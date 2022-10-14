Sotheby's: картину Герхарда Рихтера оценили в 21 млн евро

Написанная в 1966 году картина "192 цвета" считается ключевой работой 90-летнего художника и оценена экспертами в миллионы евро. Источником вдохновения для Рихтера послужил американский поп-арт.

Знаменитую картину "192 цвета" немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) 14 октября продадут на аукционе Sotheby's в Лондоне. Эксперты оценивают полотно, написанное в 1966 году в Дюссельдорфе, в диапазоне от 13 до 18 млн фунтов стерлингов (15 - 21 млн евро). Уроженец Дрездена относится к числу самых дорогих и влиятельных из ныне живущих художников.

Картина "192 цвета" Герхарда Рихтера Фото: Gerhard Richter

Картина размером два на полтора метра, созданная на основе промышленных шаблонов карт цветов, считается ключевой работой 90-летнего живописца. Источником вдохновения для Рихтера послужил американский поп-арт.

Витраж Рихтера в Кельнском соборе

Полотно "192 цвета" легло в основу другой работы Рихтера - витража в Кельнском соборе. Открытый в августе 2007 года витраж состоит из более чем 11 тысяч квадратных кусочков стекла 72 оттенков.

С 1982 года "192 цвета" принадлежали супружеской паре коллекционеров. На протяжении четверти века - с 1997 по 2022 годы - картина демонстрировалась в художественном музее Гамбурга.

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