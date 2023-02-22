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Деттинген
Церковь Святых апостолов Петра и Павла в Деттингене в 1923 годуФото: © Wilhelm van der Smissen
ТуризмГермания

Уникальные фрески - сакральный экспрессионизм в Германии

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Церковь в Деттингене - первый немецкий храм эпохи модернизма и единственный, оформленный художником-экспрессионистом.

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Романская архитектура, готика, архитектура Возрождения, барокко, рококо, классицизм, историзм, модерн… В начале XX века пришло время современной архитектуры - архитектурного модернизма. Основы этого движения были заложены на рубеже позапрошлого и прошлого столетий с началом широкого применения бетона, стекла и стальных конструкций - использования этих материалов в эпоху индустриализации для поиска новых решений, создания нового архитектурного языка при одновременном отказе от приемов и традиций прошлого.

Первая фабрика, первый дом, первый храм

Альфельд
Фабрика "Фагус" в нижнесаксонском АльфельдеФото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Многие из первых зданий новой эпохи, ставших знаковыми, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - фабрика "Фагус" в нижнесаксонском Альфельде. Она считается первым зданием в истории современной промышленной архитектуры в мире. Фабрика была построена в 1911 году по проекту Вальтера Гропиуса (Walter Gropius, 1883-1969), позже основавшего легендарный Баухаус. Самый первый жилой дом - Хаус-ам-Хорн, построенный, оборудованный и обставленный в 1923 году по планам преподавателей и учеников Баухауса, находится в тюрингском Веймаре...

Веймар
Хаус-ам-Хорн в ВеймареФото: Imago Images/Westend61

Когда в Германии речь заходит о современной сакральной архитектуре, в качестве примеров часто называют церкви, возведенные после Второй мировой войны. Широкой известностью пользуются храмы из бетона лауреата Притцкеровской премии Готфрида Бёма (Gottfried Böhm, 1920-2021) - например, паломнический Собор Богородицы в Невигесе в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Невигес
Собор Богородицы в Невигесе Фото: Horst Ossinger/picture alliance

Однако самая первая церковь новой архитектурной эпохи в Германии появилась намного раньше - всего лишь через несколько лет после окончания Первой мировой войны. В 2023 году этому уникальному храму исполняется 100 лет. Возведен он был в качестве католической церкви в небольшом баварском поселении Деттинген около Ашаффенбурга, в котором в те времена проживало всего лишь около тысячи человек. Юбилей будут отмечать весь год. В программе - выставки, световая инсталляция, концерты, экскурсии, доклады и другие мероприятия. О чем пойдет речь, что услышат и узнают посетители?

Церковь Святых апостолов Петра и Павла в Деттингене

Первыми ключевыми словами, которые следует назвать при описании этой достопримечательности, несомненно, являются гезамткунстверк, экспрессионизм и уже упомянутый архитектурный модернизм. Как такой новаторский храм мог появиться где-то посреди консервативной баварской провинции в непростые времена - после краха Германской империи во время послевоенной гиперинфляции?

Деттинген
Церковь Святых апостолов Петра и Павла в Деттингене в 1923 годуФото: Pfarrarchiv Dettingen am Main

За строительство отвечал молодой настоятель здешнего прихода - 33-летний Хуго Дюмлер (Hugo Dümler). Интересоваться искусством и посещать разные выставки этот священник начал еще во время изучения теологии в Вюрцбургском университете. Именно он принимал решение, кто будет расписывать новый храм, возводившийся буквально посреди чистого поля. Даже в наши дни оформление этой церкви впечатляет своей неожиданностью, хотя и в самой архитектуре здания уже видны признаки новой эпохи.

Для руководства католического епископства в Вюрцбурге небольшой сельской храм особого интереса, очевидно, не представлял, поэтому проект там вообще не видели - ни самого здания, ни эскизов для создания монументальных фресок. Не исключено, что Хуго Дюмлер намеренно избегал обсуждения своих идей в епархии, так как понимал, что в таком случае реализовать замыслы было бы трудно или невозможно.

