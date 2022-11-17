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Инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Трудности профанации II"
Инсталляция украинского художника Никиты Кадана "Трудности профанации II", 2015 - 2022 гг., представленная на ArtCologne-2022 в КельнеФото: Elena Dozhina/DW
КультураГермания

Обломки с фронта стали предметами искусства

Елена Дожина
52 мин. назад

В Кельне до 20 ноября проходит ArtCologne - выставка-ярмарка произведений искусства. Здесь можно посмотреть и купить работы как именитых, так и малоизвестных художников. Особое внимание - к артефактам из Украины.

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ArtCologne - старейшая в мире выставка-ярмарка произведений искусства, проходит она в Кельне (до 20 ноября включительно) уже в 55-й раз. На ней ждут своих покупателей самые дорогие картины, скульптуры и инсталляции Йозефа Бойса (Joseph Beuys), Макса Эрнста (Max Ernst), Энди Уорхола и многих других именитых мастеров. Однако здесь можно открыть для себя и новых художников. В этом году выбор на ярмарке огромен - в трех залах выставочного комплекса KoelnMesse представлены почти 200 художественных галерей со всего мира. Особый интерес посетители, галеристы и журналисты проявляют к искусству из Украины, до сих пор не очень хорошо известному широкой публике.

Инсталляция киевского художника Никиты Кадана (см. заглавный снимок) не может никого оставить равнодушным. Над головами зрителей, на высоких тонких трубах, расположен покореженный осколками и пробитый пулями синий дорожный знак на Лисичанск, Стаханов и другие украинские города, названия которых больше невозможно прочитать. Рядом - дверь расстрелянного автомобиля и ржавый каркас стиральной машины. "От того, что вызывает ужас, нельзя отводить глаза", - сказал как-то художник в одном из своих интервью. Эта работа называется "Трудности профанации II" и датирована она 2015 - 2022 годами. Обломки, из которых состоит инсталляция, собраны художником на востоке Украины. Сам Кадан сейчас находится в Украине и продолжает там работать. В начале войны ему приходилось проводить много времени в столичной галерее Voloshyn, превращенной в бомбоубежище и временное жилище для людей. Там же вынуждены были находиться и некоторые другие художники с семьями, а также сотрудники галереи.

"Я сама жила там первые два месяца войны", - рассказала в интервью DW Анна Копылова, представляющая на ArtCologne киевскую галерею Voloshyn. "Кроме собственного спасения, первый вопрос, который пришлось решать, - эвакуация работ. И это был один из самых сложных процессов. Мы отправляли их в неизвестность. Тогда бомбили каждый день, и работы могли не доехать. И человек, который их вез, тоже мог не доехать. Но нам тогда удалось вывезти около 200 картин и фотографий на запад Украины, в Ивано-Франковск, а затем - в Европу. Без этих работ невозможно было работать - делать проекты и участвовать в выставках".

Украинское искусство должно быть видимым

На ArtCologne эта украинская галерея представлена впервые. "Для нас это очень важная ярмарка, особенно - во время войны. Наша миссия сейчас - говорить о войне через искусство и привлекать больше внимания к происходящему в Украине. Нам важно, чтобы украинское искусство было видимым в мировом пространстве", - говорит Анна Копылова. 

Две женщины рассматривают картины украинской художницы Марии Сулименко, центральные фигуры которых - люди в
Картины украинской художницы Марии Сулименко, представленные галереей Voloshyn на ArtCologne-2022. Их герои - "люди в черных костюмах"Фото: Elena Dozhina/DW

Галерея представляет работы художницы Марии Сулименко. Уроженка Украины живет на юге Германии. Тематика рисунков, по ее собственному определению, - "просто жизнь и житейские ситуации, с которыми мы сталкиваемся каждый день". "Например, я могу в фильме увидеть какой-то пейзаж, и сразу представить себе, как нарисовать картину". - отмечает Мария. Одновременно художница может работать над 10 - 20 картинами: "Часто бывает, что работы медленно сохнут, а у меня очень мало времени для работы. Поэтому я откладываю сырую и начинаю следующую". Была ли у Марии до войны в Украине другая тематика? "Нет, моя тематика совершенно не изменилась. Она никогда не была связана напрямую ни с войной, ни с политикой. Конечно, все время что-нибудь видишь, читаешь, и это как-то на тебя влияет. Но в моих работах меня политика никогда не интересовала", - рассказала в интервью DW украинская художница Мария Сулименко.

