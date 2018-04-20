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Art Cologne

Art Cologne - старейшая международная арт-ярмарка. Главная ее специализация - классический модерн, искусство послевоенного времени и новое экспериментальное искусство.

Art Cologne - старейшая художественная ярмарка в мире. Впервые она была проведена в 1967 году под названием "Кёльнский художественный рынок" (Kölner Kunstmarkt) и с тех пор проходит ежегодно весной в помещениях Кёльнской торговой ярмарки. Свое нынешнее название (Art Cologne) ярмарка получила в 1984 году. Главная ее специализация - классический модерн, искусство послевоенного времени и новое экспериментальное искусство.

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости (20.04.2018) 20.04.2018

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопросы DW о поддержке режима Асада и отправлении Сергея Скрипаля. В Москве явно популярна теория заговора о возможном синтезе яда "Новичок" в Великобритании или другой стране.

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства (20.04.2018) 20.04.2018

В ФРГ открылась ярмарка современного искусства Art Cologne, которая считается одной из важнейших в мире. В ней участвуют две сотни галерей. Самый дорогой экспонат - картина Эрнста Людвига Кирхнера за 3 миллиона евро.
18.04.2018: Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Besucher betrachtet auf der Kunstmesse Art Cologne auf dem Stand der Galerie Gagosian (USA) das Kunstwerk «Marsupiale» von Urs Fischer. Die Art Cologne findet vom 19. bis 22.04.2018 in Köln statt. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Кельн вновь стал мировой столицей современного искусства 19.04.2018

В городе на Рейне открылась очередная ярмарка Art Cologne - одна из старейших и важнейших в мире.
25.04.2017 *** Die Installation Chilean von Ivan Navarro hängt am 25.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei der Art Cologne auf einem Messestand. Die Art Cologne ist die wichtigste deutsche Kunstmesse und findet vom 26. bis 29. April 2017 statt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Art Cologne-2017: у кого что смотреть 26.04.2017

Art Cologne, старейшая арт-ярмарка в мире, в 51-й раз открыла свои двери в Кельне. Для тех, кто хочет сориентироваться на ее просторах, представляем наиболее интересные стенды.
13.04.2016 Ein Besucher geht am 13.04.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Kunstwerk Pumpkin aus dem Jahr 2016 von Yayoi Kusama vorbei. Die größte deutsche Kunstmesse, die Art Cologne, findet diese Woche zum 50. Mal statt. Von Donnerstag bis Sonntag präsentieren 218 Aussteller Werke zeitgenössischer Kunst sowie der klassischen Moderne. Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Марк Шагал, живая акула и другие: старейшая арт-ярмарка Art Cologne 14.04.2016

Она была первой, и ее примеру последовали многие: международная художественная ярмарка проходит на берегах Рейна уже в 50-й раз.
15.04.2015 Men are silhouetted against SUPERFLEX, Euro 2012 , a 416.6 cm by 289.6 cm (164 by 114 inch) large photographic print of an Euro coin on sale by the Los Angeles based gallery 1301 PE at the Art Cologne 2015 fair in Cologne April 15, 2015. Some 200 exhibitors from 23 countries are taking part in the 49th Art Cologne from April 16 to April 19, one of the world's leading fairs for progressive, post-war and contemporary art. REUTERS/Wolfgang Rattay

Art Cologne: хорошее искусство и портретист Путина в Кельне 17.04.2015

200 галерей со свежим товаром: старейшая арт-ярмарка мира снова собрала в городе на Рейне коллекционеров и продавцов искусства.
15.04.2015 Der Leiter der Kunstmesse Art Cologne, Hug Daniel, eröffnet am 15.04.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) die Messe (16. bis 19.04.2015). Foto: Oliver Berg/dpa

Художественная ярмарка Art Cologne предстанет в новом обличье 15.04.2015

На трех этажах выставки-ярмарки можно ознакомиться с тысячами артефактов. Цены - от нескольких сотен до нескольких миллионов евро.
###ACHTUNG! NUR IN ZUSAMMENHANG MIT BERICHTERSTATTUNG ÜBER ART COLOGNE UND DAS KUNSTWERK VERWENDEN### Pierre Soulages, Brou de noix sur papier, 2001, 54 x 54 cm, Nussbeize auf Papier, auf Leinwand aufgezogen, Galerie Boisserée, Köln

