной любви. После краха "третьего рейха" эта формулировка уже обрела в Германии новый, извинительно-оправдательный оттенок. Что-то вроде: Гитлер захватил власть в результате путча, а немцы были его беспомощными жертвами. И то, и другое - ложь. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был провозглашен рейхсканцлером в полном соответствии с тогдашней конституцией Германии. Речь шла не о "захвате", а, скорее, о "передаче" власти. Гитлер был председателем самой сильной партии в рейхстаге - парламенте страны. Но, заметим, ни на одних выборах в 1932 году его партия не получила больше 40 процентов голосов. В ноябре ее рейтинг даже упал до 33 процентов. Так что волна "всенародной любви" к "фюреру" не нарастала, а спадала.

И все же он стал во главе страны, которую привел, в конце концов, к катастрофе - как и весь континент. Целые библиотеки уже написаны в поисках ответа на вопрос: как мог такой человек легально получить высший правительственный пост в стране? Ведь он открыто изложил все свои преступные цели в книге "Mein Kampf": и уничтожение европейских евреев, и военный поход на восток. Как мог такой человек оказаться во главе народа, который почитал себя народом поэтов и мыслителей? Какую роль тут сыграл исход Первой мировой войны, чувство национального унижения? А какую - мировая депрессия, оставившая каждого третьего немца без работы? Или все дело в страхе, который еще до 1933 года успели навести на немцев стотысячные отряды гитлеровских штурмовиков из СА?

Гитлер: диктатура за пару месяцев

Ясно одно: консервативные элиты страны, которые помогли прийти Гитлеру к власти в уверенности, что он сам докажет свою полную несостоятельность, жестоко просчитались. Не оправдались и надежды тех 60 процентов немцев, которые никогда не голосовали за партию Гитлера, на то, что он придет и уйдет так же, как его предшественники, продержавшиеся на посту канцлера всего по несколько недель.

Дорвавшись до власти, Гитлер до самого конца не выпускал ее из рук. Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической. Начались бойкоты принадлежавших евреям магазинов, евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах. И, чтобы довершить картину: весной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.

Дорвавшись до власти, Гитлер до самого конца не выпускал ее из рук Фото: Bayerisches Hauptstaatsarchiv

2 августа 1934 года умер президент Веймарской республики Пауль фон Гинденбург. Нацистское правительство принимает решение, что отныне пост президента объединяется с постом рейхсканцлера. Все прежние полномочия президента переходят к рейхсканцлеру - "фюреру". Переход к тоталитарному государству был завершен.

Немцы отказались от свобод в пользу стабильности

Все свершилось за несколько месяцев. Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения. Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

Какие уроки можно извлечь из того, что произошло в Германии 90 лет назад? Большинство историков склоняются к тому, что главных - два. Во-первых, не бывает демократии без демократов. Ввести демократию указом невозможно. Демократии нужно учиться - снова и снова. Во-вторых, демократия должна уметь защищать себя. Толерантность - одно из главных ее достоинств. Но граница толерантности проходит там, где под вопрос поставлено само существование демократии.

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