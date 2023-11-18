Эротика, олени в цифре и самые дорогие художники - в Кельне

Самое дорогое произведение на арт-ярмарке Art Cologne 2023 стоит в этом году 3,75 миллиона евро. В то же время многие работы Рихтера, Пикассо, Уорхола реально приобрести за пару сотен тысяч евро.

17 ноября в Германии открылась ежегодная международная ярмарка искусства Art Cologne. На этот раз в ней участвуют 170 галерей со всего мира. Они привезли в Кельн порядка тысячи произведений искусства стоимостью от нескольких тысяч до нескольких миллионов евро. Самой дорогой объект - картина Пабло Пикассо "Художник и его модель", которую берлинская Galerie Bastian оценила в 3,75 миллиона евро.

Новый соавтор - искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта - одна из главных тенденций последних лет, которая не обошла стороной и Art Cologne. В 2023 году на выставке особенно много работ современных художников, созданных с помощью ИИ. "В этой сфере происходят большие изменения", - констатировал в беседе с DW генеральный директор боннского Музея искусства Штефан Берг (Stephan Berg), который регулярно посещает Art Cologne, в том числе, чтобы пополнить музейную коллекцию. Но он не видит опасности для художников - по мнению немецкого искусствоведа, ИИ не способен заменить творческую деятельность человека. "Технология всегда хороша настолько, насколько хорошо она подходит для реализации креативного воображения. На данный момент интеллект человека не может стать излишним из-за ИИ. Это всего лишь инструмент", - уверен Штефан Берг.

Работа художницы из Таллина Кати Новичковой / галерея Temnikova & Kasela Фото: Elena Dozhina/DW

С помощью искусственного интеллекта создает свои произведения молодая, но уже весьма известная художница из Таллина Катя Новичкова. Несколько ее работ представила в Кельне эстонская галерея Temnikova & Kasela. В своем творчестве Новичкова пытается осмыслить, как современный "оцифрованный" мир влияет и формирует реальное существование. В основе одного из представленных на выставке произведений - снимок олененка-альбиноса у ручья, сделанный камерой ночного наблюдения в лесу. "Катя Новичкова просмотрела тысячи изображений с лесных камер, которые не были предусмотрены для широкой публики, а только для статистики", - рассказала DW Ольга Темникова. По ее словам, мы привыкли к подобным изображениям, потому что они часть нашего будничного информационного потока, они позволяют нам приблизиться к природе так близко, как никогда, и одновременно они уже не удивляют. Художница же совместила будничное - милые и трогательные изображения оленей - с бездушным и машинальным. "Она отсылает нас к первым изображениям животных", - отметила Ольга Темникова. Другое произведение Кати Новичковой, композицию из двух целующихся оленей, искусственный интеллект оформил с четырьмя ногами на двоих. Этот образ вызывает совершенно различные эмоции - от восхищения абсолютным слиянием двух животных в одно целое, до жалости или даже отвращения из-за недостающих конечностей.

Сложно пройти мимо инсталляция канадской художницы Сары Френд, тоже созданной при помощи искусственного интеллекта. На стене - обои и экран, оформленные под аккаунт в Instagram. Он заполнен эротическими снимками обнаженных женщин в различных позициях. Эти тела выбрал из сети ИИ, а художница "примерила" их на себя, заменив головы оригиналов на свою. Эта инсталляция существует в двух вариантах - с цензурой и без - последний и был представлен на выставке. "Вопрос в том, что на самом деле продает человек, позируя обнаженным в соцсетях", - пояснила DW Лиза Бениг (Lisa Bening), представительница берлинской Galerie Nagel Draxler, которая привезла эту работу на Art Cologne.

New Positions

Art Cologne - это не только парад именитых художников, произведения которых могут стоить больше годовой зарплаты среднестатистического немца. Особую роль играет проект New Positions. Устроители арт-ярмарки дают нескольким молодым перспективным художникам, выбранным специальным жюри, возможность бесплатно представить свои работы широкой публике. Галереи, которые сотрудничают с авторами, отмеченными жюри, получают дополнительные выставочные площади, чтобы представить их новые работы. В этом году в списке New Positions было двадцать художников, включая нескольких выходцев из постсоветских республик.

