Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии

Брюссель, за которым прочно закрепилась репутация скучной европейской столицы, внезапно стал эпицентром громкого секс-скандала. Как ни странно, причиной тому стали антикоронавирусные меры, введенные в Бельгии из-за стремительного распространения инфекции. В конце октября власти страны закрыли все рестораны и бары, запретили бельгийцам приглашать к себе в гости более одного человека и ввели ночной комендантский час.

Секс-вечеринка в разгар пандемии

Вечером в пятницу, 29 ноября, жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на громкий шум. Полицейский участок оказался всего в нескольких метрах от указанного адреса - в районе, известного своими многочисленными гей-барами.

Дом в центре Брюсселя, в котором проходила нелегальная секс-вечеринка

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире, расположенной над одним из пабов, проходит закрытая секс-вечеринка с участием около 20 мужчин. На момент появления правоохранителей все они были полностью обнаженными.

Полицейские установили личности присутствующих, двое из которых предъявили дипломатические паспорта, выписали нарушителям штрафы и разогнали незаконное мероприятие.

В числе участников вечеринки - депутат от ФИДЕС

Один из участников вечеринки попытался скрыться с места происшествия необычным способом - по водосточной трубе. Безуспешно: полицейские, поймали его на улице и обнаружили у него в рюкзаке наркотики. Так как у мужчины не было при себе документов, полицейские сопроводили нарушителя до его квартиры, где он предъявил свой дипломатический паспорт.

После ужесточения карантинных мер улицы Брюсселя опустели

Обладателем документа оказался 59-летний Йожеф Шайер - депутат Европарламента от венгерской правящей консервативной партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и доверенное лицо премьер-министра страны Виктора Орбана. После случившегося Шайер опубликовал официальное заявление, в котором извинился за участие в нелегальной вечеринке. "Я глубоко сожалею о том, что нарушил карантинные правила. Это было безответственно, и я заплачу за это штраф", - пообещал политик.

Он также принес извинения своей семье, коллегам и избирателям. Шайер попросил их оценивать его ошибку, учитывая тридцать лет "напряженной политической работы", а также не связывать поведение политика с его страной или партией. Депутат также признал тот факт, что полицейские нашли у него таблетку экстази, однако утверждает, что это не его наркотик.

Шайер объявил об уходе в отставку

Признание Шайера проливает свет на причину его внезапного решения уйти в отставку, о котором европарламентарий объявил в воскресенье, 29 ноября.

Виктор Орбан

В своем пресс-релизе, опубликованном по этому поводу, он объяснял такой шаг "причинами личного характера". С некоторых пор участие в повседневной политической борьбе стало вызывать у него "все больший стресс", написал венгерский депутат.

На тот момент никто не подозревал, что истинной причиной ухода Шайера стала секс-вечеринка во время карантина. Он публично признался в этом только после того, как о нелегальном мероприятии во вторник, 1 декабря, сообщили бельгийские СМИ. Журналисты процитировали пресс-релиз бельгийской прокуратуры, в котором упоминаются инициалы Шайера и год его рождения, а также факт наличия у него дипломатического паспорта.

Шайер выступал против однополых браков

Признание европарламентария вызвало шквал злорадствующих комментариев в соцсетях. Многие пользователи обвиняют депутата в лицемерии - мол, политик попирает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии и в то же время наслаждается свободной сексуальной жизнью в Брюсселе.

Гей-прайд в Будапеште, июль 2018 года

И не без оснований: в 2011 году Йожеф Шайер сыграл ключевую роль в принятии спорных поправок к венгерской конституции, трактующих брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной.

Виктор Орбан и его партия ФИДЕС известны своей жесткой риторикой в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Венгерские власти неоднократно заявляли, что расширение прав ЛГБТ-сообщества представляет угрозу "традиционным" и "христианским" ценностям.

Секс-вечерника стоила Шайеру политической карьеры

Йозеф Шайер женат на судье венгерского Конституционного суда, у супругов есть общая дочь. В понедельник, 30 ноября, партия ФИДЕС

прокомментировала отставку депутата на своей странице в Facebook без каких-либо упоминаний о перипетиях в его личной жизни.

Шайер сыграл ключевую роль в том, чтобы "позволить венгерскому гражданскому консерватизму и христианской демократии занять свое законное место на европейской политической сцене", говорилось в сообщении.

Однако уже во вторник, после того как инцидент получил огласку, тон ФИДЕС радикально изменился. Во фракции партии в Европарламенте лаконично отметили, что Шайер "принял единственно верное решение". Похоже, что это заявление ознаменовало собой конец его политической карьеры. Насмешки и издевательства над одним из ее членов стали бы для партии Орбана слишком большим унижением.

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