Свое внимание на новый храм церковное руководство обратило лишь после первых возмущенных публикаций в прессе, в которых содержались обвинения чуть ли не в богохульстве, но священник смог отстоять свои планы. Запоздалая попытка вмешательства закончилась лишь небольшими изменениями одной из настенных росписей - немного приподняли накидку архангела Гавриила, одновременно придав этому посланнику Бога, принесшему Деве Марии благую весть, более строгую позу. Позже во время реставрации 1960-х годов эта фреска вновь приобрела своей первоначальный вид.

Экспрессионизм и религия

Уникальность храма в Деттингене, помимо места в истории современной немецкой архитектуры, состоит в том, что он был и остается единственной церковью в Германии, целиком и полностью оформленной в стиле экспрессионизма - художественного течения, зародившегося в начале XX века. Представители этого течения отказывались от традиционного воспроизведения действительности, искали новые методы для передачи эмоционального состояния и пробуждения эмоций, используя для достижения этих целей цвет, абстрактные формы и другие приемы - в частности, преувеличение, контрасты, упрощения. В Германии экспрессионизм прекратил свое развитие после прихода к власти национал-социалистов, которые рассматривали модернистские направления в качестве так называемого "дегенеративного искусства".

Архитектура - снаружи и внутри

Снаружи приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла в Деттингене (Pfarrkirche Sankt Peter und Paul in Dettingen am Main) выглядит в целом традиционно, имеет форму трехнефной базилики, но отличается необычным входным порталом, напоминающим башню древнего замка. В Германии в некоторых местах можно увидеть такие средневековые церкви, колокольни которых являлись частью городских укреплений - например, в городе Обервезель на Среднем Рейне, так что эта идея могла возникнуть на основе одного из таких исторических примеров.

Обервезеле
Храм Святого Мартина в Обервезеле на Среднем РейнеФото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Импозантный портал храма в Деттингене, который, по всей видимости, должен символизировать стойкости веры и силу христианского учения, увенчан каменными зубцами и украшен декоративной башенкой. Стены здания сложены из традиционного местного материала - цветного песчаника, но внутри несущее и прочие конструкции сделаны из современного железобетона, не скрытого облицовкой.

Особое внимание также стоит обратить на необычную интерпретацию алтарной преграды - перегородку между центральным нефом и алтарем, выполненную в форме сходящегося к потолку каменного занавеса, на котором находятся боковые части алтарного триптиха.

Деттинген
Центральный неф и алтарь в церкви Святых апостолов Петра и ПавлаФото: Michael Pfeifer

Принцип христоцентризма

Необычное впечатление снаружи производят боковые стены, в которых отсутствуют окна. Внутри на них расположено четырнадцать монументальных фресок Крестного пути. Эти основные моменты страданий Иисуса Христа (от осуждения на смерть до погребения) являются отдельными частями - стояниями во время специальных богослужений Крестного пути (Kreuzweg) в католических общинах. Они могут находиться как в храмах, так и располагаться около них - например, вдоль дороги, ведущей к церкви, в виде своего рода каменных часовенок, в которых расположены барельефы, скульптуры или другие изображения Страстей Христовых.  

Авторами проекта для возведения нового храма были архитекторы Мартин Вебер (Martin Weber, 1890-1941) и Доминикус Бём (Dominikus Böhm, 1880-1955) - отец Готфрида Бёма, о котором мы упоминали выше. Оба зодчих специализировались на сакральных зданиях и уже пользовались широкой известностью, поэтому этот выбор нельзя было назвать неожиданным. Неожиданным был выбор художника, которому было поручено расписать церковь, и результаты, в которых нашел свое отражение принцип христоцентризма, получивший распространение в немецкой храмовой архитектуре 1920-х годов. Этот принцип основывается на понимании Иисуса Христа как основания для правильного познания Бога, человека и всего мироздания.

