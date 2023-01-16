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Берлин, 1940 годФото: akg-images/picture alliance
КультураГермания

Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?

Кристине Ленен | Виктор Вайц
13 мин. назад

На пике своего правления Адольф Гитлер заказал множество монументальных скульптур, демонстрировавших, по его мнению, мощь "третьего рейха". Две из них сейчас выставлены в Берлине. Зачем?

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В музейных помещениях цитадели Шпандау (Zitadelle Spandau), старой берлинской крепости эпохи Возрождения, выставлены две монументальные скульптуры Йозефа Торака (Josef Thorak). В свое время он создал "Шагающих коней" по заказу Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) для новой рейхсканцелярии в Берлине. Обе скульптуры нуждаются в реставрации. Одна из них уже с октября 2022 года представлена в постоянной экспозиции, причем посетители могут наблюдать за процессом ее реставрации. Кони "украшали" рейхсканцелярию с 1939 по 1944 годы.

Кем был автор "коней Гитлера" Йозеф Торак?

Йозеф Торак родился 7 февраля 1889 года в Вене. Он учился в Венской художественной академии, а в 1915 году отправился в Берлин, чтобы завершить свое художественное образование. После учебы он зарекомендовал себя как скульптор, специализирующийся на монументальных фигурах и памятниках, и его стиль обеспечил Тораку многочисленные заказы от официальных лиц. Скульптор сделал себе имя и за пределами нацистской Германии: так, в 1934 году вместе с другими художниками он работал над главной достопримечательностью городского парка Анкары Гювенпарк - монументом "Памятник доверия". Первоначально он именовался "Памятником безопасности", поскольку был посвящен сотрудникам турецких сил безопасности.

Йозеф Торак во время работы над скульптурным портретом Геббельса
Йозеф Торак во время работы над скульптурным портретом ГеббельсаФото: Austrian Archives/brandstaetter images/picture alliance

С 1937 года Торак стал так называемым придворным скульптором нацистов, а его работы должны были иллюстрировать предполагаемые "славу и силу нацистского режима". В то время как нацисты называли современное искусство "дегенеративным", преследовали всемирно известных мастеров, разграбляли коллекции и заставляли еврейских владельцев распродавать уникальные артефакты за смешные деньги, Торак и ему подобные процветали. Скульптор развелся со своей женой-еврейкой и получил престижную должность в Мюнхенской академии изящных искусств, а после окончания Второй мировой войны он беспрепятственно продолжал заниматься творчеством - до своей смерти в 1952 году.

Зачем выставлять нацистское искусство в наши дни?

"Шагающие кони" (всего их было три штуки) считались утерянными, однако двое рысаков были неожиданно обнаружены в 2015 году - в ходе следствия по делу о незаконном присвоении федеральной собственности, а именно - во время обыска в одном из складских помещений в городе Бад-Дюркхайм в юго-западной части Германии.

Реставратор распаковывает одного из коней
Реставратор распаковывает одного из конейФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Почему коней сейчас решили выставить в цитадели? Цель берлинского музея - показать, как власти в разные времена меняли внешний вид столицы, конкретнее - в период с 1849 по 1986 годы. "Из-за политических потрясений XX века "проблемные памятники" неоднократно удалялись из публичного пространства, - говорится на сайте цитадели Шпандау. - Музей предоставляет возможность познакомиться с арт-символами Германской империи, Веймарской республики, национал-социализма и бывшей ГДР, которые должны были быть устранены и забыты, но теперь играют роль свидетелей немецкой истории". Возможно, кого-то может испугать в данном контексте слово "символы", однако музей подчеркивает, что намерен стать площадкой для исследования "ядовитых памятников". Правительство ФРГ, кстати, поддержало эту идею.

Искусство нацистской Германии в общественных местах

Далеко не все согласны с тем, что скульптуры и картины времен "третьего рейха" выставлены в Германии в публичном пространстве. В минувшем году скандал разразился вокруг картины Адольфа Циглера (Adolf Ziegler), выставленной в Мюнхенской пинакотеке современности. Триптих, о котором идет речь, был написан в 1937 году. На нем изображены четыре обнаженные женщины, символизирующие четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю. Немецкий художник-неоэкспрессионист Георг Базелиц (Georg Baselitz) выступил против размещения в мюнхенском музее полотна, много десятилетий назад висевшего над камином в штаб-квартире Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). 

Триптих Циглера в пинакотеке
Триптих Циглера в пинакотекеФото: Margarita Platis/BstGS/dpa/picture alliance

"Триптих оскорбляет окружающих!" - говорится в письме художника, шокированного, по его словам, тем, что "нацистская пропаганда возможна в мюнхенском музее", генеральному директору Баварских государственных собраний картин Бернхарду Мацу (Bernhard Maaz) и министру культуры и науки Баварии Маркусу Блуме (Markus Blume). Базелиц призвал снять полотно, в силу своих размеров доминирующее в одном из залов музея. "Циглер уничтожал искусство и художников. Его картине нет места в одном зале с работами его жертв", - уверен Георг Базелиц.

Многие пропагандистские скульптуры времен национал-социализма до сих пор можно увидеть в общественных местах - например, на Олимпийском стадионе в Берлине, построенном для игр 1936 года. В преддверии чемпионата мира по футболу 2006 года некоторые активисты призывали убрать статуи, однако город отказался это сделать на том основании, что удаление можно интерпретировать как отрицание немецкой истории, а это - неверный посыл.

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