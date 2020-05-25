Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии

Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Шайер. Ранее он выступал против однополых браков.
Брюссель, за которым прочно закрепилась репутация скучной европейской столицы, внезапно стал эпицентром громкого секс-скандала. Как ни странно, причиной тому стали антикоронавирусные меры, введенные в Бельгии из-за стремительного распространения инфекции. В конце октября власти страны закрыли все рестораны и бары, запретили бельгийцам приглашать к себе в гости более одного человека и ввели ночной комендантский час.
Вечером в пятницу, 29 ноября, жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на громкий шум. Полицейский участок оказался всего в нескольких метрах от указанного адреса - в районе, известного своими многочисленными гей-барами.
Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире, расположенной над одним из пабов, проходит закрытая секс-вечеринка с участием около 20 мужчин. На момент появления правоохранителей все они были полностью обнаженными.
Полицейские установили личности присутствующих, двое из которых предъявили дипломатические паспорта, выписали нарушителям штрафы и разогнали незаконное мероприятие.
Один из участников вечеринки попытался скрыться с места происшествия необычным способом - по водосточной трубе. Безуспешно: полицейские, поймали его на улице и обнаружили у него в рюкзаке наркотики. Так как у мужчины не было при себе документов, полицейские сопроводили нарушителя до его квартиры, где он предъявил свой дипломатический паспорт.
Обладателем документа оказался 59-летний Йожеф Шайер - депутат Европарламента от венгерской правящей консервативной партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и доверенное лицо премьер-министра страны Виктора Орбана. После случившегося Шайер опубликовал официальное заявление, в котором извинился за участие в нелегальной вечеринке. "Я глубоко сожалею о том, что нарушил карантинные правила. Это было безответственно, и я заплачу за это штраф", - пообещал политик.
Он также принес извинения своей семье, коллегам и избирателям. Шайер попросил их оценивать его ошибку, учитывая тридцать лет "напряженной политической работы", а также не связывать поведение политика с его страной или партией. Депутат также признал тот факт, что полицейские нашли у него таблетку экстази, однако утверждает, что это не его наркотик.
Признание Шайера проливает свет на причину его внезапного решения уйти в отставку, о котором европарламентарий объявил в воскресенье, 29 ноября.
В своем пресс-релизе, опубликованном по этому поводу, он объяснял такой шаг "причинами личного характера". С некоторых пор участие в повседневной политической борьбе стало вызывать у него "все больший стресс", написал венгерский депутат.
На тот момент никто не подозревал, что истинной причиной ухода Шайера стала секс-вечеринка во время карантина. Он публично признался в этом только после того, как о нелегальном мероприятии во вторник, 1 декабря, сообщили бельгийские СМИ. Журналисты процитировали пресс-релиз бельгийской прокуратуры, в котором упоминаются инициалы Шайера и год его рождения, а также факт наличия у него дипломатического паспорта.
Признание европарламентария вызвало шквал злорадствующих комментариев в соцсетях. Многие пользователи обвиняют депутата в лицемерии - мол, политик попирает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии и в то же время наслаждается свободной сексуальной жизнью в Брюсселе.
И не без оснований: в 2011 году Йожеф Шайер сыграл ключевую роль в принятии спорных поправок к венгерской конституции, трактующих брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной.
Виктор Орбан и его партия ФИДЕС известны своей жесткой риторикой в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Венгерские власти неоднократно заявляли, что расширение прав ЛГБТ-сообщества представляет угрозу "традиционным" и "христианским" ценностям.
Йозеф Шайер женат на судье венгерского Конституционного суда, у супругов есть общая дочь. В понедельник, 30 ноября, партия ФИДЕС
прокомментировала отставку депутата на своей странице в Facebook без каких-либо упоминаний о перипетиях в его личной жизни.
Шайер сыграл ключевую роль в том, чтобы "позволить венгерскому гражданскому консерватизму и христианской демократии занять свое законное место на европейской политической сцене", говорилось в сообщении.
Однако уже во вторник, после того как инцидент получил огласку, тон ФИДЕС радикально изменился. Во фракции партии в Европарламенте лаконично отметили, что Шайер "принял единственно верное решение". Похоже, что это заявление ознаменовало собой конец его политической карьеры. Насмешки и издевательства над одним из ее членов стали бы для партии Орбана слишком большим унижением.
Смотрите также: