 ″Я не знаю, живы ли мои дети″: истории бежавших из Китая уйгуров | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.02.2021

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Мир

"Я не знаю, живы ли мои дети": истории бежавших из Китая уйгуров

"Я не знаю, где мои дочери. Моя жена не может спать по ночам. Я в отчаянии". Истории двух уйгуров, бежавших вместе с десятками тысяч других людей в Турцию, чтобы не попасть в китайские "лагеря перевоспитания".

Омер Фарук с семьей в Турции

Омер Фарук с семьей в Турции

"Уже пять лет у меня нет контакта с семьей. Я узнал, что мой отец умер, только через год после его смерти", - говорит 32-летний Абдюшюкюр, и на его глаза наворачиваются слезы. Он живет в районе Зейтинбурну в Стамбуле - центре уйгурской общины в Турции, насчитывающей около 50 000 человек.

Отправляли в "лагеря перевоспитания" за то, что молились

Абдюшюкюр - один из многих, кому пришлось бежать в Турцию из Синьцзян-Уйгурского автономного района на востоке Китая, где живет большинство представителей его народности. Появляется все больше свидетельств того, как китайские власти отправляют уйгуров в так называемые лагеря для перевоспитания, где людей содержат в бесчеловечных условиях. Там этническое меньшинство, традиционно исповедующее ислам, принуждают отказаться от своей религии, культуры и языка.

"Нас постоянно преследовали в Восточном Туркестане (историческое название района Синьцзян. - Ред.), - рассказывает Абдюшюкюр. - Многих людей отправляли в тюрьмы или "лагеря перевоспитания" за то, что они молились".

Бежавший в Турцию уйгур Абдюшюкюр

Бежавший в Турцию уйгур Абдюшюкюр

"Я боялся не только за себя, но и за свою семью, - говорит он. - Поэтому и решил бежать в Турцию". С тех пор он смог поговорить с матерью только один раз. "Уйгурам, находящимся в Турции, запрещено разговаривать со своими родственниками (оставшимися в Китае. - Ред.)", - объясняет Абдюшюкюр. По его словам, уже миллионы уйгуров отправлены в лагеря. В свою очередь правозащитные организации считают, что на таком "перевоспитании" находится не менее миллиона человек.

Страх перед депортацией

Он позвонил матери, когда узнал от друга о смерти отца. "Моя мать подтвердила смерть и предупредила: "Больше не звони нам. Если они об этом узнают, нас будут преследовать". С тех пор они больше не разговаривали.

В Стамбуле Абдюшюкюр работает в магазине подержанных мобильных телефонов. При каждой возможности он участвует в акциях протеста против притеснения уйгуров в Китае и пытается привлечь внимание к проблемам в своей родной стране с помощью социальных сетей.

В результате его уже дважды задерживали турецкие власти. Когда друг сообщил ему, что в отношении него ведется следствие, Абдюшюкюр не на шутку испугался: у него нет турецкого гражданства и поэтому он боится, что его отправят обратно в Китай. Теперь многие уйгуры в Турции живут в страхе: в ближайшее время Анкара может ратифицировать договор с Пекином об их экстрадиции.

Две дочери пропали без вести

31-летний Омер Фарук - отец пятерых детей. Он переехал в Турцию в 2016 году из города Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Сейчас он уже получил турецкое гражданство, но у него свое горе: ему пришлось оставить в Китае двух своих маленьких дочерей.

Отец пятерых детей Омер Фарук с одной из дочерей в Турции

Отец пятерых детей Омер Фарук с одной из дочерей в Турции

Фарук хорошо помнит тот день пять лет назад, когда ему позвонила жена. Он тогда работал гастарбайтером в Саудовской Аравии. Жена сообщила, что к ним пришла китайская полиция и попыталась изъять у них паспорта. Фарук велел жене сказать, что она сама принесет паспорта в полицию позже, а затем купить билеты на самолет в Турцию и как можно скорее скрыться. Но была одна проблема: у двух их младших дочерей полутора и трех лет не было паспортов. В итоге Фарук полетел в Турцию один с тремя детьми, а его жена осталась в Китае с двумя другими.

"Моя жена приехала в Турцию позже, детей она оставила у тещи. Мои братья хотели нам помочь и переправить дочерей в Турцию", - говорит он. Однако сделать это не удалось - его братья были арестованы, а тещу отправили в "лагерь перевоспитания". "Сейчас я не знаю, где две мои дочери", - говорит он.

Омер не знает, живы ли они вообще, - у него нет контакта со своей семьей. "Моя жена совсем извелась, она не может спать по ночам. Мои дети не думают ни о чем другом, кроме своих сестер. Они спрашивают: "Папа, когда они снова будут с нами?" Я в отчаянии. Отправили ли их в лагерь? Никто не знает".

Он говорит, что эмигрировавшим в другие страны уйгурам удалось вывезти свои семьи из Китая: "Уйгуры, которые попали в похожую ситуацию и стали гражданами Австрии или Египта, смогли спасти своих детей и свои семьи".

Китайское правительство не дает о его детях никакой информации. "Мы несколько раз связывались с послом в Пекине, но безрезультатно", - говорит Фарук. Но, в отличие от многих других уйгуров, Омер Фарук хотя бы не должен бояться высылки. Он регулярно участвует в акциях протеста перед представительствами Китая в Стамбуле и Анкаре. "Другие уйгуры ведут неспокойную жизнь, - говорит он. - Страх экстрадиции - их постоянный спутник".

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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