В Кельне открылась ярмарка Art Cologne 10.04.2014

Новых владельцев ищут натюрморты Кирхнера, акт Гроса и "Субретка" Дикса. Участники надеются на заключение выгодных сделок.
Richard Jackson: Bobble Head. 2013. Galerie Hauser und Wirth Foto: Sabine Oelze

На ярмарке Art Cologne открыли кинотеатр 09.04.2014

Директор арт-ярмарки Даниэль Хаг давно хотел, чтобы здесь было представлено анимационное искусство. Все демонстрируемые в кинозале видеофильмы – короткометражки.
Porträt Ai Weiwei. Copyrightangabe: (c)Gao Yuan - MartinGropius Bau via Aygül Cizmecioglu +++Thematische oder zeitliche Nutzungsbeschränkungen: einmalig+++

Германия в апреле: голоса Украины, Кандинский и настоящие мужчины 28.03.2014

Любителей культуры ждут фестиваль восточноевропейского кино, Всемирный день книги, необычный театральный проект, выставки, ярмарки и многое другое.
Bei der Kunstmesse art Karlsruhe in Karlsruhe (Baden-Württemberg) wird am 12.03.2014 das Werk Zebramann des französischen Künstlers Marc Felten aus dem Jahr 2014 gezeigt. Bei der zweitgrößten Kunstmesse in Deutschland stellen 220 Galerien vom 13.03. bis zum 16.03.2014 aus. Foto: Uli Deck/dpa pixel

Германия открыла сезон арт-ярмарок 13.03.2014

220 галерей из 13 стран принимают участие в художественной ярмарке Art Karlsruhe. На ней выставлены более 10 тысяч работ на любой кошелек.
Adam Chodzko, Ghost, 2010.jpg Adam Chodzko fuhr mit einem Holzboot über einen britischen Fluss und filmte die Fahrt mit einer digitalen Kamera. Copyright: DW/Sabine Oelze ***Nur zur Berichterstattung zur Art Cologne 2013!***

Искусство и коммерция: вторая молодость Art Cologne 22.04.2013

Старейшая и одно время наиважнейшая художественная ярмарка мира вышла из застоя и радует как продавцов, так и покупателей. "Диета" по принципу "меньше, да лучше" пошла ей на пользу.
ARCHIV - Ein Würfel steht am Dienstag (17.04.2012) in Köln vor dem Eingang der Kunstmesse Art Cologne. Auf der größten deutschen Kunstmesse präsentieren sich vom 19. bis 22.04.2013 Galerien aus dem In- und Ausland. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ярмарка Art Cologne предлагает шедевры на любой кошелек 18.04.2013

Art Cologne собирает дилеров, коллекционеров, художников и просто любителей искусства со всего мира. Россию здесь представляет московская галерея "Риджина".
Galerie: Galerie: Roslyn Oxley9, Halle 11.3 Die Bilder stammen von diesem Pressportal: http://www.artcologne.de/de/artcologne/presse/bilddatenbank/artcologne/index.php

Недешевая распродажа большого искусства 18.04.2012

В Кельне открылась ярмарка Art Cologne. У представителей берлинской галереи Berinson за 45 тысяч евро можно приобрести плакат Валентины Кулагиной-Клуцис "На оборону СССР".
Deichkind Pressefotos von 2009 - freigegeben von Buback Tonträger

Германия в апреле: немецкий "Оскар", Роми Шнайдер и много музыки 30.03.2012

Афиша культурных событий апреля особенно впечатляет: музыкальные и кинофестивали, крупнейшая в мире арт-ярмарка, юбилеи, выставки и многое другое. Вот только небольшая часть...
Как кризис искусство спас: вторая молодость ярмарки Art Cologne

Как кризис искусство спас: вторая молодость ярмарки Art Cologne 13.04.2011

Cтарейшая арт-ярмарка мира празднует некруглый юбилей - 45 лет - и переживает нечто вроде второй молодости. Аrt Cologne удалось в большой мере отвоевать позиции, утраченные в течение последних лет.
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