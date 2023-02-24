Hostomel Sculpture - в память о разрушенном мире

Для создания "Hostomel Sculpture" Никита Кадан использовал кусок металла из обшивки крыши здания в Гостомеле, разрушенного артиллерийскими снарядами в марте 2022 года. Военный лом обретает в руках художника новую жизнь: то ли это символ разрушительной силы войны, то ли это поднятый флаг, свидетельствующий о готовности к контратаке.
Никита Кадан, несмотря на войну, реализует все новые и новые арт-проекты. Его работы в 2022 году были выставлены в 24 европейских городах, включая Дрезден, а также в Нью-Йорке, отмечено в пресс-релизе Военно-исторического музея. В 2022 году Никита Кадан стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.