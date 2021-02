Перевернутые портреты Георга Базелица - щедрый подарок "Метрополитен" (фото)

Нью-Йорк • Сегодня в нашу рубрику "По Германии" попал Нью-Йорк, вернее - один из крупнейших художественных музеев мира - американский "Метрополитен" (The Metropolitan Museum of Art, The Met). Уже несколько дней здесь в одном из залов можно увидеть шесть новых экспонатов - перевернутых портретов, созданных немецким художником Георгом Базелицем (Georg Baselitz, 1938) в конце 1960-х годов.

Это совместный дар в коллекцию от автора и его супруги Эльке Базелиц (Elke Baselitz) по случаю 150-летия Метроплитен-музея, отмечавшегося в прошлом году. Инсталляция "Георг Базелиц: Ключевой поворот" ("Georg Baselitz: Pivotal Turn") будет демонстрироваться до 18-го июля.

Георг Базелиц, 2018 год

Чрезвычайно важный и щедрый подарок

Как отмечает информационное агентство dpa, портреты относятся к числу первых так называемых перевернутых образов, которые принесли Базелицу всемирную известность. В рейтинге популярности современных художников Kunstkompass он занимает сейчас третье место после Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) из Германии и Брюса Наумана из США.

"Нью-Йорк и Met занимают особое место в наших сердцах. С помощью этого дара мы желаем продемонстрировать нашу особенную связь с США. Для нас эта страна всегда была символом свободы", - отмечается в заявлении Георга Базелица. Музей в своем сообщении говорит о "чрезвычайно важном и щедром даре" и "ключевых ранних работах одного из ведущих художников нашего времени".

Работы и выставки Георга Базелица. Фотографии

Занавес Георга Базелица "Анна-втроем" в саксонском городе Циттау, 2019 год

Подготовка декораций для оперы Вагнера "Парсифаль" в Мюнхене, 2018 год

Картина Георга Базелица "Возложение тернового венца" на выставке в Лондоне

Скульптурная композиция Георга Базелица "Дрезденские женщины и рядом сорока" на выставке в Хемнице, 2018 год

Картина Георга Базелица "Сестра Рози III", 1995 год

