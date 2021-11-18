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Немецкий художник Герхард Рихтер
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Герхард Рихтер

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Герхард Рихтер (родился 9 февраля 1932 года в Дрездене) - современный немецкий художник.

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Контекст

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