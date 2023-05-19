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Картина Герхарда Рихтера "4096 цветов"
Картина Герхарда Рихтера "4096 цветов" была продана более чем за 20 миллионов евроФото: John Angelillo/newscom/picture alliance
ИскусствоГермания

Картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро

Марина Борисова
30 мин. назад

Когда картины Герхарда Рихтера продаются на аукционе, сумма от продаж всегда измеряется в миллионах. На этот раз абсолютный рекорд установлен не был, но итоговая цена все равно получилась внушительная.

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20,3 миллиона евро - за такую сумму было продано одно-единственное произведение искусства. Однако настоящих знатоков такой итог торгов в Нью-Йорке не удивил. Ведь речь идет о картине Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). 91-летнего художника искусствоведы называют "Пикассо 21 века".

Картина "4096 цветов", которая была продана на аукционе в США, - одна из его работ из цикла "Цвета", над которым художник работал с 1966-го по 1974 год. В этом цикле живописец, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

Основа "пиксельного" витража для Кельнского собора

Именно эти цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11 500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

Герхард Рихтер живет в Кельне, но избегает публичности. Уроженец Дрездена - один из самых успешных современных художников в мире. Его работы можно увидеть в залах самых известных музеев. И продаются они за рекордные суммы. Так, картина Рихтера "Зеленый-красный-синий 789-33", написанная в 1993 году, была продана на аукционе в Кельне за 533 400 евро - намного дороже стартовой цены, сообщили в аукционном доме Sotheby's.

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