Немецкие художники лидируют среди самых значимых в мире

Самым значимым художником мира считается немец Герхард Рихтер (Gerhard Richter). Он уже в 19-й раз занял первое место в рейтинге современных художников "Компас искусства" (Kunstkompass). На втором месте, причем тоже уже много лет, - художник и скульптор-концептуалист из США Брюс Науман. За ним следуют немцы Георг Базелиц (Georg Baselitz) и Розмари Трокель (Rosemarie Trockel). Замыкает первую пятерку по версии "Компаса искусства" американка Синди Шерман. В общей сложности в этом году в десятку наиболее популярных и влиятельных художников наших дней вошли пятеро выходцев из Германии: кроме вышеназванных, это Ансельм Кифер (Anselm Kiefer) и Ими Кнёбель (Imi Knoebel). 36 место из 100 в рейтинге "Компас искусства" занимают Илья и Эмилия Кабаковы.

Цена искусства не имеет значения

Рейтинг "Компас искусства" считается индикатором значимости в мире искусства и основывается на наблюдениях за творчеством 30 тысяч художников со всего мира. Его начал публиковать в 1970 году немецкий арт-критик и экономический обозреватель Вилли Бонгард (Willi Bongard) в своем информационно-художественном бюллетене Art Aktuell и в журнале Capital. Сегодня за "Компас искусства" отвечает его вдова - журналистка Линде Рор-Бонгард (Linde Rohr-Bongard). С 1995 года рейтинг включает в себя 100 самых важных современных художников мира и обновляется ежегодно. Инициатор этой идеи исходил из того, что качество произведения искусства не поддается измерению, однако можно оценить резонанс, который оно вызывает. Последнее и стало главным критерием отбора лидеров. При этом коммерческие показатели (стоимость работ и объем продаж), а также субъективные оценки, будь то качество, интеллектуальные требования или эстетика, не учитываются.

Место художника в "Компасе искусства" определяется на основе количества персональных экспозиций в ведущих музеях мира, участия в значимых международных выставках (например, в Венецианской биеннале), полученных наградах. Также учитывается количество рецензий в солидных художественных изданиях и факт приобретения произведений известными музеями.

Самый дорогой художник в мире

Бесспорным лидером рейтинга самых значимых художников мира почти два десятилетия является родившийся в Дрездене в 1932 году Герхард Рихтер - немецкий художник с совершенно разными стилями работ и известный своим нежеланием давать интервью. В то же время он считается и самым дорогим в мире из ныне живущих художников, входит в число 500 самых богатых немцев. Его картины продаются на арт-рынках и аукционах по всему миру сотнями в год, а цена за одну может исчисляться десятками миллионов долларов. Только в 2016 году было продано 325 работ Рихтера за примерно 189,5 миллиона долларов. Интерес к его творениям постоянно растет, несмотря на то, что новые работы на арт-рынке почти не появляются. Самая дорогая на сегодняшний день картина Рихтера - "Абстрактная картина 599", проданная на аукционе Sotheby´s за 46,303 миллиона долларов.

Что так привлекает в его произведениях, почему они становятся трофеями и объектами спекуляций для коллекционеров всего мира? Примечательно, что восемь из десяти самых дорогих работ Рихтера - абстрактные. Поэтому многие делают вывод, что эти картины пользуются спросом потому, что подходят к любому интерьеру. Косвенно подтвердил такое мнение и сам художник в одном из редчайших интервью, данном немецкой радиостанции Deutschlandfunk: "Больше нет никаких критериев относительно того, что покупают коллекционеры. Уровень снижается все больше и больше. Они покупают только развлекательную чепуху... Они просто хотят привлечь внимание, причем оно должно быть огромным".

Знаковая работа Рихтера "192 цвета" продана за 20,9 миллионов долларов Фото: Haydon Perrior/Sotheby’s London/dpa/picture alliance

В середине октября 2022 года на торгах Sotheby’s в Лондоне за 20,9 миллионов долларов была продана знаковая работа Рихтера "192 цвета" (впрочем, она не стала в тот день самой дорогой). Вдохновленный американским поп-артом, художник разработал это произведение размером два на полтора метра на основе шаблонов промышленных карт цветов, разместив их в виде мозайки. Созданная в Дюссельдорфе в 1966 году картина считается ключевой работой мастера, и именно она стала образцом оформления одного из витражей в южном поперечном нефе Кёльнского собора. Витраж площадью в 113 квадратных метров состоит из 11 263 кусочков стекла, имеющих 80 оттенков. Он был открыт в 2007 году и, вероятно, является самой популярной работой живущего также в Кельне 90-летнего Герхарда Рихтера.

Самый провокативный художник

Третье место в топ-листе "Компаса искусства" занял Георг Базелиц, немецкий живописец, график, скульптор, неоэкспрессионист и один из основоположников течения немецкого постмодернизма в живописи "Новые дикие". Он перевернул свои картины вверх ногами - и они сделали его мировой звездой искусства.

