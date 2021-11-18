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Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
Герхард Рихтер
Публикации по теме
Герхард Рихтер (родился 9 февраля 1932 года в Дрездене) - современный немецкий художник.
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Контекст
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Немецкие художники лидируют среди самых значимых в мире
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