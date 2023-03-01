Портрет жены немецкого художника продан за 2,8 млн евро

Картина "Эльке I" и двухметровая скульптура Frau Paganismus одного из самых дорогих художников ФРГ Георга Базелица проданы на аукционе Christie's более чем за 7 млн евро.

Лондонский аукционный дом Christie's во вторник, 28 февраля, выставил на торги две работы немецкого живописца и скульптора Георга Базелица (Georg Baselitz). "Мы рады возможности предложить два выдающихся шедевра", - заявили информагентству dpa представители аукциона, специализирующиеся на искусстве периода после Второй мировой войны. Работы одного из самых дорогих художников Германии "радикальным образом повлияли на современное искусство с 1950-х годов", подчеркнули в Christie's.

Один из лотов - картина "Эльке I" 1975 года (см. заглавный снимок), на которой художник изобразил свою супругу. Перевернутая композиция представляет собой образец фирменного стиля Базелица. Картина была продана на аукционе за 2,5 млн фунтов стерлингов (более 2,8 млн евро), сообщает Christie's. Напомним, что к цене, озвученной на аукционе в ходе торгов, добавляется также налог и гонорар продавца.

Для двухметровой скульптуры понадобилась просторная студия

Frau Paganismus Фото: Christie's/dpa/picture alliance

Ушла с молотка и деревянная скульптура Frau Paganismus, созданная в 1994 году. Над этой статуей высотой более двух метров, с окрашенными в красный цвет лицом и грудью, скульптор работал в своей студии в Дернебурге в Нижней Саксонии, где в его распоряжении были просторные помещения. Творение Базелица 28 февраля ушло с молотка за 3 млн 800 тыс. фунтов стерлингов (более 4 млн 320 тыс. евро), сообщает Christie's.

Перед аукционом, с 22 февраля, обе работы немецкого живописца можно было увидеть в Лондоне. А более подробно с творчеством Базелица можно познакомиться на одной из выставок по случаю 85-летия художника - например, в берлинской галерее современного изящного искусства (CFA) или в венской Альбертине.

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