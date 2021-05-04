"Большая семерка" обсудила общую стратегию по Китаю

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) обсудили на первой с 2018 года очной встрече общую стратегию в отношении Китая. Участники саммита в Лондоне уверены, что вопросы о правах человека и свободе СМИ в таких странах, как Китай гораздо эффективнее поднимать сообща, заявил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во вторник, 4 мая, после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Мас особо выделил необходимость в будущем делать конкретные предложения о сотрудничестве со странам Латинской Америки и Африки, в которых Пекин стремится усилить свое влияние в геостратегическом плане. Соединенные Штаты настаивали на более жесткой позиции по Китаю, а также России. Однако это не означает желание Вашингтона сдержать рост КНР, подчеркнул накануне глава Госдепартамента.

Главы МИД ФРГ и Госдепа США обсудили "Северный поток - 2"

Кроме того, Мас и Блинкен обсудили газопровод "Северный поток - 2", строительство которого вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и ряда других стран. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект, хотя в стране есть и немало его критиков. Важно, чтобы "Северный поток - 2" являлся единственным спорным пунктом при наличии широкого единодушия Берлина и Вашингтона по вопросам внешней политики, отметил глава МИД Германии.

Саммит в рамках G7 германский министр охарактеризовал как "хорошее начало, но не более того". В последние 4 года странам "большой семерки" не представлялась возможность сотрудничества, отметил Мас, имея в виду позицию экс-президента США Дональда Трампа, который руководствовался принципом "Америка прежде всего".

Смотрите также: