Как в Кельне продавали картину Пикассо

На юбилейном аукционе, который проходил в 500-й раз, 5 и 6 июня 2023 года в доме Van Ham в Кельне были выставлены картины известных мастеров, среди них - американский живописец и скульптор французского происхождения Луиза Буржуа, немецко-швейцарский художник Пауль Клее (Paul Klee), один из крупнейших мастеров немецкого постмодернизма Зигмар Польке (Sigmar Polke), немецкий художник, коллажист и писатель Курт Швиттерс (Kurt Schwitters), французский живописец, выходец из России Серж Полякофф (Сергей Георгиевич Поляков, родился 8 января 1900 в Москва, умер 12 октября 1969 года в Париже). И это далеко не весь список имен: в общей сложности около пятисот произведений искусства. Однако все внимание, конечно, было приковано к картине Пабло Пикассо "Женский бюст" ("Buste de Femmes") из немецкой частной коллекции. На ней, по утверждению искусствоведов, изображена вторая жена Пикассо Жаклин Роке (1927-1986).

Битва за Пикассо: как шли торги

В понедельник, 5 июня, в Кельне было по-летнему жарко. Даже к началу аукциона в 18 часов на улице все еще было душно, а в самом аукционном доме буквально кипели страсти. У входа были припаркованы дорогие автомобили, а в воздухе переполненного зала висел запах изысканных парфюмов и стояло раскаленное до предела напряжение: кому достанется очередной шедевр великого мастера? Кто готов предложить за него самую большую цену?

Владелец кельнского аукционного дома Van Ham Маркус Айзенбайс Фото: Victor Weitz/DW

Гул в зале смолк лишь тогда, когда к подиуму направился аукционист. Это был сам нынешний владелец семейного аукционного дома Van Ham - сын его основательницы Маркус Айзенбайс (Markus Eisenbeis). В 1996 году он взял на себя управление семейным бизнесом, отказавшись от карьеры в банковской сфере. Аукционный дом под названием "Kunsthaus am Museum" в 1959 году основала его мать - искусствовед Карола ван Хам (Carola van Ham). Став первой женщиной-аукционистом в Европе, она, благодаря своей деловой хватке и знаниям в области истории искусства, очень быстро вывела компанию в лидеры рынка.

Но вернемся к самоу аукциону. Это соревнование покупателей за право приобретения объекта, выставляемого на аукционную продажу. У каждого из них уже есть стартовая цена и они предлагаются к продаже лотами. Причем, далеко не все аукционеры, а лишь часть из них находятся в зале, в котором раздаются стуки молотка. Многие из потенциальных покупателей участвуют в аукционах онлайн, другие находятся на связи по телефону, третьи посылают на торги своих представителей. Очень редко в зале находятся будущие владельцы покупок собственной персоной. Они, как правило, стараются не подвергать себя стрессу, наблюдая за ходом аукциона издалека.

Летом 2014 года аукционный дом переехал в новое здание в кельнском районе Радерталь. Оно построено в архитектурном стиле Баухаус, а его светлые и просторные помещения идеально подходят для организации экспозиций и аукционов Фото: Victor Weitz/DW

"Объект считается проданным только после удара молотка аукциониста. Если его не было, значит, объект не продан из-за того, что он не достиг минимальной оценки стоимости владельцем или экспертами", - объясняет сотрудница пресс-службы акционерного дома Van Ham Элиза Дорин (Elisa Dorin), которая за полчаса до начала аукциона согласилась меня провести по его выставочному залу и рассказать о предстоящих двух днях торгов.

"Гордостью нашего аукциона по праву можно считать картину Пабло Пикассо позднего периода "Buste de Femmes" из немецкой частной коллекции. Картина Пикассо впервые за четверть века выставляется на продажу в Германии, и это, конечно, событие не только для нашего акционного дома, но и для всей страны", - подчеркнула в интервью DW Элиза Дорин.

Ее стоимость оценивалась аукционным домом и экспертами от 1,5 до 2,5 млн евро. Надежды аукционного дома на то, что ее цена окажется гораздо выше, оправдались. Картина Пикассо была выставлена на продажу в самом конце вечера под лотом номер 54. И это был самый длительный по времени и самый горячий торг, как и ожидалось. Он начался со стартовой цены в 1,4 миллиона евро и через четыре с половиной минут жарких торгов ее цена выросла на два миллиона евро, когда ведущий аукциона Маркус Айзенбайс ударом молотка подтвердил их завершение на отметке 3,4 миллиона евро. В зале раздались бурные аплодисменты.

Картина Пабло Пикассо "Женский бюст" ушла с молотка за 3,4 миллиона евро Фото: Victor Weitz/DW

"Немного жаль, что сумма оказалась не круглой, три с половиной миллиона евро звучало бы куда лучше", - с улыбкой сказал чуть позже в интервью DW владелец аукционного дома Маркус Айзенбайс. Но в то же время он признается и в том, что очень доволен итогами первого дня аукциона: "Мы достигли нового рекорда продаж - картина Пабло Пикассо ушла за 3,4 миллиона евро. Разве этому можно не радоваться?" На вопрос DW, кто же стал новым владельцем работы Пикассо, аукционист Айзенбайс лишь сообщил, что она была куплена известной американской галереей по поручению частного коллекционера, проживающего в Швейцарии. "Так что, картина уедет из Германии, но все же останется в Европе", - заверил DW владелец кельнского аукционного дома .

Стоит заметить, что общая стоимость картины, включая налоги, обойдется швейцарскому частному коллекционеру в 4 млн 350 тысяч евро. Информация о новых владельцах произведений искусства строго конфиденциальна, поэтому аукционный дом ни под каким предлогом не выдает ее ни частым лицам, ни представителям прессы. Частные покупатели, как правило, остаются анонимными. А фотографировать участников аукциона во время торгов разрешено только со спины, заметила Элиза Дорин, сопровождая меня в зал, в котором как раз началась первая часть юбилейного торга аукционного дома VAN HAM.

Атмосфера на аукционе в Кельне

Опытный аукционист и владелец дома Маркус Айзенбайс умело разряжал напряженную атмосферу шутками и легкой манерой ведения торгов. Подавляющее большинство картин и предметов искусства уходило по ценам, в разы превышающим прогнозов экспертов.

Ажиотаж вызвала одна из двух картин французского живописца российского происхождения Сержа Полякоффа "Composition abstraite" ("Абстрактная композиция"), написанная художником в 1967 году. Ее ориентировочная стоимость составляла от 250 до 350 тысяч евро. Картина была продана за 550 тысяч евро.

Картина Сержа Полякоффа "Composition abstraite" продана за 550 тысяч евро Фото: Victor Weitz/DW

За 550 тысяч евро с молотка ушла абстрактная картина французского художника немецкого происхождения Ханса Хартунга (Hans Hartung), написанная им в 1947 году. Картина немецкого художника-экспрессиониста Германа Макса Пехштейна (Hermann Max Pechstein) из серии "Развлечения" ("Unterhaltung") обошлась покупателю по телефону в 737 000 евро. Работа 93-летнего художника из Дюссельдорфа Гюнтера Юккера (Günther Uecker) "Белый крик" ("Weißer Schrei") ушла с молотка за 501 000 евро. За 165 тысяч евро было продано изображение на картоне в 96,5 х 96,5 см. всемирно известного мультипликационного персонажа, одного из символов компании The Walt Disney Микки-Маус, выполненного американским художником Энди Уорхолом в 1981 году, за шесть лет до его смерти. Из 54 произведений искусства в первый день не были проданы всего две или три картины. Общая сумма торгов за первый вечер приблизилась к 14 миллионам евро.

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