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Посетительница Пинакотеки современности в Мюнхене изучает картину Пабло Пикассо "Портрет мадам Солер"
"Портрет мадам Солер" в Пинакотеке современности в МюнхенеФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance
ИскусствоГермания

Кому принадлежит "Портрет мадам Солер" кисти Пикассо?

Павел Мыльников
11 мин. назад

Наследники коллекционера Пауля фон Мендельсон-Бартольди спорят с Баварскими государственными собраниями картин о правах на полотно из "голубого периода" Пабло Пикассо.

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Женщина на картине выглядит серьезной, настороженной, сосредоточенной. Этот напряженный взгляд супруги своего друга, портного Бенета Солера, Пабло Пикассо запечатлел в 1903 году. Полотно, относящееся к "голубому периоду" художника, стало предметом ожесточенного и многолетнего спора между наследниками еврейского банкира и коллекционера Пауля фон Мендельсон-Бартольди (Paul von Mendelssohn-Bartholdy) и Баварских государственных собраний картин. Обе стороны заявляют о правах собственности на "Портрет мадам Солер", называя себя его законными владельцами.

Стороны расходятся во мнениях касательно того, было ли полотно продано под давлением на коллекционера - в контексте преследования евреев и экспроприации их собственности в нацистской Германии. Запутанности спору добавляют и недостаточно очевидные доказательства. Ситуация зашла в тупик, поскольку в Германии нет возможности юридически добиваться реституции, если требования потеряли силу из-за истечения срока давности, а суды в США отрицают, что этот вопрос находится в их юрисдикции.

Помощь комиссии Лимбах пока невозможна

В ФРГ для подобных случаев предусмотрен специальный инструмент - консультативная комиссия по возвращению культурных ценностей, изъятых в результате нацистских преследований. Этот орган чаще называют комиссией Лимбах - в честь первого председателя Ютты Лимбах. Комиссия берет на себя прояснение обстоятельств и выдает рекомендацию. Однако этот вердикт не является юридически обязывающим, хоть и важен с моральной точки зрения.

Генеральный директор Баварских государственных собраний картин Бернхард Мац
Гендиректор Баварских государственных собраний картин Бернхард МацФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

В 1998 году Германия подписала так называемые Вашингтонские принципы проведения реституции, а в 2003-м появилась комиссия Лимбах. Врожденная уязвимость этого органа - необходимость согласия обеих сторон конфликта на участие комиссии. Но Баварские государственные собрания картин пока не готовы на такой шаг.

Из берлинского собрания - через Атлантику

Фон Мендельсон-Бартольди вместе со своей первой женой собрал в Берлине впечатляющую частную коллекцию работ современных художников. "Портрет мадам Солер" мог быть частью собрания уже в 1913-14 годах, но никак не позднее 1930-го. Несколькими годами позже картину намеревались продать, следует из датируемых 1934-м годом сведений арт-дилера Юстина К. Таннхаузера (Justin K. Thannhauser), управляющего отделением художественной галереи в Люцерне. Таннхаузер способствовал мировой славе Пикассо, организовав в 1913 году его выставку в Мюнхене.

Картины
Картины "голубого периода" Пикассо (фото из архива)Фото: Gambarini Mauricio/dpa/picture-alliance

Пауль фон Мендельсон-Бартольди скончался от сердечного приступа в мае 1935 года. Наследницей стала его вторая жена. В августе того же года "Портрет мадам Солер" числится среди приобретений берлинского отделения галереи Таннхаузер. В октябре 1935-го Таннхаузер выставил на продажу это полотно и еще четыре работы Пикассо. Сам арт-дилер, который, как и банкир, был евреем, в эпоху национал-социализма столкнулся с растущим давлением, уехал в Париж, а оттуда в 1940 году бежал в США. Множество картин Таннхаузер вывез за океан в багаже - без рам.

С тех пор "Портрет мадам Солер" занимал видное место в частном собрании Таннхаузера в Нью-Йорке и радовал его гостей. В ноябре 1964 года Баварские государственные собрания картин приобрели эту работу за 1,7 миллиона швейцарских франков или 1,6 миллиона немецких марок у арт-дилера через компанию в Лихтенштейне.

Состоялась ли покупка?

Наследники сомневаются, что продажа произведения искусства не сопровождалась давлением на их предка, а также не уверены, что покупка вообще состоялась. За исключением внутренней документации галереи Таннхаузера прямые доказательства продажи отсутствуют.

Историк и потомок Пауля Мендельсона-Бартольди Юлиус Х. Шёпс
Историк Юлиус Х. Шёпс (фото из архива)Фото: CC-BY-J.H. Schoeps

Возможно, арт-дилер лишь получил полотно по договору комиссии. Именно так рассуждает один из потомков Мендельсона-Бартольди, историк и кавалер ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" Юлиус Х. Шёпс (Julius H. Schoeps). Он представил эту точку зрения не только в исковом заявлении, но и в своей книге "Кому принадлежит "Портрет мадам Солер" Пикассо?", выпущенной в 2022 году.

Историк допускает, что фон Мендельсон-Бартольди сдал картины Таннхаузеру на комиссию с целью найти покупателя до того, как полотна будут изъяты нацистами. Прежде арт-дилер не продал ни одной работы, а с 1933 по 1935 годы покупателей нашли сразу 15 картин из собрания Таннхаузера. В то же время власти Баварии считают, что в случае с "Портретом мадам Солер" речь "не идет о культурной ценности, изъятой в результате преследований со стороны национал-социалистов".

Мировое соглашение по четырем картинам Пикассо

В то же время группа наследников достигла мирового соглашения по вопросу еще четырех работ Пикассо. В случае с Музеем Гуггенхайма, Музеем современного искусства в Нью-Йорке и фондом Эндрю Ллойда Уэббера картины остались в коллекциях в обмен на неназванную сумму. А одна из галерей в Бостоне вернула полотно Пикассо наследникам.

В Германии же в ближайшем будущем не ожидается принятия закона о реституции или реформы процедур комиссии Лимбах для возможности апелляции в одностороннем порядке. Поэтому единственным спасительным средством для урегулирования длительного спора остаются общественные дебаты.

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