Hostomel Sculpture - в память о разрушенном мире

Украинский художник Никита Кадан , начиная с 2014 года, создает скульптуры из материалов, ставших свидетелями жестокости войны в Украине. Его работа "Hostomel Sculpture" в феврале 2023 года дополнила ту часть постоянной экспозиции Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене , которая посвящена противостоянию между Россией и Украиной.

Для создания "Hostomel Sculpture" Никита Кадан использовал кусок металла из обшивки крыши здания в Гостомеле, разрушенного артиллерийскими снарядами в марте 2022 года. Военный лом обретает в руках художника новую жизнь: то ли это символ разрушительной силы войны, то ли это поднятый флаг, свидетельствующий о готовности к контратаке.

Никита Кадан , несмотря на войну, реализует все новые и новые арт-проекты. Его работы в 2022 году были выставлены в 24 европейских городах, включая Дрезден, а также в Нью-Йорке, отмечено в пресс-релизе Военно-исторического музея. В 2022 году Никита Кадан стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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