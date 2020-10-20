Правительственный кризис в Эстонии: как демократия зашла в тупик

Интервью DW главы МВД Эстонии Марта Хельме вызвало политический кризис в стране. О правопопулисткой партии EKRE, которую представляет Хельме, и о возможном распаде правящей коалиции - DW.
В Эстонии ищут выход из политического кризиса, разразившегося после гомофобных высказываний министра внутренних дел Марта Хельме, который до июля нынешнего года возглавлял Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). В интервью DW Хельме заявил, что "недружелюбно" смотрит на секс-меньшинства, и посоветовал им "бежать в Швецию".
В понедельник, 19 октября, премьер-министр Юри Ратас созвал совещание правительства, чтобы обсудить "сложную ситуацию в коалиции", в которую входит и EKRE. Об эстонских правых популистах и о возможном распаде правительства - в материале DW.
"Всего несколько лет назад было абсолютно немыслимо, чтобы в Эстонии на уровне правительства людям сказали: "Что-то не устраивает - отправляйтесь в другую страну", - говорит член оппозиционной Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.
Сейчас такого рода высказывания уже мало кого удивляют: в прошлом году в правительство Эстонии вошла Консервативная народная партия (EKRE), одним из основателей которой и является Март Хельме. EKRE одни эксперты называют партией националистической и евроскептической, другие праворадикальной и правопопулисткой. Правящую коалицию, однако, возглавила Центристская партия, известная, в частности, своим договором о сотрудничестве с "Единой Россией". С тех пор эстонское правительство сотрясает один скандал за другим.
Члены EKRE, апеллируя к свободе слова, резко высказываются не только по ЛГБТ-проблематике, но и на другие злободневные темы, например, о беженцах, мигрантах из Украины, о русскоязычных жителях Эстонии. При этом не обошлось и без международных скандалов - так, глава МВД Март Хельме в декабре 2019 года позволил себе резкие высказывания в адрес финского премьер-министра Санны Марин.
Последовало голосование по вотуму недоверия Хельме, который, однако, был отклонен парламентом. Но требования отставки того или иного министра от EKRE звучать со стороны эстонских политиков и СМИ с тех пор не перестали.
"Мы никуда не движемся - мы просто стоим на месте и занимаемся популистскими проблемами. Нас без конца провоцируют этими темами, но на самом деле никакого продвижения ни в какую сторону ни в экономике, ни в других сферах нет", - констатирует лидер либеральной партии Eesti 200 Кристина Каллас.
С учетом постоянных конфликтов, сотрясающих эстонскую политику с момента вхождения EKRE в правительство, высказывания Хельме в интервью DW вызвали настоящую лавину критики. "Глава МВД в демократической стране в 21 веке просто не может сказать, что у нас равные права не для всех, поэтому мы требуем его отставки", - подчеркнула Кристина Каллас.
"Его заявление противоречит нашей конституции. Я думаю, что оно противоречит и ценностям большинства жителей Эстонии", - указывает социал-демократ Раймонд Кальюлайд - брат президента Керсти Кальюлайд, которая, в свою очередь, заявила, что министр с такими взглядами не подходит для правительства Эстонии.
Примечательно, что на этот раз за уход Хельме из правительства ратуют не только его оппоненты, но и некоторые из партнеров EKRE по правящей коалиции. Премьер-министр Юри Ратас, пока не принявший на этот счет окончательного решения, также публично осудил высказывания Хельме.
В EKRE это восприняли крайне болезненно. "Премьер-министр и его партия сознательно решили нанести удар в спину своему партнеру по коалиции. И это для нас проблема", - признал на встрече с журналистами 19 октября председатель EKRE Мартин Хельме - министр финансов и сын оскандалившегося главы МВД. Хельме-младший добавил, что в Эстонии нет "более умного, проницательного, обладающего лучшим политическим чутьем действующего политика", чем его отец. И "не может быть и речи" о том, что EKRE продолжит работу в правительстве без Марта Хельме.
По словам Раймонда Кальюлайда, EKRE чувствует себя в эстонском правительстве более чем уверенно, и связано это с позицией премьер-министра страны Юри Ратаса, а именно - с его отношением к власти. По словам Кальюлайда, национал-консерваторы ведут себя так, ибо знают, что Ратасу некуда деваться: "Потому что премьер-министру, для которого самое важное - держаться за свое кресло, некуда идти. Поэтому они, в принципе, могут над ним издеваться, как хотят".
Ни главе МВД, ни партии EKRE, уверен Кальюлайд, на самом деле ничего не грозит, и сейчас в эстонском правительстве "просто делают вид", что ведут переговоры о возможной отставке Хельме в надежде, что спустя какое-то время скандал утихнет, как уже бывало и раньше.
Кристина Каллас констатирует, что демократия в Эстонии переживает непростой период, поскольку политики "больше не руководят процессами изменений в обществе", а отдают все силы борьбе за власть. "Демократические процессы как таковые во многих странах зашли в тупик. Мы видим это в Эстонии, мы видим это в США, мы видим это во многих государствах ЕС. Противостояние между разными политическими силами очень сильное, и популисты от этого, конечно, выигрывают", - посетовала Каллас.
Однако, в отличие от Кальюлайда, Кристина Каллас считает, что уход EKRE из правительства возможен, и сейчас все зависит от Партии реформ - крупнейшей оппозиционной партии Эстонии, раньше возглавлявшей правительство. По мнению Каллас, реформисты способны договориться о новой коалиции с центристами и умеренным консерваторам из Isamaa, которые сегодня тоже входят в правительство.
Однако в самой Партии реформ пока ждут решения премьер-министра по поводу ситуации с Хельме-старшим. По словам лидера реформистов Каи Каллас (они с Кристиной Каллас не являются родственницами. - Ред.), уже давно ясно, что Март Хельме не соответствует должности министра.
19 октября Партия реформ передала в парламент законопроект, в соответствии с которым разжигание ненависти станет в Эстонии уголовно наказуемым (сейчас оно наказуемо только в случае, если создает угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан. - Ред.). Так реформисты ответили на гомофобный выпад главы МВД. В то же время оппозиция собрала голоса для начала процесса вынесения Хельме очередного вотума недоверия.
Раймонд Кальюлайд, в свою очередь, полагает, что быстрых изменений ждать все же не стоит. Он надеется на выборы в местные органы власти, которые состоятся в следующем году.
"Центристская партия держится на поддержке избирателей в Таллинне. Если оппозиционным силам удастся изменить эту ситуацию, если в Таллинне произойдут перемены, это может создать нестабильность внутри Центристской партии, после чего нынешняя правительственная коалиция развалится, - поясняет Кальюлайд. - Единственный реальный шанс, который я вижу для эстонской оппозиции, - сосредоточиться на местных выборах, на выборах в столице. И тем самым довести потом дело до того, чтобы произошли перемены и на государственном уровне".
Смотрите также: