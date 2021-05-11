 Венгрия - китайский ″троянский конь″ в ЕС? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.05.2021

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Европа

Венгрия - китайский "троянский конь" в ЕС?

Ни одна другая страна ЕС не имеет таких тесных контактов с КНР, как Венгрия. Премьер Орбан и его окружение видят в этом экономическую выгоду для страны. Но к чему это может привести?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин

Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана за последние несколько лет наладила интенсивное стратегическое партнерство с Китаем - как ни одна другая страна-член ЕС. В итоге сегодня Будапешт стал важными воротами в Европейский Союз для КНР. "Почти все государства Евросоюза имеют хорошие экономические отношения с Китаем, но ни в одной другой стране ЕС нет столь сильного политического влияния Китая, как в Венгрии", - говорит политолог из Будапешта Петер Креко в интервью DW. По его словам, "это ведет ко во все более открытой антизападной риторике венгерского правительства".

Венгрия блокирует резолюции ЕС по Китаю 

Словами дело не ограничивается. Так, Будапешт 5 мая уже второй раз в течение трех недель помешал ЕС принять резолюцию по Китаю, подвергающую критике реформу избирательного законодательства в Гонконге. В середине апреля Венгрия блокировала и европейскую резолюцию о статусе Гонконга.

И это не единственный прецедент. В течение нескольких лет венгерские представители в европейских структурах выступают против резолюций Евросоюза, подвергающих Китай критике. И хотя Будапешт присоединился к санкциям, введенным ЕС в отношении КНР в марте нынешнего года из-за нарушений там прав человека, это, однако, не мешает министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто называть эти меры "бессмысленными и вредными".

Виктор Орбан и Владимир Путин

Виктор Орбан и Владимир Путин

Зачем Орбану дружба с КНР и РФ

Политический курс Орбана в отношении Китая объясняется не его восхищением коммунистической страной, а исключительно прагматизмом. "Открыть Венгрию на восток" - так описывает Орбан цели своей политики сближения с Россией, Центральной Азией и Китаем, которую он провозгласил еще до своего прихода во власть в 2010 году. Таким образом премьер Венгрии хотел достичь того, чтобы его страна расширяла экономические связи, находила новые источники инвестиций и стала более независимой от западных финансовых институтов, таких  как Международный валютный фонд (МВФ), который в 2013 году закрыл свое представительство в Венгрии. 

О сближении с Китаем говорит не только то, что Венгрия блокирует резолюции ЕС относительно Китая, но и риторика Орбана. Он то и дело хвалит экономические достижения Китая и его эффективное политическое развитие и говорит о том, что Венгрии не стоит учить Китай демократии. "Звезда Востока сияет высоко в небе", - заявлял Орбан в 2017 году, когда в Будапеште проходил саммит Китая и стран Восточной Европы в формате "16 плюс 1". Правда, извлечь из этого экономическую выгоду Венгрии не удалось - как и другим участникам саммита, которые вскоре были вынуждены заметить, что КНР выполняет не все свои обещания. Так, ожидаемого увеличения товарооборота не произошло, а многомиллиардные инвестиции из Поднебесной до сих пор так и не поступили.

Логотип Huawei

Логотип концерна Huawei

Китайские инвестиции в экономику Венгрии 

Самой большой прямой инвестицией КНР в венгерскую экономику до сих пор является покупка химического концерна BorsodChem в 2011 году за 1,2 млрд евро. Других крупных китайских вложений в Венгрии пока нет. Но зато есть целая серия проектов, вызывающих политические опасения. Так, в 2013 году китайский концерн Huawei открыл в Венгрии важный региональный центр логистики. Несмотря на существующие в ЕС подозрения, что концерн может заниматься шпионажем в пользу китайского государства и использовать незаконные методы слежки, Венгрия остается единственной из стран ЕС, которая допустила Huawei к созданию сети мобильной связи 5G.

В 2014 году Китай, Сербия и Венгрия договорились о строительстве скоростного железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом. На эти цели Венгрия взяла у Китая кредит в размере двух миллиардов евро, причем детали этой сделки по-прежнему держатся в тайне. Но эксперты сомневаются в хозяйственной целесообразности этого проекта. Кроме того, существуют подозрения в коррупции. Один из участников сделки - друг юности Орбана Лоренц Месарош, вошедший за последние годы в число самых богатых людей Венгрии.

КНР использует Венгрию для шпионажа в ЕС? 

Еще пример: в начале мая Пекин и Будапешт договорились о создании филиала шанхайского Университета Фудань в Венгрии. Стоимость будапештского кампуса, предназначенного для 8 тысяч китайских студентов - 1,5 млрд евро. Элитный университет считается кузницей кадров для Коммунистической партии КНР и спецслужб Китая.

Но и без этого тема китайских спецслужб становится в Венгрии все более "горячей". В марте 2021 года журналист-расследователь интернет-портала Direkt 36 Саболч Пани опубликовал большое расследование о шпионской деятельности Китая на венгерской территории. Как говорится в публикации, Венгрия является важной базой для деятельности спецслужб КНР в ЕС.

Из расследования следует, что 2800 китайских студентов, которые уже живут в Венгрии, систематически подвергаются вербовке со стороны спецслужб своей страны. Примечательно и то, что из 20 тысяч человек, которые начиная с 2012 года получили разрешение жить в Венгрии в рамках программы "золотой визы", 80 процентов составляют китайцы. Не случайно Венгрию обвиняют в том, что она является китайским "троянским конем" в ЕС, пишет журналист.

Политика Венгрии содержит в себе большое противоречие, говорит политолог Петер Креко. "С одной стороны, венгерское правительство всегда подчеркивает перед ЕС и США свой суверенитет, с другой -  само загоняет себя в зависимость от Китая, оказываясь в китайской "долговой яме". А это намного опаснее, чем зависимость от Брюсселя". 

Венгерское правительство не ответило на вопросы DW, касающиеся проводимой Орбаном политики в отношении Китая. А на вопрос насчет блокады резолюций по Китаю представитель пресс-службы правительства пояснил DW, что ЕС уже много раз принимал решения по поводу Китая - а потому новых резолюций не требуется.   

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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