"Плохая живопись" за миллионы: секрет успеха Георга Базелица

Честолюбивый нонконформист добился своей цели. Сегодня он один из самых дорогих и самых выставляемых немецких художников.

Мир искусства отмечает 85-летие Георга Базелица (Georg Baselitz). Своей цели честолюбивый художник, который по его собственным словам, "непременно хотел стать знаменитым", добился. Самого дорогого немецкого художника, Герхарда Рихтера (Gerhard Richter), который, кстати, родом тоже с востока Германии, ему не удалось обогнать, но и статусом живого классика Базелиц вполне может быть доволен. Его искусство востребовано и музеями, и рынком. Персональной выставки удостоил его нью-йоркский MoMA, цены на аукционах на его работы легко переходят миллионную границу.

Талант - дело второстепенное, признавался Базелиц, главное - быть не таким, как все. И в этом он преуспел. "Сильный, интенсивный и неудобный, но при этом очень умный художник", - характеризует Базелица директор музея гравюр в Дрездене Штефани Бук (Stephanie Buck), особенно подчеркивая его "нонконформизм и автономность".

Псевдоним Базелиц - в память о родине

Георг Базелиц родился в 1938 году. Настоящее имя художника - Ханс-Георг Керн (Hans-Georg Kern). В качестве творческого псевдонима он взял еще в ранней молодости название своего родного города - Дойчбазелица в Саксонии.

В 1956 году Георг Базелиц поступил в Высшую школу изобразительного и прикладного искусства в Восточном Берлине, но уже после двух семестров был вынужден покинуть ее в связи с обвинениями в "общественно-политической незрелости". Тогда он поступил в художественную академию в западной части города, а вскоре в Западный Берлин и переселился. Впоследствии он будет преподавать в художественных академиях в Берлине и Карлсруэ.

Базелиц: скандалы и метаморфозы

Широкой общественности Базелиц стал известен в 1963 году в связи с громким скандалом: две картины с его выставки ("Обнаженный мужчина" и "Какая ночь сорвалась"), которые посчитали непристойными, были конфискованы. На Базелица даже завели уголовное дело, которое, правда, позже прекратили. Сегодня одна из этих скандальных картин, изображающая мастурбирующего мальчика, находится в престижном собрании Музея Людвига в Кельне.

Базелиц пережил в своем творчестве множество метаморфоз. Ранние его картины куда ближе к сюрреализму, чем к экспрессионизму. Базелиц куда более живописен, чем классические экспрессионисты - участники группы Die Brücke. У него доминируют темно-коричневые цвета, его формы округлые, биоморфные, а у классического экспрессионизма они были угловатыми.

Экспрессивные мазки упомянуты в манифестах, которые писали Базелиц и его соратник, художник Ойген Шёнебек (Eugen Schönebeck) в начале 1960-х, они поносили все "гладкое и красивое" в искусстве. И превозносили дисгармонию, подчеркнуто предпочитая "эстетику безобразного" высокому вкусу. Позже художественные критики назовут это течение (если вообще можно определять это как течение) "bad painting" - "плохой живописью", а Базелица - "хорошим художником плохой живописи".

Картина "Эльке 1" и Георг Базелиц Фото: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

В 1960-х Георг Базелиц, разумеется, еще не считался классиком постмодернизма, но получал стипендии и престижные премии. Работы скандального художника покупали крупные коллекционеры. Свои "фирменные" перевернутые композиции, Базелиц начал писать в конце 1960-х: он стал ломать статичные фигуры на переднем плане, сдвигать обломки относительно друг друга, и эти фрагменты вдруг застыли вверх ногами. По словам искусствоведов, подобные перевернутые образы свидетельствуют о желании освободить живопись от "произвола фигуративности". С 1970-х не проходит практически ни одного года без крупной выставки Базелица. С начала 80-х он - всемирно признанный художник.

В конце 70-х Базелиц увлекся скульптурой: его угловатые из неотесанного дерева творения напоминают своим архаическим видом африканское искусство. И снова скандал. Поводом стала вздернутая рука одной из таких скульптур, предназначенной для немецкого павильона Венецианской биеннале. Если кто-то увидел в этом гитлеровское приветствие, то он тут ни при чем, утверждал Базелиц впоследствии, он, во всяком случае, такого смысла в свою скульптуру не вкладывал.

В 2015 году Базелиц опять шокировал арт-мир. Напланы правительства Германии ужесточить закон, регулирующий вывоз из страны объектов, считающихся "национальным культурным достоянием", Георг Базелиц пригрозил, что заберет загодя из всех немецких музеев все свои работы, находящиеся там на долгосрочном хранении. Правительство возразило, что речь идет о "национальном достоянии", дескать, Базелиц может не волноваться, его работы новым экспортным правилам не подлежат. Закон в итоге вступил в силу, но эпатажную акцию художника запомнили.

В авангарде "новых диких"

Картины, манифесты и не в последнюю очередь успех Базелица вдохновили большое количество художников. В 1960-х в экспрессивном стиле работали Маркус Люперц (Markus Lüpertz) и Ансельм Кифер (Anselm Kiefer). Новая волна экспрессионизма поднялась в начале 1980-х одновременно во многих странах. В Германии художников нового поколения стали называть "новыми дикими" (Neue Wilde), и мода быстро перекинулась в Великобританию и США. Слово "неоэкспрессионизм" тоже, разумеется, употреблялось. "Новые дикие" были реакцией на живопись 1970-х, на геометрический абстракционизм, минимализм и концептуализм.

Базелиц и картина "Оберон" Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Базелиц, Люперц, Кифер, Пенк (A.R. Penck), Йорг Иммендорф (Jörg Immendorff) хотели "освежить" художественное видение - часто посредством эстетического шока. В живопись вернулись экспрессия и яростный мазок широкой кистью, цвета стали яркими, формы тел - округлыми, летящими, судорожными. Краска должна быть намазана несдержанно, грубо, неаккуратно. Неоэкспрессионизм - это урбанистическая живопись, в ней чувствуется стилистика граффити.

Появление "новых диких" означало приход новой моды, "новые дикие" были явлением, параллельным панку и пост-панку. Издавались альбомы с одним и тем же набором художников, их же работы возили за рубеж на огромные репрезентативные выставки современного немецкого искусства.

Базелиц - это всегда против шерсти

Творчество Базелица во многом автобиографично. В монументальной портретной серии "Герои" (1965-1966) он обращается к воспоминаниям детства времен Второй мировой войны. Свой опыт жизни в социалистической ГДР художник отразил в карикатурном живописном цикле "Русские картины" (1998-2005). С 2005 года главной для него темой становится он сам как художник: Базелиц переписывает на новый лад собственные картины.

На интервью Георг Базелиц скуп, но если уж начинает говорить, то с присущей ему прямотой: "Всю мою жизнь я шел против течения и не боялся острых углов. Я бился головой о стены и стучал в запертые двери. Правила имеют смысл, но они, как правило, все запрещают. Нарушать эти правила - это единственное, что может представлять интерес для художника".

Смотрите также: