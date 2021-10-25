Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника

Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантиссима Тринидад Руис-и-Пикассо - таково полное имя великого испанского и французского художника, скульптора, графика, керамиста и дизайнера, которого мы знаем как Пабло Пикассо (1881-1973). Он и сегодня, 140 лет спустя после рождения, остается не только востребованным, но и самым дорогим художником в мире. Его произведения продолжают пользоваться огромным спросом. Так, не далее как в мае 2021 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке один коллекционер купил работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" (1932) за 103,4 миллиона долларов. А в 2015 году за рекордные 179,4 миллиона долларов с молотка на Christie's ушло написанное в 1955 году полотно "Алжирские женщины" (версия О) из одноименного цикла. На сегодняшний день это самое дорогое произведение искусства в мире.

Работа Пикассо на первой выставке documenta в Касселе в 1955 году. Организатор Арнольд Боде (слева) беседует с тогдашним президентом ФРГ Теодором Хойсом

Кажется, почти все уже сказано и написано об этом культовом мастере, родившемся в испанской Малаге в семье преподавателя рисования. Например, о том, что он был не только одним из самых влиятельных художников XX века, но и гением-трудоголиком, который постоянно изобретал что-то новое в искусстве. Или о том, что он подписывал свои работы девичьей фамилией матери - Пикассо. Что без труда очаровывал женщин. Что перед смертью не оставил многочисленным потомкам завещания, и между ними до сих пор идут споры о наследстве.

Под новым и необычным ракурсом предлагают взглянуть на Пикассо организаторы выставки под названием "Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR" ("Разделенный Пикассо. Художник и его образ в ФРГ и ГДР"), которая открылась недавно в Музее Людвига в Кельне. Она иллюстрирует то, насколько по-разному воспринимали Пикассо по обе стороны железного занавеса во время продолжавшейся четыре десятилетия холодной войны.

Человек со своей позицией

Не все знают, что Пикассо был коммунистом. В Коммунистическую партию Франции он вступил в 1944 году, назвав это "логическим шагом" в своей жизни и в своей работе. Художник участвовал в политических акциях, ездил на проходившие в соцстранах конгрессы мира, для которых также создавал плакаты. Перу этого непревзойденного мастера принадлежат мощные картины, отражающие его политическую и гражданскую позицию и ставшие откликом художника на события, имевшие место в разные годы в мире.

Пабло Пикассо. "Герника" (1937)

В первую очередь, это такие полотна, как "Склеп" - картина, открывающая миру ужас нацистских концлагерей, или "Резня в Корее" - свидетельство военного преступления США. И, конечно же, "Герника", явившаяся одним из самых значимых антивоенных произведений в мире и призванная увековечить память об одноименном испанском баскском городе, стертом с лица земли в результате атаки немецких бомбардировщиков. А еще - знаменитый диптих "Война и мир", превративший часовню замка в Валлорисе на юге Франции в уникальный "Храм мира". Пикассо выполнял и заказы своих соратников по партии. Так, ко дню рождения Сталина он написал портрет диктатора. Есть и портреты космонавта Юрия Гагарина, принадлежащие перу Пикассо.

Но каким же образом уживались в творчестве Пикассо портрет Сталина и "Храм мира"? Как отмечает в беседе с DW куратор Юлия Фридрих (Julia Friedrich), в послевоенные годы не скрывавший свой пацифизм и всем сердцем ненавидевший войну художник отождествлял себя с социалистическим движением за мир. Белоснежный голубь мира, созданный Пикассо в качестве эмблемы для Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего в апреле 1949 года в Париже и Праге, и позже неоднократно воспроизводившийся им в различных вариациях, стал одним из самых узнаваемых символов мира на планете. К слову, этот мотив выбрал в 1944 году друг Пикассо - французский поэт Луи Арагон.

В тисках двух систем

С одной стороны, в ГДР Пикассо почитали как образцового коммуниста. С другой - антиреализм в его живописи встречал явное неприятие. Народ должен уметь узнавать себя в искусстве, - такая установка доминировала в странах соцлагеря. На Западе все было иначе: там этого художника воспринимали прежде всего как гения, и его абстрактные картины покупали за бешеные деньги.

В одном из залов выставки "Разделенный Пикассо"

Тем не менее, когда в 1955 году в мюнхенском Доме искусства была запланирована демонстрация созданного им монументального полотна "Герника", по рекомендации министерства иностранных дел ФРГ показ картины в последний момент отменили. "Политический" Пикассо был нежелателен: искусству на Западе в те времена надлежало быть аполитичным.

Выставка "Разделенный Пикассо. Художник и его образ в ФРГ и ГДР" открывает малоисследованную главу в восприятии творчества великого художника и таким образом реконструирует и дополняет образ Пабло Пикассо, которого пытались использовать две политические системы, но он все равно шел своим путем. Экспозиция в кельнском Музее Людвига открыта до 30 января 2022 года.

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