Символ плодородия, святая, жертва: как менялся образ матери в искусстве

Мать. С нее начинается жизнь. Но то, какой она воспринимается и как со временем складываются отношения с ней, - сугубо индивидуальный процесс для каждого из нас. Представления об идеальном образе матери менялись не раз на протяжении истории, что находило отражение в работах художников разных эпох. Экспозиция "Мutter!" в выставочном зале немецкого города Мангейма визуализирует разнообразие ассоциаций, чувств и клише, связанных с ним.

Матери на полотнах Ренессанса и фотографиях наших дней

Размером с палец, с правильными пропорциями и пышными формами, часто без лица - древние "Венеры" из камня или кости, которые археологи находили на территории от Пиренеев до Сибири, свидетельствуют о том, что в древности культ Богини-матери как символа плодородия был универсальным и сохранялся на протяжении столетий. Почетаемая еще в Малой Азии богиня Кибела, олицетворявшая мать-природу, продолжала жить в мифологии древних греков и римлян. Языческое изображение женского божества нашло отклик в скульптуре "Женщина-ложка" (1926-1927) швейцарского скульптора Альберто Джакометти.

Распространение христианства привело к коренным изменениям и в искусстве. Плодовитость перестала быть главной характеристикой матери - она стала святой. Мария, непорочно зачавшая Богородица, долгое время затмевала все другие материнские образы. "В западной культуре Мадонна с младенцем, Дева Мария - архетип, который до сих пор оказывает влияние на искусство. Этот образ тесно связан с очень конкретными представлениями о материнстве - о безупречной и любящей, всепрощающей и жертвующей собой матери", - отмечают кураторы экспозиции "Мutter!", подготовленной совместно с датским музеем современного искусства "Луизиана". Лишь в 20-м столетии материнский образ стал более разносторонним, человечным, реалистичным - во многом благодаря женщинам-художницам. Мы выбрали пять произведений искусства, отражающих эту трансформацию.

1. Дирк Бауц "Мадонна с ребенком" (ок.1454)

Изображение Мадонны, излучающей нежность и красоту, стало образцом для многих мастеров Средневековья. Нидерландский живописец Дирк Бауц представил Марию держащей на руках ребенка и оберегающей его - образ, который по сей день формирует наше представление о любящей и всепрощающей матери.

Но уже в этом портрете эпохи Возрождения есть зачатки современного подхода в искусстве: точность, с которой написана Мария, является важным шагом к реалистичному изображению матери, характерному для 20-го века.

2. Синди Шерман, "Без названия" (1990)

Популярная американская художница Синди Шерман работает в жанре постановочной фотографии и примеряет на себя различные роли, от домохозяйки в 1950-е годы до современной поп-звезды. В этой работе в рамках серии исторических портретов, для которых она сама и позирует, Шерман обращается к классическому образу Марии.

Однако таковым он является лишь на первый взгляд. Мейкап, парик, накладная грудь из пластика, ребенок, напоминающий безжизненную куклу, - с помощью абсурдной инсценировки она ставит под сомнение традиционные представления о женской идентичности и ее отображении в искусстве.

3. Пабло Пикассо "Материнство" (1971)

Тема матери и ребенка в своем творчестве часто затрагивал и Пабло Пикассо. Кубистическая интерпретация портрета Марии, разобранной на части и соединенной по-новому, создана в 1970-е годы под влиянием протестных движений, захвативших в тот период Европу и США.

Старые гендерные роли должны были быть пересмотрены, женщины требовали активного участия в общественной жизни, гражданские права должны были распространятся на всех без исключения. Несмотря на то, что изображение Мадонны искажено, оно отсылает к искусству старых мастеров.

4. Элина Брозерус: о женщине-нематери

Финская фотохудожница Элина Брозерус документирует в своей серии "Annonciation" ("Объявление") свои безуспешные попытки стать матерью даже с помощью методов искусственного оплодотворения. Последний в серии автопортретов носит название "My Dog Is Cuter Than Your Ugly Baby" (2013), которое на русский язык можно перевести как "Моя собака милее твоего уродливого ребенка".

Поза героини напоминает классический облик Марии. Но в данном случае младенца на руках замещает такса, а заботливый материнский жест - средний палец, направленный в объектив камеры. Брозерус не только перерабатывает травму непреднамеренной бездетности, но и торпедирует идею божественного материнства, расширяя изобразительный ряд образом женщины-нематери.

5. Каари Упсон "Материнские ноги" (2020 год)

Художница из Лос-Анджелеса Каари Упсон воплотила свое видение образа матери в абстрактной форме. Инсталляция из "материнских ног" - стволов деревьев, по ее задумке, должна вызвать у зрителя ассоциацию с детскими годами, когда хотелось спрятаться за мамины ноги. Но Каари Упсон не задается целью вызвать только позитивные эмоции. Ее работа напоминает и о матери-жертве и грузе ответственности женщины, родившей ребенка. Многие борются с чувством, что они должны соответствовать недостижимым требованиям и не могут позволить себе совершать ошибки.

Выставка в Мангейме отражает не только индивидуальные представления о матери и материнстве, но и затрагивает общественно-политические аспекты, как появление противозачаточных таблеток, развитие феминизма, трансформация традиционных гендерных ролей. Материнство остается важной темой, но все большее значение в современном обществе будет иметь не чисто биологическая, а социальная функция матери, говорит датский куратор выставки Йохан Хольтен.

Экспозиция работает до февраля 2022 года.

