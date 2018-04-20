Art Cologne - старейшая международная арт-ярмарка. Главная ее специализация - классический модерн, искусство послевоенного времени и новое экспериментальное искусство.
Art Cologne - старейшая художественная ярмарка в мире. Впервые она была проведена в 1967 году под названием "Кёльнский художественный рынок" (Kölner Kunstmarkt) и с тех пор проходит ежегодно весной в помещениях Кёльнской торговой ярмарки. Свое нынешнее название (Art Cologne) ярмарка получила в 1984 году. Главная ее специализация - классический модерн, искусство послевоенного времени и новое экспериментальное искусство.
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