Главные алтари в католических храмах обычно посвящены святому или святым, в честь которых этот храм назван. Однако в приходской церкви Святых апостолов Петра и Павла в Деттингене центральное место занимает сцена Крестной смерти Христа на Голгофе. Размеры этого изображения составляют пять на шесть метров. Справа и слева находятся четыре монументальные фрески, посвященные Деве Марии. Непосредственно рядом слева - сцена Благовещения, описанная в Евангелии от Луки. Справа от Голгофы - сцена Рождества Христова. Другие две фрески, посвященные Богородице, изображают Встречу Марии и Елизаветы и Бегство в Египет. Одного из святых патронов храма видно с галереи для церковного хора - фреску со сценой Обращения апостола Павла. Петр и Павел встречают прихожан около входа в храм, где перед порталом установлены статуи.

Деттинген
Иисус падает третий раз - девятое стояние Страстей Христовых. Фрагмент фрески Райнхольда ЭвальдаФото: Michael Pfeifer

Райнхольд Эвальд и Дармштадтский сецессион

Роспись католической церкви, включая монументальные четырнадцать фресок, расположенных на боковых стенах, была завершена в 1927 году. Кто же автор? Эти работы, занявшие несколько лет, были поручены Райнхольду Эвальду (Reinhold Ewald, 1890-1974) - протестанту и художнику-экспрессионисту, в творчестве которого на тот момент не было произведений на религиозную тематику. Эвальд, получивший стипендию для одаренных, изучал изобразительное искусство в Берлинской академии художественных ремесел.

Во время учебы Эвальд близко познакомился с творчеством французских импрессионистов, а также других современных европейских художников. При этом он тесно интересовался работами старых мастеров, в частности, совершил поездку по Италии незадолго до начала Первой мировой войны, на которую был сначала призван резервистом в ландштурм, позже был направлен на Западный фронт в качестве военного художника.

Изенгеймский алтарь и фрески в Деттингене

После Первой мировой войны Эвальд вступил в объединение художников в гессенском Дармштадте - Дармштадтский сецессион (Darmstädter Sezession). Именно на одной из выставок этой ассоциации теолог Хуго Дюмлер обратил внимание на работы Эвальда. Однако ключевую роль в оформлении храма в Деттингене сыграла другая экспозиция, на которой они оба побывали. В 1917-1919 годах в Старой пинакотеке в Мюнхене можно было увидеть шедевр немецкой живописи - Изенгеймский алтарь из эльзасского города Кольмар, созданный немецким художником Северного Возрождения Маттиасом Грюневальдом (Matthias Grünewald, 1480-1530). Центральный алтарный триптих в первом современном храме Германии стал своего рода экспрессивной интерпретацией этого произведения сакрального искусства.

Кольмар
Изенгеймский алтарь в КольмареФото: picture alliance / imageBROKER

Сравнивая изображения библейских сцен на Изенгеймском алтаре и на работах Райнхольда Эвальда, искусствоведы обращают внимание не только на экспрессивное использование разных красок для обозначения эмоций, но и на композиционные особенности - в частности, необычное расположение в Деттингене трех крестов на Голгофе.

Крест благоразумного разбойника Дисмаса, руки которого сомкнуты в круг над головой, находится перед Крестом Иисуса Христа, уже принявшего смерть, а безумный разбойник Гестас, сжимающий кулаки, повернут спиной. Сам Крест Господень изображен не фронтально - тоже повернут, левая часть как бы выступает из алтаря в сторону прихожан…

Фотографии других фресок, сопровожденные подробными описаниями и комментариями на немецком языке, можно посмотреть по ссылкам на сайте церковной общины:
• Цикл фресок Страсти Христовы: dettinger-passion.de/kreuzweg
• Цикл Девы Марии: dettinger-passion.de/marienleben

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