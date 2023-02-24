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Hostomel Sculpture
Работа украинского художника Никиты Кадана: "Hostomel Sculpture" Фото: MHM/Melms-Dürichen
КультураГермания

Hostomel Sculpture - в память о разрушенном мире

Вера Фридрих
1 ч. назад

Работа украинского художника Никиты Кадана выставлена в Военно-историческом музее бундесвера в Дрездене.

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Украинский художник Никита Кадан, начиная с 2014 года, создает скульптуры из материалов, ставших свидетелями жестокости войны в Украине. Его работа "Hostomel Sculpture" в феврале 2023 года дополнила ту часть постоянной экспозиции Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене, которая посвящена противостоянию между Россией и Украиной.

Для создания "Hostomel Sculpture" Никита Кадан использовал кусок металла из обшивки крыши здания в Гостомеле, разрушенного артиллерийскими снарядами в марте 2022 года. Военный лом обретает в руках художника новую жизнь: то ли это символ разрушительной силы войны, то ли это поднятый флаг, свидетельствующий о готовности к контратаке. 

Никита Кадан, несмотря на войну, реализует все новые и новые арт-проекты. Его работы в 2022 году были выставлены в 24 европейских городах, включая Дрезден, а также в Нью-Йорке, отмечено в пресс-релизе Военно-исторического музея. В 2022 году Никита Кадан стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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