Многие картины Георга Базелица не только написаны вверх ногами, но и бывают огромного размера Фото: Robert Michael/dpa/picture-alliance

Настоящее имя 84-летнего художника - Ханс-Георг Керн (Hans-Georg Kern). Свою карьеру он начал в 1960-х с провокационных картин. Одна из них, написанная в 1962-63 годах, - "Большая ночь в ведре", на которой изображен мастурбирующий мальчик. Именно она считается самой известной картиной Базелица того периода.

Но всемирно известным сделали его работы 1970-х: на них все изображено вверх ногами. Регулярная шумиха в прессе из-за того, что его полотна в очередной раз вывешены неправильно, то есть, перевернуты для просмотра в привычном ракурсе, определенно привлекает к творчеству художника особый интерес.

В период с 1998 по 2005 год Базелиц создал более 60 картин "Русского цикла". Здесь прослеживается мотив, знакомый ему с юности, прожитой в ГДР: бунт против догмы соцреализма с характерной ему сильной близостью к реальности. Одна из самых знаменитых картин цикла - "Ленин на трибуне". На ней основатель СССР перевернут вверх ногами.

Посетителям бывает трудно рассмотреть картины Георга Базелица. На этой картине 2009 года изображен Ленин в инвалидном кресле Фото: Horst Ossinger/dpa/picture alliance

Очень популярны и "нелестные автопортреты" Базелица. Так, на одной из международных выставок художник выставил восемь безымянных автопортретов. Он нарисовал их на основе фотографии, которая, по его словам, была "отвратительной" из-за возраста, в котором он на ней запечатлен. А на одной из выставок в Венеции Базелиц выставил свою деревянную скульптуру, за что подвергся резкой критике со стороны представителей мира искусства и общественности - по причине ее сходства с Адольфом Гитлером (Adolf Hitler).

Самая известная немецкая художница

В пятерку самых значимых художников мира рейтинга "Компас искусств" много лет стабильно входит немецкая художница Розмари Трокель. Уже много лет она не появляется на публике и не дает интервью, поэтому о ее личной жизни известно немного. В то же время она слывет самой известной за рубежом немецкой современной художницей. Особенно в США - ее выставки проходили в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне. В целом ее работы сложно классифицировать. 70-летняя художница создала сотни картин и рисунков, скульптур и объектов искусства, а также видеоработ и инсталляций.

Впервые имя Трокель прозвучало в 1980-х - тогда она произвела фурор на арт-рынке своими концептуальными вязаными предметами и картинами. Выбор материала символичен. Это ирония, связанная с ролью женщины в обществе.

Проект Розмари Трокель и Карстена Хёлера "Дом для людей и свиней" Фото: Zucchi Uwe/dpa/picture alliance

Не меньшее внимание привлек в свое время ее совместный с художником Карстеном Хёллером (Carsten Höller) проект "Дом для людей и свиней" - в концептуальное жилище заселили группу свиней, чтобы зрители могли наблюдать за их поведением. Этот проект был призван показать "свинью" в человеке в переносном смысле и привлечь внимание к социальным проблемам и вопросам идентичности.

Трокель постоянно разрабатывает новые идеи и удивляет публику фантазией, юмором и контрастами - например, моделирует грудь из твердой керамики. С другой стороны, коробка, которая выглядит стабильной, сделана из пенопласта. Мягкое становится твердым, твердое - мягким.

Экспонаты Розмари Трокель - загадка для посетителя: мягкое или твердое? Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Произведения художницы можно увидеть не только в музеях и на выставках, но и на улицах немецких городов. Так, в центре Франкфурта-на-Майне стоит бронзовая статуя ангела - это мемориал в память о преследовавшихся в Германии гомосексуалах. На первый взгяд это небесное существо выглядит инородным телом посреди города. Даже издалека фигура умиляет своей грациозностью и хрупкостью. Но ангел искалечен: у него укорочены крылья, а отрезанная и приставленная обратно голова слегка смещена и не совпадает со швом на шее. Художница сделала это специально - так, по ее мнению, становятся более понятны и осязаемы страдания людей. Статья, карающуя за гомосексуальные связи, существовала в Германии с 1871 года, и в послевоенное время в ФРГ по ней были осуждены более 50 тысяч человек. Окончательно статью отменили в ГДР в 1968-м, а в ФРГ - только в 1994 году. В том же году появился и франкфуртский ангел.

Еще одну композицию Розмари Трокель, но уже совершенно другого рода, можно увидеть в кельнском Парке скульптур. Там она посадила в 2006 году два атласских "плакучих" кедра. У них тонкие, редкие, опущенные вниз ветки, синевато-зеленая хвоя и смолистая с сильным запахом древесина. Под одним из деревьев художница инсталлировала большой алюминиевый нос - он будто тянется из земли вверх, а склоненные над ним ветки дразнят его и щекочут. Называется эта инсталляция "Триумфальная арка".