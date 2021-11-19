Новый образ женщины и гомофобия: что показали на Art Cologne в 2021 году

Так сложилось исторически, что старейшая ярмарка искусства в Германии проходит именно в Кельне. В послевоенное время рынок искусства переживал непростые времена, а Берлин утратил статус культурной столицы. Чтобы возродить торговлю и найти новые имена, в 1967 году кельнские галеристы начали устраивать арт-ярмарки, где встречались художники и потенциальные покупатели.

В 2016 году Art Cologne с размахом отметила 50-летний юбилей, а спустя несколько лет ярмарка, как и многие культурные проекты, столкнулась с проблемой пандемии. Ее переносили несколько раз, и в итоге получилось открыться только осенью этого года - в немного урезанном формате и при соблюдении строгих правил. В 2021 году здесь представлено 150 галерей из 20 стран, большинство - из Германии, Австрии и Швейцарии. Из-за коронавирусных ограничений участие на ярмарке в Кельне для художников из многих стран оказалось невозможным.

Венгрия: невидимое ЛГБТ-сообщество

Одна из центральных тем Art Cologne этого года - права ЛГБТ+ в Венгрии. В центре павильона поставили бойцовский ринг, на котором в течение нескольких часов проходит перформанс "Right for Fight". На нем Анна Адам и Йоханна Шоке показывают отношения обычной пары - они разговаривают, молча разглядывают друг друга, радуются вместе, обнимаются и ссорятся. Это одна из работ творческой группы "Queer Budapest".

ЛГБТ-парад в Венгрии

Здесь все объекты и перформансы представлены в контексте происходящего в стране - летом 2021 года в Венгрии приняли спорный закон о "гей-пропаганде". С июля запрещены книги, просветительские программы и реклама компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. С тех пор венгерские квир-художники в родной стране вынуждены оставаться невидимыми и сталкиваться со многими проблемами. В Кельне им предоставили площадку, на которой они могут заявить о себе и своем искусстве.

Женщина - мать, секс-объект или все-таки такой же человек?

Роль женщины - еще одна из центральных тем Art Cologne 2021 года. Кто она сегодня - привлекательный объект для мужчин, уставшая мать с длинным списком задач на каждый день или человек с такими же правами в обществе? На ярмарке в этом году представлено намного больше женщин-художниц, которые ищут ответ на этот вопрос. Художники-мужчины наоборот исследуют тему агрессивной маскулинности и взаимодействия обоих полов в общественных пространствах.

Работа художницы Софии Зюсмильх

О проблеме границ, политических конфликтов и разделения на "своих" и "чужих" рассуждают художники, которым пришлось переехать в другие страны именно по этим причинам. Тема изменения климата тоже не осталась в стороне - лесные пожары, засуха и беды простых людей можно увидеть во многих работах на ярмарке.

Толп зрителей и ажиотажа вокруг объектов искусства организаторы сегодня не ожидают, и самое главное, что Art Cologne вообще смогла открыться. Критики уже назвали ярмарку этого года сдержанной, отчасти консервативной и неуверенной, но все-таки соответствующей своему времени.

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