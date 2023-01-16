Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?

На пике своего правления Адольф Гитлер заказал множество монументальных скульптур, демонстрировавших, по его мнению, мощь "третьего рейха". Две из них сейчас выставлены в Берлине. Зачем?

В музейных помещениях цитадели Шпандау (Zitadelle Spandau), старой берлинской крепости эпохи Возрождения, выставлены две монументальные скульптуры Йозефа Торака (Josef Thorak). В свое время он создал "Шагающих коней" по заказу Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) для новой рейхсканцелярии в Берлине. Обе скульптуры нуждаются в реставрации. Одна из них уже с октября 2022 года представлена в постоянной экспозиции, причем посетители могут наблюдать за процессом ее реставрации. Кони "украшали" рейхсканцелярию с 1939 по 1944 годы.

Кем был автор "коней Гитлера" Йозеф Торак?

Йозеф Торак родился 7 февраля 1889 года в Вене. Он учился в Венской художественной академии, а в 1915 году отправился в Берлин, чтобы завершить свое художественное образование. После учебы он зарекомендовал себя как скульптор, специализирующийся на монументальных фигурах и памятниках, и его стиль обеспечил Тораку многочисленные заказы от официальных лиц. Скульптор сделал себе имя и за пределами нацистской Германии: так, в 1934 году вместе с другими художниками он работал над главной достопримечательностью городского парка Анкары Гювенпарк - монументом "Памятник доверия". Первоначально он именовался "Памятником безопасности", поскольку был посвящен сотрудникам турецких сил безопасности.

Йозеф Торак во время работы над скульптурным портретом Геббельса Фото: Austrian Archives/brandstaetter images/picture alliance

С 1937 года Торак стал так называемым придворным скульптором нацистов, а его работы должны были иллюстрировать предполагаемые "славу и силу нацистского режима". В то время как нацисты называли современное искусство "дегенеративным", преследовали всемирно известных мастеров, разграбляли коллекции и заставляли еврейских владельцев распродавать уникальные артефакты за смешные деньги, Торак и ему подобные процветали. Скульптор развелся со своей женой-еврейкой и получил престижную должность в Мюнхенской академии изящных искусств, а после окончания Второй мировой войны он беспрепятственно продолжал заниматься творчеством - до своей смерти в 1952 году.

Зачем выставлять нацистское искусство в наши дни?

"Шагающие кони" (всего их было три штуки) считались утерянными, однако двое рысаков были неожиданно обнаружены в 2015 году - в ходе следствия по делу о незаконном присвоении федеральной собственности, а именно - во время обыска в одном из складских помещений в городе Бад-Дюркхайм в юго-западной части Германии.

Реставратор распаковывает одного из коней Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Почему коней сейчас решили выставить в цитадели? Цель берлинского музея - показать, как власти в разные времена меняли внешний вид столицы, конкретнее - в период с 1849 по 1986 годы. "Из-за политических потрясений XX века "проблемные памятники" неоднократно удалялись из публичного пространства, - говорится на сайте цитадели Шпандау. - Музей предоставляет возможность познакомиться с арт-символами Германской империи, Веймарской республики, национал-социализма и бывшей ГДР, которые должны были быть устранены и забыты, но теперь играют роль свидетелей немецкой истории". Возможно, кого-то может испугать в данном контексте слово "символы", однако музей подчеркивает, что намерен стать площадкой для исследования "ядовитых памятников". Правительство ФРГ, кстати, поддержало эту идею.

Искусство нацистской Германии в общественных местах

Далеко не все согласны с тем, что скульптуры и картины времен "третьего рейха" выставлены в Германии в публичном пространстве. В минувшем году скандал разразился вокруг картины Адольфа Циглера (Adolf Ziegler), выставленной в Мюнхенской пинакотеке современности. Триптих, о котором идет речь, был написан в 1937 году. На нем изображены четыре обнаженные женщины, символизирующие четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю. Немецкий художник-неоэкспрессионист Георг Базелиц (Georg Baselitz) выступил против размещения в мюнхенском музее полотна, много десятилетий назад висевшего над камином в штаб-квартире Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Триптих Циглера в пинакотеке Фото: Margarita Platis/BstGS/dpa/picture alliance

"Триптих оскорбляет окружающих!" - говорится в письме художника, шокированного, по его словам, тем, что "нацистская пропаганда возможна в мюнхенском музее", генеральному директору Баварских государственных собраний картин Бернхарду Мацу (Bernhard Maaz) и министру культуры и науки Баварии Маркусу Блуме (Markus Blume). Базелиц призвал снять полотно, в силу своих размеров доминирующее в одном из залов музея. "Циглер уничтожал искусство и художников. Его картине нет места в одном зале с работами его жертв", - уверен Георг Базелиц.

Многие пропагандистские скульптуры времен национал-социализма до сих пор можно увидеть в общественных местах - например, на Олимпийском стадионе в Берлине, построенном для игр 1936 года. В преддверии чемпионата мира по футболу 2006 года некоторые активисты призывали убрать статуи, однако город отказался это сделать на том основании, что удаление можно интерпретировать как отрицание немецкой истории, а это - неверный посыл.

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