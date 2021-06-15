 В Будапеште протестовали против закона о гей-пропаганде | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Будапеште протестовали против закона о гей-пропаганде

Власти Венгрии готовятся принять закон, аналогичный российскому закону о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. В Будапеште прошли массовые протесты.

Демонстрация в Будапеште

Демонстрация в Будапеште против закона о гей-пропаганде

В Будапеште прошли протесты против закона, запрещающего "рекламу" гомосексуализма и смены пола для несовершеннолетних. Перед зданием парламента в понедельник, 14 июня, собрались около 5 тысяч человек с радужными флагами. Закон может быть принят парламентом уже во вторник.

Законопроект был направлен в парламент в минувший четверг партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он разом запретит как образовательные проекты, раскрывающие тему гомосексуальности, так и рекламу крупных компаний, демонстрирующих солидарность с ЛГБТ.

Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

1 июня 2013 года сразу во втором и в окончательном третьем чтениях Государственная дума России приняла закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". В конце июня его подписал президент России Владимир Путин.

Смотрите также:

Смотреть видео 25:41

Как Орбан изменил Будапешт и что происходит с беженцами на границах ЕС. Европа в фокусе (25.02.2021)

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Аудио- и видеофайлы по теме

Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве? (18.12.2018)  

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов? (18.04.2019)  

Реклама

Самые читаемые

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая  

Брифинг под принуждением? Что сказал Протасевич на "пресс-конференции" в Минске  

В Могилевском государственном университете - массовые политические увольнения  