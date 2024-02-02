Герхард Рихтер перестал стесняться своего прошлого

Не единожды замазанную штукатуркой работу знаменитого немецкого художника Герхарда Рихтера под названием "Радость жизни" решили привести в порядок. Кто, когда и зачем испортил уникальное произведение искусства?

Самый дорогой и самый успешный современный немецкий художник Герхард Рихтер (Gerhard Richter) родился в Дрездене в 1932 году. Там же, в родном городе, он начал учиться на живописца. Потом, в 1961 году, перебрался из ГДР в Западную Германию, где продолжил учебу в Академии художеств Дюссельдорфа. Однако его первая дипломная работа так и осталась в Восточной Германии - фреска на стене Немецкого музея гигиены в Дрездене . На момент создания данного произведения знаменитому мастеру было 24 года.

В 1979 году дрезденскую фреску "Радость жизни" замазали, но не забыли о ее существовании. После объединения Германии музейные работники захотели снять слой штукатурки, чтобы публика снова увидела произведение мастера, однако сам Рихтер был против, позволив демонстрировать фреску лишь фрагментарно. Потом, во время ремонта здания, ее снова замазали.

Фрагмент фрески Герхарда Рихтера "Радость жизни", Дрезден, 1956 г. Фото: Matthias Rietschel/epd/picture alliance

Однако сейчас, в рамках подготовки музея к новой выставке - "VEB-музей - Немецкий музей гигиены в ГДР" - решено окончательно и полностью очистить "Радость жизни" от всех слоев покрывавшей ее в разное время штукатурки. Соответствующее разрешение Герхарда Рихтера получено. Восстановительные работы идут полным ходом - и уже виден результат. Предварительная стоимость "чистки" - 220 тыс. евро.

Почему фреску Рихтера решили очистить только сейчас?

До сих пор исследователи и хранители творческого наследия Рихтера могли судить о его дрезденской дипломной работе только по старым черно-белым фотографиям. Теперь у них будет шанс увидеть фреску такой, какой она была когда-то.

Работы по очистке и реставрации фрески Герхарда Рихтера идут полным ходом Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Почему матер не позволил открыть фреску полностью в 1990-х? По его словам, он опасался, что эта работа негативно повлияет на его имидж и будет сильно диссонировать с его более поздними произведениями. Сейчас, когда Герхард Рихтер является самым популярным среди ныне живущих немецких художников, он может себе позволить "не стесняться" прошлого, полагают исследователи его творчества.

Музей гигиены в истории ГДР

Выставка "VEB-музей - Немецкий музей гигиены в ГДР" откроется 9 марта этого года. И к тому моменту фреска должна предстать перед публикой во всей красе - настолько, насколько это возможно (не все фрагменты сохранились).

VEB (Volkseigener Betrieb - "народное предприятие") - это правовая форма организации предприятий и учреждений, существовавшая сначала в Советской зоне оккупации Германии, а потом и в ГДР. Выставка будет посвящена отчасти истории ГДР, отчасти тому, каким был Музей гигиены во времена существования двух Германий - Восточной и Западной. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 17 ноября 2024 года.

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