Среди молодых талантов, выбранных жюри, и уроженка Молдовы Ирина Ожован. "Для меня это очень важно. Потому что я работаю не для себя, мои произведения - для людей, чтобы они их видели", - рассказала молодая художница в беседе с DW. При создании серии работ, представленных на Art Cologne, Ирину вдохновляли воспоминания о том, как работал ее отец в своем архитектурном ателье.

В список New Positions попали также живущие и работающие в Германии киевлянка Марта Дьяченко и уроженец города Орска Артур Левен.

Художница из Дюссельдорфа Римма Арсланов на Art Cologne 2023 Фото: E. Dozhina /DW

"Поддержка, оказанная организаторами ярмарки, очень важна для любого молодого художника, потому что это возможность показать свои работы широкому кругу людей", - отметила в беседе с DW Римма Арсланов. Она родилась в Таджикистане, провела детство в Узбекистане, жила в Израиле, а десять лет назад переехала из Тель-Авива в Дюссельдорф, поэтому не ассоциирует себя только с одной страной. "Я - израильский художник, но чувствую себя и немецким художником, потому что я достаточно долго живу в Германии", - рассказала Римма. Она говорит о том, что и влияние узбекской культуры ощущается во многих ее работах.

Тема войны

Венская галерея Christine König Galerie, с которой сотрудничает Римма Арсланов, привезла в Кельн и работы киевского художника Никиты Кадана. В 2022 году на Art Cologne большое внимание привлекла его другая инсталляция, в центре которой находился пробитый пулями и осколками дорожный знак на Лисичанск. Как и в прошлом году, работы Никиты Кадана связаны с войной России против Украины. Средства от продажи его произведений идут, в том числе, на поддержку пострадавших от войны украинцев. "Мир не стоит на месте, и порой фокус смещается. Люди неоправданно меньше интересуются войной", - рассказал в беседе с DW директор и партнер венской галереи Christine König Galerie Робби Грайф. Никита Кадан, по его мнению, тот человек, который считает своей задачей постоянно напоминать и рассказывать о происходящем в Украине. "Никита Кадан - художник и человек, информирующий о войне. Его работы всегда имели политический подтекст", - сказал Робби Грайф.

Тема войны сегодня особенно актуальна и для Риммы Арсланов, родители которой живут в Израиле. "На меня, конечно, очень влияет нынешняя ситуация в Израиле. У меня была серия, которая называлась "Война без имени". Три года я рисовала солдат. Все, что происходит, оказывает сильное влияние на творчество", - отмечает художница.

Уникальная выставка-продажа искусства

На Art Cologne 2023 можно купить как творения самых именитых мастеров ХХ века - Энди Уорхола, Макса Эрнста, Марка Шагала, так и самых дорогих в мире ныне живущих художников - немца Герхарда Рихтера и японской художницы Яёми Кусама. Также организаторы ярмарки прикладывают много усилий для поддержки молодых авторов.

Участие в Art Cologne - это своеобразный знак качества в мире искусства. Из примерно 400 подавших заявки галерей устроители арт-ярмарки выбрали в итоге менее половины. Каждый год ее посещают десятки тысяч людей - галеристы, художники, эксперты, коллекционеры, работники музеев, а также обычные зрители, которые воспринимают арт-ярмарку как уникальную выставку современного искусства. Поскольку все экземпляры предназначены и для продажи, многие произведения, возможно, можно увидеть здесь в последний раз перед тем, как они осядут в частных собраниях, прежде всего немецких.

К примеру, сразу нескольких галерей привезли в Кельн работы Алексея фон Явленского и Сержа Полякова, выходцев из России, которые стали знаменитыми, работая в Германии и Франции. Цены на их работы - от нескольких сот тысяч евро. "Спрос на Явленского всегда очень высокий, потому что это универсальный, восхитительный художник, творчество которого не связано с его происхождением", - отметила в беседе с DW директор швейцарской Galerie von Vertes Квирин Верлинде (Quirine Verlinde). Галерея из Цюриха, специализирующаяся в том числе на немецких импрессионистах, привезла пять его работ Явленского разных творческих периодов.

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