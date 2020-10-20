 Правительственный кризис в Эстонии: как демократия зашла в тупик | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.10.2020

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Европа

Правительственный кризис в Эстонии: как демократия зашла в тупик

Интервью DW главы МВД Эстонии Марта Хельме вызвало политический кризис в стране. О правопопулисткой партии EKRE, которую представляет Хельме, и о возможном распаде правящей коалиции - DW.

Парламент Эстонии

Парламент Эстонии

В Эстонии ищут выход из политического кризиса, разразившегося после гомофобных высказываний министра внутренних дел Марта Хельме, который до июля нынешнего года возглавлял Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). В интервью DW Хельме заявил, что "недружелюбно" смотрит на секс-меньшинства, и посоветовал им "бежать в Швецию".

В понедельник, 19 октября, премьер-министр Юри Ратас созвал совещание правительства, чтобы обсудить "сложную ситуацию в коалиции", в которую входит и EKRE. Об эстонских правых популистах и о возможном распаде правительства - в материале DW.

Череда скандалов в EKRE

"Всего несколько лет назад было абсолютно немыслимо, чтобы в Эстонии на уровне правительства людям сказали: "Что-то не устраивает - отправляйтесь в другую страну", - говорит член оппозиционной Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

Март Хельме дает интервью Константину Эггерту

Март Хельме дает интервью Константину Эггерту

Сейчас такого рода высказывания уже мало кого удивляют: в прошлом году в правительство Эстонии вошла Консервативная народная партия (EKRE), одним из основателей которой и является Март Хельме. EKRE одни эксперты называют партией националистической и евроскептической, другие праворадикальной и правопопулисткой. Правящую коалицию, однако, возглавила Центристская партия, известная, в частности, своим договором о сотрудничестве с "Единой Россией". С тех пор эстонское правительство сотрясает один скандал за другим.

Члены EKRE, апеллируя к свободе слова, резко высказываются не только по ЛГБТ-проблематике, но и на другие злободневные темы, например, о беженцах, мигрантах из Украины, о русскоязычных жителях Эстонии. При этом не обошлось и без международных скандалов - так, глава МВД Март Хельме в декабре 2019 года позволил себе резкие высказывания в адрес финского премьер-министра Санны Марин.

Кристина Каллас

Кристина Каллас

Последовало голосование по вотуму недоверия Хельме, который, однако, был отклонен парламентом. Но требования отставки того или иного министра от EKRE звучать со стороны эстонских политиков и СМИ с тех пор не перестали.

"Мы никуда не движемся - мы просто стоим на месте и занимаемся популистскими проблемами. Нас без конца провоцируют этими темами, но на самом деле никакого продвижения ни в какую сторону ни в экономике, ни в других сферах нет", - констатирует лидер либеральной партии Eesti 200 Кристина Каллас.

"Самый умный и проницательный политик Эстонии"

С учетом постоянных конфликтов, сотрясающих эстонскую политику с момента вхождения EKRE в правительство, высказывания Хельме в интервью DW вызвали настоящую лавину критики. "Глава МВД в демократической стране в 21 веке просто не может сказать, что у нас равные права не для всех, поэтому мы требуем его отставки", - подчеркнула Кристина Каллас.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

"Его заявление противоречит нашей конституции. Я думаю, что оно противоречит и ценностям большинства жителей Эстонии", - указывает социал-демократ Раймонд Кальюлайд - брат президента Керсти Кальюлайд, которая, в свою очередь, заявила, что министр с такими взглядами не подходит для правительства Эстонии.

Примечательно, что на этот раз за уход Хельме из правительства ратуют не только его оппоненты, но и некоторые из партнеров EKRE по правящей коалиции. Премьер-министр Юри Ратас, пока не принявший на этот счет окончательного решения, также публично осудил высказывания Хельме.

В EKRE это восприняли крайне болезненно. "Премьер-министр и его партия сознательно решили нанести удар в спину своему партнеру по коалиции. И это для нас проблема", - признал на встрече с журналистами 19 октября председатель EKRE Мартин Хельме - министр финансов и сын оскандалившегося главы МВД. Хельме-младший добавил, что в Эстонии нет "более умного, проницательного, обладающего лучшим политическим чутьем действующего политика", чем его отец. И "не может быть и речи" о том, что EKRE продолжит работу в правительстве без Марта Хельме.

Премьер Ратас в безвыходной ситуации

По словам Раймонда Кальюлайда, EKRE чувствует себя в эстонском правительстве более чем уверенно, и связано это с позицией премьер-министра страны Юри Ратаса, а именно - с его отношением к власти. По словам Кальюлайда, национал-консерваторы ведут себя так, ибо знают, что Ратасу некуда деваться: "Потому что премьер-министру, для которого самое важное - держаться за свое кресло, некуда идти. Поэтому они, в принципе, могут над ним издеваться, как хотят".

Раймонд Кальюлайд

Раймонд Кальюлайд

Ни главе МВД, ни партии EKRE, уверен Кальюлайд, на самом деле ничего не грозит, и сейчас в эстонском правительстве "просто делают вид", что ведут переговоры о возможной отставке Хельме в надежде, что спустя какое-то время скандал утихнет, как уже бывало и раньше.

Кристина Каллас констатирует, что демократия в Эстонии переживает непростой период, поскольку политики "больше не руководят процессами изменений в обществе", а отдают все силы борьбе за власть. "Демократические процессы как таковые во многих странах зашли в тупик. Мы видим это в Эстонии, мы видим это в США, мы видим это во многих государствах ЕС. Противостояние между разными политическими силами очень сильное, и популисты от этого, конечно, выигрывают", - посетовала Каллас.

Новая правительственная коалиция в Эстонии

Однако, в отличие от Кальюлайда, Кристина Каллас считает, что уход EKRE из правительства возможен, и сейчас все зависит от Партии реформ - крупнейшей оппозиционной партии Эстонии, раньше возглавлявшей правительство. По мнению Каллас, реформисты способны договориться о новой коалиции с центристами и умеренным консерваторам из Isamaa, которые сегодня тоже входят в правительство.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Однако в самой Партии реформ пока ждут решения премьер-министра по поводу ситуации с Хельме-старшим. По словам лидера реформистов Каи Каллас (они с Кристиной Каллас не являются родственницами. - Ред.), уже давно ясно, что Март Хельме не соответствует должности министра.

19 октября Партия реформ передала в парламент законопроект, в соответствии с которым разжигание ненависти станет в Эстонии уголовно наказуемым (сейчас оно наказуемо только в случае, если создает угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан. - Ред.). Так реформисты ответили на гомофобный выпад главы МВД. В то же время оппозиция собрала голоса для начала процесса вынесения Хельме очередного вотума недоверия.

Быстрых перемен в эстонской политике ждать не стоит?

Раймонд Кальюлайд, в свою очередь, полагает, что быстрых изменений ждать все же не стоит. Он надеется на выборы в местные органы власти, которые состоятся в следующем году.

"Центристская партия держится на поддержке избирателей в Таллинне. Если оппозиционным силам удастся изменить эту ситуацию, если в Таллинне произойдут перемены, это может создать нестабильность внутри Центристской партии, после чего нынешняя правительственная коалиция развалится, - поясняет Кальюлайд. - Единственный реальный шанс, который я вижу для эстонской оппозиции, - сосредоточиться на местных выборах, на выборах в столице. И тем самым довести потом дело до того, чтобы произошли перемены и на государственном уровне".

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde"

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