 Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.10.2021

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Культура и стиль жизни

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

Пабло Пикассо в 1940 году в Париже

Пабло Пикассо в 1940 году в Париже

Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантиссима Тринидад Руис-и-Пикассо - таково полное имя великого испанского и французского художника, скульптора, графика, керамиста и дизайнера, которого мы знаем как Пабло Пикассо (1881-1973). Он и сегодня, 140 лет спустя после рождения, остается не только востребованным, но и самым дорогим художником в мире. Его произведения продолжают пользоваться огромным спросом. Так, не далее как в мае 2021 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке один коллекционер купил работу Пикассо "Женщина, сидящая у окна" (1932) за 103,4 миллиона долларов. А в 2015 году за рекордные 179,4 миллиона долларов с молотка на Christie's ушло написанное в 1955 году полотно "Алжирские женщины" (версия О) из одноименного цикла. На сегодняшний день это самое дорогое произведение искусства в мире.

Работа Пикассо на первой выставке documenta в Касселе в 1955 году. Организатор Арнольд Боде (слева) беседует с тогдашним президентом ФРГ Теодором Хойсом

Работа Пикассо на первой выставке documenta в Касселе в 1955 году. Организатор Арнольд Боде (слева) беседует с тогдашним президентом ФРГ Теодором Хойсом

Кажется, почти все уже сказано и написано об этом культовом мастере, родившемся в испанской Малаге в семье преподавателя рисования. Например, о том, что он был не только одним из самых влиятельных художников XX века, но и гением-трудоголиком, который постоянно изобретал что-то новое в искусстве. Или о том, что он подписывал свои работы девичьей фамилией матери - Пикассо. Что без труда очаровывал женщин. Что перед смертью не оставил многочисленным потомкам завещания, и между ними до сих пор идут споры о наследстве.

Под новым и необычным ракурсом предлагают взглянуть на Пикассо организаторы выставки под названием "Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR" ("Разделенный Пикассо. Художник и его образ в ФРГ и ГДР"), которая открылась недавно в Музее Людвига в Кельне. Она иллюстрирует то, насколько по-разному воспринимали Пикассо по обе стороны железного занавеса во время продолжавшейся четыре десятилетия холодной войны.

Человек со своей позицией

Не все знают, что Пикассо был коммунистом. В Коммунистическую партию Франции он вступил в 1944 году, назвав это "логическим шагом" в своей жизни и в своей работе. Художник участвовал в политических акциях, ездил на проходившие в соцстранах конгрессы мира, для которых также создавал плакаты. Перу этого непревзойденного мастера принадлежат мощные картины, отражающие его политическую и гражданскую позицию и ставшие откликом художника на события, имевшие место в разные годы в мире.

Пабло Пикассо. Герника (1937)

Пабло Пикассо. "Герника" (1937)

В первую очередь, это такие полотна, как "Склеп" - картина, открывающая миру ужас нацистских концлагерей, или "Резня в Корее" - свидетельство военного преступления США. И, конечно же, "Герника", явившаяся одним из самых значимых антивоенных произведений в мире и призванная увековечить память об одноименном испанском баскском городе, стертом с лица земли в результате атаки немецких бомбардировщиков. А еще - знаменитый диптих "Война и мир", превративший часовню замка в Валлорисе на юге Франции в уникальный "Храм мира". Пикассо выполнял и заказы своих соратников по партии. Так, ко дню рождения Сталина он написал портрет диктатора. Есть и портреты космонавта Юрия Гагарина, принадлежащие перу Пикассо.

Но каким же образом уживались в творчестве Пикассо портрет Сталина и "Храм мира"? Как отмечает в беседе с DW куратор Юлия Фридрих (Julia Friedrich), в послевоенные годы не скрывавший свой пацифизм и всем сердцем ненавидевший войну художник отождествлял себя с социалистическим движением за мир. Белоснежный голубь мира, созданный Пикассо в качестве эмблемы для Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего в апреле 1949 года в Париже и Праге, и позже неоднократно воспроизводившийся им в различных вариациях, стал одним из самых узнаваемых символов мира на планете. К слову, этот мотив выбрал в 1944 году друг Пикассо - французский поэт Луи Арагон.

В тисках двух систем

С одной стороны, в ГДР Пикассо почитали как образцового коммуниста. С другой - антиреализм в его живописи встречал явное неприятие. Народ должен уметь узнавать себя в искусстве, - такая установка доминировала в странах соцлагеря. На Западе все было иначе: там этого художника воспринимали прежде всего как гения, и его абстрактные картины покупали за бешеные деньги.

В одном из залов выставки Разделенный Пикассо

В одном из залов выставки "Разделенный Пикассо"

Тем не менее, когда в 1955 году в мюнхенском Доме искусства была запланирована демонстрация созданного им монументального полотна "Герника", по рекомендации министерства иностранных дел ФРГ показ картины в последний момент отменили. "Политический" Пикассо был нежелателен: искусству на Западе в те времена надлежало быть аполитичным.

Выставка "Разделенный Пикассо. Художник и его образ в ФРГ и ГДР" открывает малоисследованную главу в восприятии творчества великого художника и таким образом реконструирует и дополняет образ Пабло Пикассо, которого пытались использовать две политические системы, но он все равно шел своим путем. Экспозиция в кельнском Музее Людвига открыта до 30 января 2022 года.

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  • Голубка, 1949

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Голубка", 1949

    Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.

  • Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962

    Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.

  • Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.

  • Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.

  • Храм мира в Валлорисе, 1952

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Храм мира" в Валлорисе, 1952

    В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.

  • Читающая женщина, 1953

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Читающая женщина", 1953

    Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.

  • Резня в Корее, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    "Резня в Корее", 1951

    Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.

  • Политический плакат с высказыванием Пикассо (автор неизвестен), 1972

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Политический плакат (автор неизвестен), 1972

    Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.

  • Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Восточном Берлине, 1951

    Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

    Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951

    Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


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