Герои всех ее картин, представленных на ярмарке, - деловые люди в костюмах. Им кажется, что все - в их руках, что они могут всем управлять. Но как только привычный распорядок нарушает хотя бы незначительная мелочь, они полностью теряют ориентацию. "Каждый день происходит столкновение с реальностью, в которой люди взаимодействуют с людьми, вещи - с вещами. И в этом автоматическом взаимном влиянии все равно остается какая-то тайна, что-то, что нельзя постигнуть окончательно, раз и навсегда. Как бы ни были "люди в костюмах" уверены в своей правильности и уникальности, встреча с реальным миром всегда вносит элемент хаоса в их упорядоченное бытие, потому что формы жизни не только многогранны, но подчас корявы, нелепы и смешны. Как бы ни была приглажена реальность, она выходит за рамки картинки мира, которую придумывают "люди в костюмах", движимые стремлением контролировать и подчинять окружающий мир", - комментирует выставленные картины Мария.

Украинские и российские художники: диалог посредством искусства

Берлинская галерея Diehl представляет работы немецких, украинских и российских художников
Берлинская галерея Diehl представляет на ArtCologne-2022 работы немецких, украинских и российских художниковФото: Elena Dozhina/DW

Работы украинских, российских и немецких художников привез на ArtCologne берлинский галерист Фолькер Диль (Volker Diehl). Среди них - фотографии харьковчанина Сергея Браткова, художника и фотографа, жившего с 2000 года в Москве, но недавно переехавшего в Берлин, работы Ольги Чернышевой - российской художницы, использующей в своем творчестве фотографию, видео, живопись, графику, а также картины известного художника-концептуалиста Юрия Альберта, живущего в Кельне, но ранее много работавшего и выставлявшегося в Москве.

Возникли ли у берлинской галереи Diehl трудности в связи с присутствием в команде российских художников? "Было несколько случаев. Например, украинские художники, которые принимали участие в большой выставке, организованной моей галереей в марте в Берлине, оказались под сильным давлением у себя дома, в Киеве. Некоторые представители украинского художественного сообщества отговаривали их участвовать в мероприятии, потому что там выставлялись и картины российских художников. Мне пришлось провести много переговоров, чтобы они приехали, - отмечает Фолькер Диль. - Для меня искусство - это что-то, что стоит над политикой, над идеологией, над религией или сексуальностью, что-то, что связывает, побуждает к разговору, а не разделяет людей. Особенно в тяжелые времена важно пробовать найти общие точки соприкосновения, потому что искусство не знает границ".

Инвестиции в искусство: во что стоит вкладывать деньги?

В прошлом году ArtCologne посетили 34 тысячи человек. В этом году любителей и покупателей искусства ожидается еще больше. Не только потому, что сняты ограничения, вводившиеся в связи с пандемией, но и потому, что несколько изменился характер представленных работ. "Раньше было много классики, живописи, - поделилась с DW своими впечатлениями одна из посетительниц ярмарки Лидия. - А сейчас много скульптур и дизайна. Здесь - весь ХХ век! Здесь очень много нового, живого". Часть посетителей приходят на выставку, рассчитывая что-то купить. У Лидии уже есть дома работы, созданные представленными на выставке художниками. 

Выбор выставленных на продажу работ огромен - как по тематике, так и по ценам. К самым дорогим артефактам относятся, например, картина Клода Моне за 6,6 млн евро, а также работа немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) за 5,5 млн евро, концертный рояль Йозефа Бойса за 5,2 млн евро, портрет бывшего канцлера Германии Вилли Брандта (Willy Brandt), написанный Энди Уорхолом, за который просят 2 млн евро. Некоторые картины годами ждут своего покупателя. Но есть, конечно, и более доступные по цене работы. А выгодно ли сегодня инвестировать в искусство? И что именно стоит покупать? 

Директор Art Cologne Даниэль Хуг (Daniel Hug) настроен оптимистично: "Если проанализировать большие аукционы последнего времени и подобные ярмарки в Лондоне и Париже, то станет понятно, что арт-рынок имеет определенную динамику цен и покупок. На данный момент нет никаких признаков падения покупательского интереса. Но появилась одна тенденция - делать не спонтанные, а продуманные покупки". В то же время Кристиан Ярмушек (Kristian Jarmuschek), глава Ассоциации немецких галерей, советует не питать надежд на быстрое обогащение за счет покупки-продажи предметов искусства. По его мнению, обычно лишь через несколько десятков лет становится ясно, сделал ты верный выбор или нет. Поэтому Кристиан Ярмушек убежден, что покупать стоит только то, что не можешь не купить, - то, что радует глаз и сердце.

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